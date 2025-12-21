«Ξέσπασε» ο Αλμέιδα: «Η διαιτησία ήταν απαίσια, η σιωπή είναι προδοσία κι εγώ δεν είμαι προδότης»

Ο Ματίας Αλμέιδα απασφάλισε μετά την ήττα της Σεβίλλης από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0, μίλησε για τη διαιτησία του παιχνιδιού, χαρακτηρίζοντας την απαίσια.

Ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε για διαμαρτυρία, με τον ίδιο να θεωρεί πως δεν έκανε τίποτα μεμπτό προκαλώντας όλους να ακούσουν τον διάλογο που είχε με τον διαιτητή Μουνίθ Ρουίθ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμέιδα:

«Μερικές φορές πρέπει να ρωτάμε τους διαιτητές. Διαμαρτυρήθηκα για ένα φάουλ και όταν μου έδωσαν κίτρινη κάρτα, ρώτησα γιατί, μόνο και μόνο για να μου πουν ότι αποβλήθηκα. Είναι λυπηρό το πόσο αλαζόνες είναι. Υπάρχουν μικρόφωνα. Σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε και προπονώ, οι προπονητές παραπονιούνται. Αλλά ένα παράπονο, όταν γίνεται με σεβασμό, είναι βάσιμο κατά τη γνώμη μου.

Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι είχε κουραστεί να μιλάω για σεβασμό. Θα ήθελα να ακούσουν τις ηχογραφήσεις, γιατί διαφορετικά είναι εύκολο να τιμωρούνται οι άνθρωποι. Υπάρχουν μάρτυρες. Πρέπει πάντα να τους έχεις στη ζωή, το έχω μάθει αυτό. Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση. Είναι στη συνείδησή μου. Κοιμάμαι ήσυχος», τόνισε αρχικά ο «Πελάδο».

«Δεν είμαι κλόουν του τσίρκου, έχω την ιστορία μου στο ποδόσφαιρο. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι γελοίο, ντρέπομαι κιόλας να το πω. Τίποτα δεν θα αλλάξει επειδή είμαι ο προπονητής της Σεβίλλης. Είμαστε η ομάδα με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες. Οι άντρες μιλάνε ανοιχτά. Η σιωπή είναι προδοσία και εγώ δεν είμαι προδότης. Όταν η έλλειψη ταπεινότητας αυτού του ανθρώπου υπερισχύει ενός εγκάρδιου διαλόγου, μετατρέπουμε τον αθλητισμό σε αυταρχισμό. Με πληγώνει βαθιά.

Δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά πρέπει. Παρακαλώ, εσείς οι δημοσιογράφοι, ζητήστε τις ηχογραφήσεις . Κάποια στιγμή, θα πρέπει να τιμωρήσετε και έναν διαιτητή . Δεν έχω ξαναδεί δύο πέναλτι να δίνονται σε δύο λεπτά, η διαιτησία ήταν απαίσια. Συγχαίρω τη Ρεάλ για τη νίκη της, δεν λέω ότι κέρδισε λόγω της διαιτησίας, οι τίτλοι μιλούν από μόνοι τους. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Έπαιξαν ένα κάτι παραπάνω από αξιοπρεπές παιχνίδι. Έχω κάποια παράπονα για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο», κατέληξε ο Αργεντινός.