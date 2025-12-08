Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα είχε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Βαλένθια, αλλά το γκολ του Ούγκο Ντούρο στις καθυστερήσεις (90′ +3) διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και «έκοψε» δύο βαθμούς από τους Ανδαλουσιανός.

Μάλιστα, στην εν λόγω αναμέτρηση ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές και συγκεκριμένα στην γυναίκα βοηθό της αναμέτρησης, Γουαδαλούπε Πόρρας Αγιούσο.

Κάτι, που έφερε την αντίδραση του κόσμου που κατηγόρησε τον Αλμέιδα για σεξιστική συμπεριφορά απέναντί της. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αργεντινός μίλησε μετά το ματς και «απάντησε», τονίζοντας πως δεν θα έδειχνε ποτέ ασέβεια προς τις γυναίκες.

Η απάντηση του Αλμέιδα

«Μιλάω πάντα με σεβασμό και μου αρέσει να μου φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς ρώτησα τη βοηθό γιατί τιμωρήθηκε με κάρτα ο Πέκε και δεν μου απαντούσε. Μετά είπε ότι δεν την σεβάστηκα. Έχω τρεις κόρες, σύζυγο και μητέρα. Δεν θα έδειχνα ποτέ ασέβεια προς τις γυναίκες. Ρώτησα κάτι και δεν πήρα καμία απάντηση. Μου αρέσει να μου απαντούν με καλό τρόπο. Ό,τι συνέβη δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το φύλο. Δεν κάνω διακρίσεις, είμαστε όλοι ίσοι. Στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ίσοι, όπως και στη ζωή»