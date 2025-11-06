Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Η Σεβίλλη διανύει μια νέα περίοδο κρίσης, με τον Ματίας Αλμέιδα να αποτελεί το μοναδικό σταθερό σημείο σε έναν οργανισμό που φαίνεται κουρασμένος. Ο «Pelado» έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό του κόσμου με τη γνήσια του στάση και τον άμεσο λόγο του, όμως η αγωνιστική εικόνα της ομάδας τον τελευταίο μήνα κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι. Οι τρεις διαδοχικές ήττες από Μαγιόρκα, Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης – με συνολικό συντελεστή 8-2 – έχουν αφήσει βαθιά σημάδια στο εσωτερικό του συλλόγου, ενώ η αναμέτρηση με την Οσασούνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» το προσεχές Σάββατο μοιάζει με αγώνα επιβίωσης πριν από τον νέο διακοπή των πρωταθλημάτων.

Ο Αλμέιδα, ρεαλιστής και χωρίς υπεκφυγές, γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. «Η απάντηση είναι η δουλειά. Τα λάθη διορθώνονται μόνο μέσα στο γήπεδο», τόνισε μετά την ήττα στο «Μετροπολιτάνο». Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρατήσει ενωμένο το σύνολο και να πείσει τους παίκτες του ότι τα προβλήματα, όσο μεγάλα κι αν είναι, απαιτούν ψυχραιμία και συνέχεια στη δουλειά. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει σκληρή: η ομάδα δεν δημιουργεί ευκαιρίες, οι ατομικές διαφορές είναι έντονες και η έλλειψη ενέργειας γίνεται ολοένα πιο εμφανής.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τις αλλεπάλληλες απουσίες. Οι Αλέξις Σάντσες, Αγκουμέ, Ισάκ και Καρντόσο βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, ενώ οι Αθπιλικουέτα και Μεντί μόλις επέστρεψαν από θλάσεις και δεν είναι ακόμα στο 100%. Οι τραυματισμοί αυτών των βασικών στελεχών περιορίζουν δραματικά τις επιλογές του Αλμέιδα, που βλέπει το ρόστερ του να χάνει την ομοιογένεια και τον ρυθμό που είχε χτίσει στις πρώτες αγωνιστικές.

Το βάρος πέφτει τώρα στον αθλητικό διευθυντή Μόντσι Κορδόν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η ομάδα πιθανότατα θα προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις τον Ιανουάριο. Οι καλοκαιρινές προσθήκες – όπως οι Μεντί, Αγκουμέ, Οδυσσέας Βλαχοδήμος και Σουάσο – πρόσφεραν αξιόπιστες λύσεις, όμως η

Σεβίλλη παραμένει εύθραυστη, με εμφανές αγωνιστικό έλλειμμα σε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ο Αλμέιδα, με το γνώριμο πάθος και τη μεθοδικότητά του, κρατά την ψυχραιμία του, αλλά γνωρίζει ότι οι αντοχές ενός συλλόγου όπως η

Σεβίλλη δεν είναι ανεξάντλητες. Στον μαραθώνιο της LaLiga, κανείς δεν περιμένει θαύματα, αλλά επιβάλλεται να υπάρξει άμεση αντίδραση. Η ομάδα της Ανδαλουσίας χρειάζεται σταθερότητα, καθαρό μυαλό και, κυρίως, μερικές καλές νίκες για να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση και να μπει στο 2026 με προοπτική προτού χαθούν οριστικά οι στόχοι της σεζόν.