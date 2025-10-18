Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μία… καταιγίδα δέκα λεπτών, χάρισε στη Μαγιόρκα τη νίκη με 3-1 επί της Σεβίλης για την 9η αγωνιστική στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και της επέτρεψε να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση της La Liga.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο εκ νέου βασικό, προηγήθηκε στο 16′ με τον Ρούμπεν Βάργκας, ήλεγχε το παιχνίδι και έμοιαζε να οδεύει προς ακόμη μία νίκη, που θα την έφερνε μάλιστα στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

Ολα άλλαξαν όμως στο διάστημα 67′-77′, με τον Μουρίτσι αρχικά να ισοφαρίζει και στη συνέχεια τον Ματέο Τζόσεφ (που είχε μπει αλλαγή) να σημειώνει δύο γκολ και να «σφραγίζει» την ανατροπή για τους νησιώτες. Έτσι οι γηπεδούχοι προσγειώθηκαν ανώμαλα μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα πριν τη διακοπή.

Σεβίλλη: Βλαχοδήμος, Καρμόνα, Αθπιλικουέτα (3’ Μαρτίνεθ), Μαρκάο, Σουάσο, Μεντί, Αγκουμέ, Σο (71’ Αλέξις Σάντσες), Χουάνλου (70′ Γιανουζάι), Βάργκας (88′ Ετζούκε), Ρομέρο (71’ Άνταμς).

Μαγιόρκα: Ρομάν, Ράιγιο, Μόρεϊ (62’ Μόχικα), Μαφέο, Βαλιεντ, Σαμού Κόστα Μορλάνες (80′ Μασκαρέλ), Νταρντέρ (79′ Τ¨ορε), Γιαμπρές (62’ Γιόσεφ), Βιργκίλι, Μουρίτσι (90′ Πρατς)

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)

Η βαθμολογία: