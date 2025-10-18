sports betsson
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)
Ποδόσφαιρο 18 Οκτωβρίου 2025 | 17:26

Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μπορεί η Σεβίλλη να προέρχονταν από μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, όμως η Μαγιόρκα την... προσγείωσε και μάλιστα με ανατροπή, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα καθώς ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας

Σύνταξη
Μία… καταιγίδα δέκα λεπτών, χάρισε στη Μαγιόρκα τη νίκη με 3-1 επί της Σεβίλης για την 9η αγωνιστική στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και της επέτρεψε να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση της La Liga.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο εκ νέου βασικό, προηγήθηκε στο 16′ με τον Ρούμπεν Βάργκας, ήλεγχε το παιχνίδι και έμοιαζε να οδεύει προς ακόμη μία νίκη, που θα την έφερνε μάλιστα στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

Ολα άλλαξαν όμως στο διάστημα 67′-77′, με τον Μουρίτσι αρχικά να ισοφαρίζει και στη συνέχεια τον Ματέο Τζόσεφ (που είχε μπει αλλαγή) να σημειώνει δύο γκολ και να «σφραγίζει» την ανατροπή για τους νησιώτες. Έτσι οι γηπεδούχοι προσγειώθηκαν ανώμαλα μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα πριν τη διακοπή.

Σεβίλλη: Βλαχοδήμος, Καρμόνα, Αθπιλικουέτα (3’ Μαρτίνεθ), Μαρκάο, Σουάσο, Μεντί, Αγκουμέ, Σο (71’ Αλέξις Σάντσες), Χουάνλου (70′ Γιανουζάι), Βάργκας (88′ Ετζούκε), Ρομέρο (71’ Άνταμς).

Μαγιόρκα: Ρομάν, Ράιγιο, Μόρεϊ (62’ Μόχικα), Μαφέο, Βαλιεντ, Σαμού Κόστα Μορλάνες (80′ Μασκαρέλ), Νταρντέρ (79′ Τ¨ορε), Γιαμπρές (62’ Γιόσεφ), Βιργκίλι, Μουρίτσι (90′ Πρατς)

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)
Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)

Η βαθμολογία:

Αθλητική Ροή
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε τη Νιούκαστλ κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
