Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη, τρεις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ. Έχοντας παραλάβει τον σύλλογο από τη χειρότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του, αφού πέρσι απέφυγε τον υποβιβασμό για μόλις έναν βαθμό και με πολλά οικονομικά και αγωνιστικά προβλήματα, κατάφερε σε αυτό το πρώτο διάστημα να αλλάξει τελείως το κλίμα.

Αποκορύφωμα ήταν η σπουδαία και επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα που έφερε τη Σεβίλλη στην έκτη θέση της βαθμολογίας και σε τροχιά Ευρώπης. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα καταλήξει αυτή η σεζόν, ωστόσο μέχρι τώρα ο «Πελάδο» τα πάει εξαιρετικά και έχει μπει στις καρδιές των οπαδών της ομάδας. Εξάλλου τον γνώριζαν ως ποδοσφαιριστή και τώρα απολαμβάνουν και τη δουλειά του ως προπονητή.

Μάλιστα η «Marca» προχώρησε σε εκτενές αφιέρωμα στη δουλειά του, με τον τίτλο «Ο παράγοντας Αλμέιδα ανασταίνει τη Σεβίλλη» να μιλάει από μόνος του. Η κορυφαία ισπανική εφημερίδα αναφέρεται στο πώς παρέλαβε την ομάδα πριν από τρεις μήνες ο Αργεντινός και στο πώς την έχει μεταμορφώσει, εστιάζοντας κυρίως σε δύο παράγοντες. Στο σωματικό και στο ψυχολογικό κομμάτι.

Συγκεκριμένα, το αφιέρωμα αναφέρει πως «Για να αναβιώσει η ομάδα που βρισκόταν σε παρακμή, το επιτελείο με επικεφαλής τον Αλμέιδα έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικούς παράγοντες: σωματικούς και ψυχολογικούς. Η πρώτη πτυχή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς τον Γκίντο Μπονίνι, τον γυμναστή που τον συνόδευε πάντα στους πάγκους. Οι τεράστιες απαιτήσεις και η εγγύτητά του με τους παίκτες είναι απαραίτητες για το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο Αλμέιδα. Στην πραγματικότητα, οι Σεβιγιάνοι τείνουν να φτάνουν στο τελικό στάδιο των αγώνων σημαντικά καλύτερα από τους αντιπάλους τους, γεγονός που τους επιτρέπει να κερδίζουν περισσότερες μονομαχίες και να εκμεταλλεύονται το στυλ παιχνιδιού τους».

Και συνεχίζει σημειώνοντας πως «Όσον αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, ο Αλμέιδα έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό μιας Σεβίλλης που ένιωθε να κατακλύζεται από την πίεση του περιβάλλοντος και την ανάγκη για επιτυχία. Κάθε του ομιλία είναι ένα μάθημα ζωής, κέρδισε γρήγορα τόσο τους ανθρώπους εντός της ομάδας όσο και τους εξωτερικούς παρατηρητές. Εκτός από την αποκατάσταση της αυτοεκτίμησης των παικτών του, έχει επαναφέρει και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Σεβίλλης, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κάθε επόμενο αγώνα με χαρά».

Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στον Αντόνιο Κορδόν. Τον άνθρωπο που πήρε τον Αλμέιδα στη Σεβίλλη και επαινείται επίσης για τις μεταγραφές αλλά και για το πώς διαμόρφωσε το ρόστερ το καλοκαίρι. Κάτω από πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σύμφωνα με την Opta, η Σεβίλλη είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ σε αντεπιθέσεις στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.