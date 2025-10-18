Αλμέιδα: «Είμαι από τους λίγους που νίκησαν τη Μπαρτσελόνα και δεν μίλησαν σε κανέναν»

Στη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική της La Liga αναφέρθηκε ο Ματίας Αλμέιδα τονίζοντας πως ήταν από τους λίγους που επικράτησαν των Καταλανών και δεν παρασύρθηκε.

Παράλληλα, ο Αργεντίνος τεχνικός στάθηκε στον επόμενο αγώνα, απέναντι στη Μαγιόρκα, επισημαίνοντας ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές.

Οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα:

«Κάθε νίκη σου δίνει χαρά, η τελευταία ήταν σπουδαία για πολλούς λόγους, αλλά είναι απλώς ένας αγώνας. Είμαι ένας από τους λίγους προπονητές που, αφού νίκησαν την Μπαρτσελόνα, δεν μίλησαν σε κανέναν. Είναι τρεις βαθμοί και τίποτα περισσότερο, πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, παραμένοντας ψύχραιμοι.

Θέλουμε τη δική μας ταυτότητα και να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στον πίνακα βαθμολογίας. Ας ελπίσουμε ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και θα είμαστε πάντα γεμάτοι θετικότητα.

Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ούτε την ήττα ούτε τη νίκη, πάντα στοχεύουμε στη νίκη. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ψυχική σταθερότητα με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, έχουμε παίξει οκτώ παιχνίδια και αναλύω τα πάντα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, δεν παρασύρομαι».

Για τον αγώνα απέναντι στη Μαγιόρκα: «Έχουμε αναλύσει κάθε ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής και κάθε παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ ημών και της Μαγιόρκα, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως κάθε παιχνίδι.

Η ηρεμία που απολαύσαμε τις τελευταίες ημέρες δεν θα ήταν η ίδια αν χάναμε. Θα είναι μια μακρά διαδικασία, δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αλλά με τον καιρό. Οι παίκτες είναι προσγειωμένοι και μου αρέσει αυτό, είναι μια ταπεινή ομάδα που θέλει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο.

Οι διεθνείς παίκτες επέστρεψαν και τα πάνε καλά, είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς, καθώς έπαιξαν για τις εθνικές τους ομάδες και απόλαυσαν θετικά αποτελέσματα. Το να βλέπω τους παίκτες μου χαρούμενους με κάνει χαρούμενο».