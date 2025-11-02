Υπέροχη στιγμή: Αλμέιδα και Σιμεόνε θυμήθηκαν τα… παλιά on camera (vid)

Το καλύτερο στιγμιότυπο του Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη, καταγράφηκε από τις κάμερες μετά τη λήξη του ματς και ήταν με πρωταγωνιστές τους προπονητές των δύο ομάδων, Ματίας Αλμέιδα και Ντιέγκο Σιμεόνε.

Οι δυο του συναντήθηκαν μετά από πολύ καιρό, μίλησαν μαζί σε ισπανικό Μέσο, ενώ ο τεχνικός των Μαδριλένων αποκάλυψε την πρόταση που έκανε στον πρώην προπονητή της ΑΕΚ, στο ξεκίνημα της πορείας τους στους πάγκους.

EL CHOLO MÁS CARIÑOSO ❤️ El precioso reencuentro de Simeone con Matías Almeyda 😍 «Es un buen tipo y los buenos tipos en el fútbol son pocos» 🥹#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/r40ASgEVnk — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2025

Ο διάλογος Αλμέιδα – Σιμεόνε

«Έχει περάσει πολύς καιρός, δεν ξέρω, αλλά είναι μεγάλη χαρά. Τον εκτιμώ πραγματικά, και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία. Ξέρει ότι νοιάζομαι πραγματικά για εκείνον. Είναι καλός άνθρωπος, και οι καλοί άνθρωποι είναι σπάνιοι στο ποδόσφαιρο».

«Τι να προσθέσω εγώ παραπάνω;» ανέφερε αρχικά ο Σιμεόνε και συμπλήρωσε: «Ξέρει πόσο τον νοιάζομαι. Μεγαλώσαμε μαζί σε σημαντικές στιγμές με την εθνική ομάδα. Μιλήσαμε πολλές φορές, είχαμε βαθιές συζητήσεις όταν ήμασταν νέοι. Τον κάλεσα να έρθει μαζί μου την πρώτη φορά, και ήταν ειλικρινής.

Όταν ξεκίνησα να προπονώ, τον συνάντησα, είδα σε αυτόν τη δυνατότητα να γίνει αυτό που είναι σήμερα, μου είπε ότι δεν ήταν έτοιμος και το εκτίμησα, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να μπουν στο επάγγελμα μόνο και μόνο για να έχουν μια θέση, μια δουλειά. Αλλά έτσι ήταν πάντα, έτσι είναι και η ομάδα του, ή σκοτώνεις ή πεθαίνεις».