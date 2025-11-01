Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα
Εύκολη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0 κόντρα στη Σεβίλλη των Αλμέιδα, Βλαχοδήμου για την 11η αγωνιστική της La Liga – Ο Αντουάν Γκριεζμάν έφτασε τα 200 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα
Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και νίκησε σχετικά εύκολα στο «Μετροπολιτάνο» τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα με 3-0, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη LaLiga. Ετσι η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε «έπιασε» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας την Μπαρτσελόνα.
Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Αλβαρεζ (64′), Αλμάδα (77′) και Γκριεζμάν (90′).
Νωρίτερα, συνέχισε να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν η Βιγιαρεάλ, καθώς πέτυχε την έβδομη νίκη της, επικρατώντας εύκολα με 4-0 της Βαγιεκάνο στο «Κεράμικα». Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η ομάδα του Μαρθελίνο ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, χάρη στα γκολ των Μορένο (22′), Μολέιρο (56′), Κομεσάνα (58′) και Πέρεθ (65′).
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της La Liga:
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1
(72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ πέν. Στουάνι)
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0
(22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνα, 65′ Πέρεθ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη 3-0
(67′ πεν. Αλβαρεζ, 77′ Αλμάδα, 90′ Γκριεζμάν)
Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 01/11
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 01/11
Λεβάντε-Θέλτα 02/11
Αλαβές-Εσπανιόλ 02/11
Μπαρτσελόνα-Ελτσε 02/11
Μπέτις-Μαγιόρκα 02/11
Οβιέδο-Οσασούνα 03/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Βιγιαρεάλ 23 -11αγ.
Μπαρτσελόνα 22
Ατλέτικο Μαδρίτης 22 -11αγ.
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17 -11αγ.
Μπέτις 16
Ράγιο Βαγεκάνο 14 -11αγ.
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλη 13 -11αγ.
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7 -11αγ.
