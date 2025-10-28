Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: «Διπλό» και τετράδα για τους Ροχιμπλάνκος

Με γκολ των Σιμεόνε (3’) και Μπαένα (45+1’), η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε στην Ανδαλουσία της Μπέτις με 2-0 για την 10η αγωνιστική της La Liga και έπιασε τετράδα. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε με την αποψινή νίκη έφτασε τους 19 βαθμούς και ξεπέρασε την Εσπανιόλ (18 β.), ενώ η Μπέτις έμεινε στους 16 και στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι και προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με σουτ του Σιμεόνε. Στο 5ο λεπτό η Μπέτις έφτασε κοντά στο γκολ με τον Κούτσο, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ. Στο 14’ ο Λόπεθ απέκρουσε δύσκολα το διαγώνιο σουτ του Γκονθάλεθ από αριστερά, ενώ στο 27’ Όμπλακ είπε «όχι» στον Εζαλζουλί. Στο 45+2’ ο Μπαένα με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0 για την Ατλέτικο. Στο 52’ η Μπέτις έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λο Σέλσο, ενώ στο 58’ είχε δοκάρι με τον Εζαλζουλί. Στα εναπομείναντα λεπτά η Ατλέτικο αμύνθηκε υποδειγματικά και έφτασε στη νίκη με 2-0.

ΜΠΕΤΙΣ: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν (69’ Ρουϊμπάλ), Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες (68’ Φίρπο), Άμραμπατ, Άντονι, Ρόκα (46’ Λο Σέλσο), Φορνάλς (76’ Ντεόσα), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες (76’ Μπακαμπού).

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Γιορέντε, Χιμένες, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Σιμεόνε (81’ Ναχουέλ Μολίνα), Μπάριος (55’ Γκάλαχερ), Κόκε (81’ Αλμάδα), Γκονθάλεθ, Άλβαρες (60’ Σέρλοθ), Μπαένα (60’ Γκριεζμάν)

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σοσιεδάδ – Σεβίλλη 2-1

Ζιρόνα – Οβιέδο 3-3

Εσπανιόλ – Έλτσε 1-0

Αθλέτικ – Χετάφε 0-1

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 0-2

Μαγιόρκα – Λεβάντε 1-1

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1

Οσασούνα – Θέλτα 2-3

Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές 1-0

Μπέτις – Ατλέτικο 0-2

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

31/10 22:00 Χετάφε – Ζιρόνα

1/11 15:00 Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγεκάνο

1/11 17:15 Ατλέτικο – Σεβίλλη

1/11 19:30 Σοσιεδάδ – Αθλέτικ

1/11 22:00 Ρεάλ – Βαλένθια

2/11 15:00 Λεβάντε – Θέλτα

2/11 17:15 Αλαβές – Εσπανιόλ

2/11 19:30 Μπαρτσελόνα – Έλτσε

2/11 22:00 Μπέτις – Μαγιόρκα

3/11 22:00 Οβιέδο – Οσασούνα