Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: «Διπλό» και τετράδα για τους Ροχιμπλάνκος
Η Ατλέτικο επικράτησε στην Ανδαλουσία της Μπέτις με 2-0 και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας της La Liga.
Με γκολ των Σιμεόνε (3’) και Μπαένα (45+1’), η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε στην Ανδαλουσία της Μπέτις με 2-0 για την 10η αγωνιστική της La Liga και έπιασε τετράδα. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε με την αποψινή νίκη έφτασε τους 19 βαθμούς και ξεπέρασε την Εσπανιόλ (18 β.), ενώ η Μπέτις έμεινε στους 16 και στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι και προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με σουτ του Σιμεόνε. Στο 5ο λεπτό η Μπέτις έφτασε κοντά στο γκολ με τον Κούτσο, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ. Στο 14’ ο Λόπεθ απέκρουσε δύσκολα το διαγώνιο σουτ του Γκονθάλεθ από αριστερά, ενώ στο 27’ Όμπλακ είπε «όχι» στον Εζαλζουλί. Στο 45+2’ ο Μπαένα με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0 για την Ατλέτικο. Στο 52’ η Μπέτις έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λο Σέλσο, ενώ στο 58’ είχε δοκάρι με τον Εζαλζουλί. Στα εναπομείναντα λεπτά η Ατλέτικο αμύνθηκε υποδειγματικά και έφτασε στη νίκη με 2-0.
ΜΠΕΤΙΣ: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν (69’ Ρουϊμπάλ), Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες (68’ Φίρπο), Άμραμπατ, Άντονι, Ρόκα (46’ Λο Σέλσο), Φορνάλς (76’ Ντεόσα), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες (76’ Μπακαμπού).
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Γιορέντε, Χιμένες, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Σιμεόνε (81’ Ναχουέλ Μολίνα), Μπάριος (55’ Γκάλαχερ), Κόκε (81’ Αλμάδα), Γκονθάλεθ, Άλβαρες (60’ Σέρλοθ), Μπαένα (60’ Γκριεζμάν)
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Σοσιεδάδ – Σεβίλλη 2-1
Ζιρόνα – Οβιέδο 3-3
Εσπανιόλ – Έλτσε 1-0
Αθλέτικ – Χετάφε 0-1
Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 0-2
Μαγιόρκα – Λεβάντε 1-1
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1
Οσασούνα – Θέλτα 2-3
Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές 1-0
Μπέτις – Ατλέτικο 0-2
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
31/10 22:00 Χετάφε – Ζιρόνα
1/11 15:00 Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγεκάνο
1/11 17:15 Ατλέτικο – Σεβίλλη
1/11 19:30 Σοσιεδάδ – Αθλέτικ
1/11 22:00 Ρεάλ – Βαλένθια
2/11 15:00 Λεβάντε – Θέλτα
2/11 17:15 Αλαβές – Εσπανιόλ
2/11 19:30 Μπαρτσελόνα – Έλτσε
2/11 22:00 Μπέτις – Μαγιόρκα
3/11 22:00 Οβιέδο – Οσασούνα
