Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03 Νοεμβρίου 2025 | 15:43

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα φαινόταν να βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά τη μεγάλη νίκη με 4-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο ακολούθησαν τρεις σερί ήττες στη La Liga, που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση στο πρωτάθλημα, και πλέον ηχούν «συναγερμοί» για το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού.

Οι Ανδαλουσιάνοι βρίσκονται στη 13η θέση του πρωταθλήματος με 13 βαθμούς (πέρσι την ίδια περίοδο βρισκόταν 11η με 15 βαθμούς).

Ο Αλμέιδα και τα αποτελέσματα της Σεβίλλης

Τα τελευταία αποτελέσματα συνδυαστικά με την εικόνα της ομάδας έχουν βάλει πίεση στο πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος επέλεξε τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ σε μία δύσκολη περίοδο για την ομάδα, με πολλά οικονομικά προβλήματα και μικρή μεταγραφική ενίσχυση το καλοκαίρι.

Η «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Σεβίλλης απέναντι στην Οσασούνα (8/11) είναι κομβικό για το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης, ενώ σε περίπτωση που δεν πάρει τη νίκη, αναμένονται άμεσα εξελίξεις, αλλά και εξηγήσεις από την πλευρά του Κορδόν.

Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Iσίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Los Angeles 2028
Αθλητισμός & Σπορ 03.11.25

Σημαντική συνάντηση είχε στο Λος Αντζελες με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος

Δημοσθένης Μπουλούκος
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 03.11.25

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, όμως κατέληξαν στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου
Στην Ελ Φάσερ 03.11.25

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα

Σύνταξη
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
