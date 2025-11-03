«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα φαινόταν να βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά τη μεγάλη νίκη με 4-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο ακολούθησαν τρεις σερί ήττες στη La Liga, που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση στο πρωτάθλημα, και πλέον ηχούν «συναγερμοί» για το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού.

Οι Ανδαλουσιάνοι βρίσκονται στη 13η θέση του πρωταθλήματος με 13 βαθμούς (πέρσι την ίδια περίοδο βρισκόταν 11η με 15 βαθμούς).

Ο Αλμέιδα και τα αποτελέσματα της Σεβίλλης

Τα τελευταία αποτελέσματα συνδυαστικά με την εικόνα της ομάδας έχουν βάλει πίεση στο πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος επέλεξε τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ σε μία δύσκολη περίοδο για την ομάδα, με πολλά οικονομικά προβλήματα και μικρή μεταγραφική ενίσχυση το καλοκαίρι.

Η «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Σεβίλλης απέναντι στην Οσασούνα (8/11) είναι κομβικό για το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης, ενώ σε περίπτωση που δεν πάρει τη νίκη, αναμένονται άμεσα εξελίξεις, αλλά και εξηγήσεις από την πλευρά του Κορδόν.