Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Εκδήλωση για εκπροσώπους του Τύπου στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν διαξήγαγε η Σεβίλλη, με τον Ματίας Αλμέιδα να απαντά σε ερώτηση για τις μεταγραφές που θα κάνει η ομάδα του τον προσεχή Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, ο Πελάδο μίλησε στο Radio Marca και «χάρισε» εκπληκτική ατάκα αναφορικά με την μεταγραφική κινητικότητα της ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα:

«Πρέπει να σκεφτούμε καλά γιατί ακόμη απομένει πολύς δρόμος και στο ποδόσφαιρο κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα είσαι εδώ για πολύ. Απομένει ακόμη και πρέπει να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα», είπε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Είμαι απαιτητικός. Ικανοποιημένος είσαι μόνο όταν γίνεσαι πρωταθλητής. Τα υπόλοιπα τα δουλεύεις. Υπάρχουν θέσεις που θέλεις να φτάσεις για το καλό του συλλόγου, για το μέλλον.

Φυσικά, μέσα στα όρια που μπορεί να θεωρηθεί κανείς ικανοποιημένος, νιώθω χαρούμενος για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα και για τους αριθμούς που έχουμε σήμερα δεν σημαίνουν τίποτα, αλλά ταυτόχρονα λένε πολλά, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες από κάτω. Προχωράμε, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».