«Κάνει σκέψεις παραίτησης ο Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη φαίνεται πως είναι αβέβαιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «ESTADIO Deportivo», ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ βρίσκεται σε έντονο προβληματισμό σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας του.

Χωρίς να γίνεται λόγος για άμεση απόλυση, από το δημοσίευμα επισημαίνεται πως δεν αποκλείεται ο ίδιος να σκεφτεί την αποχώρηση, εφόσον αισθάνεται ότι το πρότζεκτ δεν μπορεί να προχωρήσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην Ισπανία για τον Αλμέιδα:

«Ο Ματίας Αλμέιδα το σκέφτεται, ο Ματίας Αλμέιδα κουράζεται ή, απλώς, ο Ματίας Αλμέιδα σκέφτεται να εγκαταλείψει τον πάγκο της Σεβίλλης. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους πιθανούς τίτλους θα μπορούσε να σταθεί στην κορυφή της είδησης και να αποτυπώσει πιστά την πραγματικότητα που βιώνει ο –ακόμα– προπονητής της Σεβίλλης αυτές τις ημέρες, τόσο πρόσφορες για να βρεθεί κανείς με τους δικούς του, να μιλήσει και να ανακτήσει δυνάμεις όταν αυτές αρχίζουν να τον εγκαταλείπουν», αναφέρει μεταξύ άλλων το ισπανικό δημοσίευμα.

Η βασική αιτία της κρίσης δεν αποδίδεται στον προπονητή, αλλά σε ένα ποιοτικά φτωχό ρόστερ και σε μια συνολική εικόνα παρακμής του συλλόγου, αγωνιστικά και διοικητικά. Ο ίδιος ο Αλμέιδα φαίνεται δυσαρεστημένος, με τα αποτελέσματα να μην τον δικαιώνουν (7 βαθμοί στα τελευταία 27 ματς πρωταθλήματος), παρά τις κατά καιρούς καλές εμφανίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψυχολογική φθορά του Αργεντινού τεχνικού, η οποία αποτυπώνεται τόσο στον δημόσιο λόγο του όσο και στη συμπεριφορά του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξέσπασμα στο «Μπερναμπέου» μετά την ήττα από τη Ρεάλ.