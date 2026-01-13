Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε μετά τη νέα ήττα της Σεβίλλης από τη Θέλτα (0-1, 12/1), λέγοντας πως η διοίκηση είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ή όχι…

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, εξήγησε πως οι ποδοσφαιριστές του δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό κι όμως αυτό δεν είναι αρκετό, ενώ έκανε λόγο και για τους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα:

«Είδαμε μια πολύ διαφορετική Σεβίλλη από την προηγούμενη αναμέτρησή μας. Η αρνητική πτυχή είναι το αποτέλεσμα. Αν συγκρίνω τον τελευταίο αγώνα με αυτόν, υπήρχε καλή νοοτροπία. Αλλά το ποδόσφαιρο κερδίζεται με γκολ και δεν έχουμε σκοράρει εδώ και πολύ καιρό.

«Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω; Αυτό σημαίνει δουλειά, επιμονή και αυτοπεποίθηση στα παιδιά που έχουμε, που είναι αυτά που θα τα καταφέρουν. Είπα από την πρώτη μέρα ότι δεν επρόκειτο να παραπονεθώ, οπότε η κατάσταση δεν με εκπλήσσει. Την άλλη μέρα σας είπα ότι έχω ζήσει χειρότερες στιγμές από αυτή, και η έλλειψη ενότητας οδήγησε έναν σπουδαίο σύλλογο όπως η Ρίβερ Πλέιτ στη δεύτερη κατηγορία. Κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Πάω σπίτι τώρα και δεν θα κοιμηθώ σκεπτόμενος πώς να ανατρέψω αυτή την κατάσταση. Τα δίνουμε όλα. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά, και τότε πρέπει να επιμείνεις με σοφία και αυτοπεποίθηση. Δεν μπορείς να βγεις από αυτό μιλώντας, βγαίνεις από αυτό με δουλεύοντας. Υπάρχουν νεαρά παιδιά που θα κάνουν λάθη, αλλά αυτή είναι η ομάδα που έχουμε και όσο έχουμε την ενέργεια, θα παλέψουμε», πρόσθεσε.

Για το γεγονός ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές λόγω οικονομικής δυσπραγίας είπε: «Όλοι γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να ενισχύσουμε την ομάδα, γι’ αυτό μιλάω τόσο πολύ για ηρεμία και επίγνωση της οδυνηρής στιγμής που βιώνουμε, αλλά αυτός ο πόνος δεν πρέπει να μας κατακλύζει. Πρέπει να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την αντίδραση της ομάδας. Οι αριθμοί δεν είναι καλοί, έχουμε χάσει έντεκα παιχνίδια, είναι πολλά, αλλά πρέπει να επιμείνουμε».

Τέλος, για τη στήριξη της διοίκησης στο πρόσωπό του: «Δεν το εξετάζω αυτό. Ο διάλογος είναι εγκάρδιος και μετά οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να ενεργήσουν. Εφόσον μου δίνουν την ευκαιρία να δουλέψω, θα δουλέψω και αν δεν υπάρχει άλλη, είναι επειδή είναι το καλύτερο για την ομάδα. Αγωνίζομαι κάθε μέρα, αφιερώνω πολλές ώρες όπως οι περισσότεροι προπονητές και το κάνω αυτό με αγάπη, με πάθος, αλλά με ειλικρίνεια. Η ήττα δεν μου αλλάζει γνώμη γιατί μιλάω για την πραγματικότητα που έχω από τότε που ήρθα εδώ».