Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13 Ιανουαρίου 2026 | 09:25

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε μετά τη νέα ήττα της Σεβίλλης από τη Θέλτα (0-1, 12/1), λέγοντας πως η διοίκηση είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ή όχι…

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, εξήγησε πως οι ποδοσφαιριστές του δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό κι όμως αυτό δεν είναι αρκετό, ενώ έκανε λόγο και για τους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα:

«Είδαμε μια πολύ διαφορετική Σεβίλλη από την προηγούμενη αναμέτρησή μας. Η αρνητική πτυχή είναι το αποτέλεσμα. Αν συγκρίνω τον τελευταίο αγώνα με αυτόν, υπήρχε καλή νοοτροπία. Αλλά το ποδόσφαιρο κερδίζεται με γκολ και δεν έχουμε σκοράρει εδώ και πολύ καιρό.

«Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω; Αυτό σημαίνει δουλειά, επιμονή και αυτοπεποίθηση στα παιδιά που έχουμε, που είναι αυτά που θα τα καταφέρουν. Είπα από την πρώτη μέρα ότι δεν επρόκειτο να παραπονεθώ, οπότε η κατάσταση δεν με εκπλήσσει. Την άλλη μέρα σας είπα ότι έχω ζήσει χειρότερες στιγμές από αυτή, και η έλλειψη ενότητας οδήγησε έναν σπουδαίο σύλλογο όπως η Ρίβερ Πλέιτ στη δεύτερη κατηγορία. Κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Πάω σπίτι τώρα και δεν θα κοιμηθώ σκεπτόμενος πώς να ανατρέψω αυτή την κατάσταση. Τα δίνουμε όλα. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά, και τότε πρέπει να επιμείνεις με σοφία και αυτοπεποίθηση. Δεν μπορείς να βγεις από αυτό μιλώντας, βγαίνεις από αυτό με δουλεύοντας. Υπάρχουν νεαρά παιδιά που θα κάνουν λάθη, αλλά αυτή είναι η ομάδα που έχουμε και όσο έχουμε την ενέργεια, θα παλέψουμε», πρόσθεσε.

Για το γεγονός ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές λόγω οικονομικής δυσπραγίας είπε: «Όλοι γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να ενισχύσουμε την ομάδα, γι’ αυτό μιλάω τόσο πολύ για ηρεμία και επίγνωση της οδυνηρής στιγμής που βιώνουμε, αλλά αυτός ο πόνος δεν πρέπει να μας κατακλύζει. Πρέπει να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την αντίδραση της ομάδας. Οι αριθμοί δεν είναι καλοί, έχουμε χάσει έντεκα παιχνίδια, είναι πολλά, αλλά πρέπει να επιμείνουμε».

Τέλος, για τη στήριξη της διοίκησης στο πρόσωπό του: «Δεν το εξετάζω αυτό. Ο διάλογος είναι εγκάρδιος και μετά οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να ενεργήσουν. Εφόσον μου δίνουν την ευκαιρία να δουλέψω, θα δουλέψω και αν δεν υπάρχει άλλη, είναι επειδή είναι το καλύτερο για την ομάδα. Αγωνίζομαι κάθε μέρα, αφιερώνω πολλές ώρες όπως οι περισσότεροι προπονητές και το κάνω αυτό με αγάπη, με πάθος, αλλά με ειλικρίνεια. Η ήττα δεν μου αλλάζει γνώμη γιατί μιλάω για την πραγματικότητα που έχω από τότε που ήρθα εδώ».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»
Ελλάδα 13.01.26

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες: «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»

«Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
Υγεία 13.01.26

Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο