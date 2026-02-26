Θέλτα – ΠΑΟΚ: Ο Σβέντμπεργκ κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους (vid)

Η Θέλτα κατάφερε να σκοράρει επί του ΠΑΟΚ στο 63ο λεπτό και να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση του Βίγκο, για τη ρεβάνς ανάμεσα στις δύο ομάδες στα πλέι οφ του Europa League.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Γαλικίας έκλεψε τη μπάλα, ακολούθησε ωραίο «τριγωνάκι» ανάμεσα σε Καρέιρα, Μπόρχα Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ και ο τελευταίος με πλασέ μέσα από την περιοχή στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή έκανε το 1-0.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με το 1-0 της Θέλτα επί του ΠΑΟΚ