Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη της ΑΕΚ και την ισοπαλία στο «Βικελίδης»

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ Novibet και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση της Superleague, με 56 βαθμούς και περιμένει το αυριανό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (7/3, 21:00) για να μάθει αν θα έχει… συγκάτοικο.

Νωρίτερα, Άρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0, στο Κλεάνθης Βικελίδης και παραμένουν στις θέσεις 5-8, ώστε να διεκδικήσουν το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η βαθμολογία της Superleague σε 24 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/3

17:00 Άρης – Ατρόμητος 0-0

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8/3

16:00 Αστέρας Aktor – Πανσερρραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9/3

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά