Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη της ΑΕΚ και την ισοπαλία στο «Βικελίδης»
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΑΕΛ Novibet με 1-0 και το 0-0 του Άρη στο Βικελίδης απέναντι στον Ατρόμητο.
Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ Novibet και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση της Superleague, με 56 βαθμούς και περιμένει το αυριανό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (7/3, 21:00) για να μάθει αν θα έχει… συγκάτοικο.
Νωρίτερα, Άρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0, στο Κλεάνθης Βικελίδης και παραμένουν στις θέσεις 5-8, ώστε να διεκδικήσουν το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Η βαθμολογία της Superleague σε 24 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 7/3
17:00 Άρης – Ατρόμητος 0-0
18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Κυριακή 8/3
16:00 Αστέρας Aktor – Πανσερρραϊκός
17:00 Βόλος – ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9/3
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
