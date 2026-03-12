Το 1-0 της ΑΕΚ επί της Τσέλιε με κεφαλιά του Βάργκα (vid)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για την ΑΕΚ η αναμέτρηση απέναντι στην Τσέλια για τη φάση των «16» του UEFA Conference League.

Η Ένωση μπόρεσε να βρει πολύ νωρίς γκολ, και συγκεκριμένα στο τρίτο λεπτό της συνάντησης, με δράστη τον Μπάρναμπας Βάργκα

Συγκεκριμένα, στο 3′ ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Ούγγρος επιθετικός έπιασε την κεφαλιά που μπέρδεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκανε το 1-0 για τους κιτρινόμαυρους.

Δείτε το γκολ: