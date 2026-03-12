Το 1-0 της ΑΕΚ επί της Τσέλιε με κεφαλιά του Βάργκα (vid)
Ιδανικό ξεκίνημα της ΑΕΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε, με τον Βάργκα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των Σλοβένων.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για την ΑΕΚ η αναμέτρηση απέναντι στην Τσέλια για τη φάση των «16» του UEFA Conference League.
Η Ένωση μπόρεσε να βρει πολύ νωρίς γκολ, και συγκεκριμένα στο τρίτο λεπτό της συνάντησης, με δράστη τον Μπάρναμπας Βάργκα
Συγκεκριμένα, στο 3′ ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Ούγγρος επιθετικός έπιασε την κεφαλιά που μπέρδεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκανε το 1-0 για τους κιτρινόμαυρους.
Δείτε το γκολ:
- Το 1-0 της ΑΕΚ επί της Τσέλιε με κεφαλιά του Βάργκα (vid)
- Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
- Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
- Europa League: Πρώτο βήμα για Άστον Βίλα (1-0) και Πόρτο (2-1), χωρίς νικητή το Μπολόνια – Ρόμα (1-1)
- LIVE: Θέλτα – Λιόν
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
- LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις