sports betsson
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»
Ποδόσφαιρο 13 Μαρτίου 2026, 17:33

Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε και τη σημασία που έχει για την Ένωση και το ελληνικό ποδόσφαιρο η νίκη και στον επαναληπτικό επί ελληνικού εδάφους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Spotlight

Ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος με ανάρτηση του στα προφίλ που διατηρεί στα social media αναλύει την πορεία της ΑΕΚ στο UEFA Conference League και εξηγεί γιατί είναι σημαντική τόσο για την ίδια όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να νικήσει την Τσέλιε και στο δεύτερο παιχνίδι μετά το 4-0 της Σλοβενίας.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ανδρέας Δημάτος

«Με δύο απόψεις, από όσα έχω διαβάσει μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε χθες το βράδυ, διαφωνώ στο 100%.
Το πρώτο; Οτι η πραγματική διοργάνωση του Conference League τώρα αρχίζει για την ΑΕΚ. Οχι! Η διοργάνωση ξεκίνησε για την ΑΕΚ στις 24 Ιουλίου του περασμένου καλοκαιριού με το πιο δύσκολο ματς της σεζόν, που ήταν αυτό κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σέβα για τον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με τεράστιο πλήγμα αυτοπεποίθησης από την προηγούμενη σεζόν, με μη ολοκληρωμένο ρόστερ και μικρό διάστημα δουλειάς και στο πρώτο δειλό της βήμα βρήκε μία ομάδα με διπλάσιο coefficient από εκείνη στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, κάτι που απλά σημαίνει με πολύ καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία από εκείνη την τελευταία 5ετία.

Ετσι κρίνονται οι ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA. Oχι με αυτό που ο καθένας μας θεωρεί μεγάλη ή μικρή ομάδα, όχι με αυτό που ο μέσος οπαδός έχει στο μυαλό του για το μέγεθος της ΑΕΚ ή της Μπερ Σέβα ή της Τσέλιε και της Σάμροκ, αλλά με το τι έχει κάνει η κάθε ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Από τις εννιά ομάδες, που έχει βρει στο δρόμο της η ΑΕΚ στην εφετινή παρουσία της στο Conference League, υστερούσε σε συντελεστή στο UEFA ranking, δηλαδή σε ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία πέντε χρόνια, από τις έξι! Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βεβαίως τη Φιορεντίνα, 33η ομάδα πέρυσι στο UEFA ranking!

Καλύτερο συντελεστή είχε μόνο από τον Αρη Λεμεσού, που συνάντησε στον τρίτο προκριματικό, τη ρουμανική Κραϊόβα και την τουρκική Σάσμουνσπορ, που ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, αλλά αγωνίστηκε εφέτος για πρώτη φορά στην Ευρώπη και δεν είχε παρελθόν και… συντελεστή!

Υπερομάδες δεν αντιμετώπισε η ΑΕΚ, αλλά τα πήγε πολύ καλύτερα κόντρα σε ομάδες εναντίον των οποίων αποτύγχανε την τελευταία 5ετία και που είχαν κατά πολύ καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία από εκείνη στο ίδιο διάστημα. Και αυτό ίσως έχει και τη μεγαλύτερη αξία!

Μεγαλύτερη απόδειξη; Ο ίδιος έγκυρος λογαριασμός στο twitter που συχνά αναπαράγουν τα ελληνικά sites, που σήμερα δίνει 8% πιθανότητες στην ΑΕΚ για κατάκτηση του τροπαίου, το καλοκαίρι της έδινε 22% πιθανότητες να προκριθεί στη League Phase!

Στο δεύτερο με το οποίο διαφωνώ είναι ότι… «αποστολή εξετελέσθη κόντρα στην Τσέλιε»… Καμία αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι εγκληματικό για την ΑΕΚ αν δεν πάρει, πλέον, αυτή την πρόκριση με το μάξιμουμ των βαθμών! Eχει πάρει 2,000, χρειάζεται ακόμα 2,500!

Πέραν της ελληνικής μάχης για το top-10, αυτούς τους βαθμούς δεν χρειάζεται η ΑΕΚ να τους αναπολεί το προσεχές καλοκαίρι στις κληρώσεις των προκριματικών…

Ακόμα – ακόμα θα πρέπει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες ακόμα και για να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα όνειρα για Λειψία και τελικούς είναι ωραία αλλά είναι για τους οπαδούς. Για την ομάδα της ΑΕΚ με την ωριμότητα και τη σοβαρότητα που έχει επιδείξει εφέτος στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, προέχει η νίκη την ερχόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια!

ΥΓ: Επίσης η ΑΕΚ δεν έχει ανέβει μέσα σε μία σεζόν 66 θέσεις στην κατάταξη της UEFA, αλλά 89 (τελείωσε την περσινή σεζόν στην 159η θέση, αλλά ξεκίνησε την εφετινή από την 182η), που θα γίνουν 100, αν κερδίσει την Τσέλιε την ερχόμενη Πέμπτη. Πρόκειται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή άνοδο στο UEFA ranking σε μία σεζόν, που έχει κάνει ποτέ!

Headlines:
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
Conference League 12.03.26

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Ρακόβ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις
Πόλεμος 13.03.26

Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην Ρωσία, στην πόλη Μπριάνσκ

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Αρχοντία Κάτσουρα
Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
Βίντεο 13.03.26

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Σύνταξη
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολλανδία: Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
Ανησυχία 13.03.26

Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
Υποκλοπές 13.03.26

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του

«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Υποκλοπές 13.03.26

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ενδοοικογενειακή βία 13.03.26

Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

Σύνταξη
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Πολιτική 13.03.26

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο