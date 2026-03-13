Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»

Ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος με ανάρτηση του στα προφίλ που διατηρεί στα social media αναλύει την πορεία της ΑΕΚ στο UEFA Conference League και εξηγεί γιατί είναι σημαντική τόσο για την ίδια όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να νικήσει την Τσέλιε και στο δεύτερο παιχνίδι μετά το 4-0 της Σλοβενίας.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ανδρέας Δημάτος

«Με δύο απόψεις, από όσα έχω διαβάσει μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε χθες το βράδυ, διαφωνώ στο 100%.

Το πρώτο; Οτι η πραγματική διοργάνωση του Conference League τώρα αρχίζει για την ΑΕΚ. Οχι! Η διοργάνωση ξεκίνησε για την ΑΕΚ στις 24 Ιουλίου του περασμένου καλοκαιριού με το πιο δύσκολο ματς της σεζόν, που ήταν αυτό κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σέβα για τον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με τεράστιο πλήγμα αυτοπεποίθησης από την προηγούμενη σεζόν, με μη ολοκληρωμένο ρόστερ και μικρό διάστημα δουλειάς και στο πρώτο δειλό της βήμα βρήκε μία ομάδα με διπλάσιο coefficient από εκείνη στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, κάτι που απλά σημαίνει με πολύ καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία από εκείνη την τελευταία 5ετία.

Ετσι κρίνονται οι ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA. Oχι με αυτό που ο καθένας μας θεωρεί μεγάλη ή μικρή ομάδα, όχι με αυτό που ο μέσος οπαδός έχει στο μυαλό του για το μέγεθος της ΑΕΚ ή της Μπερ Σέβα ή της Τσέλιε και της Σάμροκ, αλλά με το τι έχει κάνει η κάθε ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Από τις εννιά ομάδες, που έχει βρει στο δρόμο της η ΑΕΚ στην εφετινή παρουσία της στο Conference League, υστερούσε σε συντελεστή στο UEFA ranking, δηλαδή σε ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία πέντε χρόνια, από τις έξι! Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βεβαίως τη Φιορεντίνα, 33η ομάδα πέρυσι στο UEFA ranking!

Καλύτερο συντελεστή είχε μόνο από τον Αρη Λεμεσού, που συνάντησε στον τρίτο προκριματικό, τη ρουμανική Κραϊόβα και την τουρκική Σάσμουνσπορ, που ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, αλλά αγωνίστηκε εφέτος για πρώτη φορά στην Ευρώπη και δεν είχε παρελθόν και… συντελεστή!

Υπερομάδες δεν αντιμετώπισε η ΑΕΚ, αλλά τα πήγε πολύ καλύτερα κόντρα σε ομάδες εναντίον των οποίων αποτύγχανε την τελευταία 5ετία και που είχαν κατά πολύ καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία από εκείνη στο ίδιο διάστημα. Και αυτό ίσως έχει και τη μεγαλύτερη αξία!

Μεγαλύτερη απόδειξη; Ο ίδιος έγκυρος λογαριασμός στο twitter που συχνά αναπαράγουν τα ελληνικά sites, που σήμερα δίνει 8% πιθανότητες στην ΑΕΚ για κατάκτηση του τροπαίου, το καλοκαίρι της έδινε 22% πιθανότητες να προκριθεί στη League Phase!

Στο δεύτερο με το οποίο διαφωνώ είναι ότι… «αποστολή εξετελέσθη κόντρα στην Τσέλιε»… Καμία αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι εγκληματικό για την ΑΕΚ αν δεν πάρει, πλέον, αυτή την πρόκριση με το μάξιμουμ των βαθμών! Eχει πάρει 2,000, χρειάζεται ακόμα 2,500!

Πέραν της ελληνικής μάχης για το top-10, αυτούς τους βαθμούς δεν χρειάζεται η ΑΕΚ να τους αναπολεί το προσεχές καλοκαίρι στις κληρώσεις των προκριματικών…

Ακόμα – ακόμα θα πρέπει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες ακόμα και για να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα όνειρα για Λειψία και τελικούς είναι ωραία αλλά είναι για τους οπαδούς. Για την ομάδα της ΑΕΚ με την ωριμότητα και τη σοβαρότητα που έχει επιδείξει εφέτος στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, προέχει η νίκη την ερχόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια!

ΥΓ: Επίσης η ΑΕΚ δεν έχει ανέβει μέσα σε μία σεζόν 66 θέσεις στην κατάταξη της UEFA, αλλά 89 (τελείωσε την περσινή σεζόν στην 159η θέση, αλλά ξεκίνησε την εφετινή από την 182η), που θα γίνουν 100, αν κερδίσει την Τσέλιε την ερχόμενη Πέμπτη. Πρόκειται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή άνοδο στο UEFA ranking σε μία σεζόν, που έχει κάνει ποτέ!