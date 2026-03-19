ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για τον επαναληπτικό με την Τσέλιε
Η ενδεκάδα που κατεβάζει προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον επαναληπτικό της Ένωσης με την Τσέλιε για το Conference League.
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45), στη ρεβάνς του 4-0 για τους «16» του Conference League, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Στο αποψινό παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με 4-2-3-1, έχοντας τον Στρακόσα μπροστά από την εστία και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της αμυνας. Οι Μαρίν και Πινέδα θα είναι στον άξονα, με τους Κουτέσα-Γκατσίνοβιτς στα δύο άκρα και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.
Our starting XI for #AEKNKCELJE ⚫🟡 pic.twitter.com/iTXMWAfuOf
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 19, 2026
Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς, Ιοσίφοβ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας.
Στον πάγκο: Λεμπάν, Κόλαρ, Χρκα, Γέβσενακ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάρνιτσνικ, Γκόμπετς, Σουχόβρσνικ, Κούτσις.
- ΑΕΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Νίκολιτς για τον επαναληπτικό με την Τσέλιε
