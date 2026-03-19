«Κλειδώνει» την πρόκριση στους «8» η ΑΕΚ με την Τσέλιε, να δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό όνειρο ο Παναθηναϊκός

Με το υπέρ της 4-0 από τον πρώτο αγώνα στη Σλοβενία, η ΑΕΚ μοιάζει να είναι πιο άνετη απόψε απέναντι στην Τσέλιε (19:45, CosmoteSport3HD) στη ρεβάνς των «16» του Conference League, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος για εφησυχασμός.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους παίκτες του να δείξουν σοβαρότητα και σεβασμό στον αντίπαλο, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί.

Η Ένωση αν επικρατήσει και πάλι απέναντι στους Σλοβένους θα φτάσει τις 9 νίκες φέτος στην Ευρώπη και θα φτιάξει τόσο τη δική της θέση στη βαθμολογία της UEFA, όσο και την Ελλάδα η οποία κυνηγάει την 10η θέση στο ranking.

Ο Σέρβος τεχνικός θα κάνει κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα και θέση στην ενδεκάδα της ΑΕΚ διεκδικούν αρκετοί παίκτες που δεν έχουν πού μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Στην Τσέλιε στοχεύουν σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, αν και όπως δήλωσε ο νέος προπονητής της Βίτορ Καμπέλος, όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο.

Δύσκολη αποστολή ο Παναθηναϊκός

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις (19/3, 22.00) στην Ισπανία στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 στο ΟΑΚΑ για τους «16» του Europa League και θέλει αποτέλεσμα για να προκριθεί στα προημιτελικά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ετοιμάσει την ομάδα του γι’ αυτό το παιχνίδι, έχοντας και περισσότερες λύσεις στη διάθεσή του. Οι Τουμπά, Ερνάντεθ, Μπακασέτας και Κώτσιρας είναι στην αποστολή, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται μόνο ο Ζαρουρί.

Η Μπέτις από την πλευρά της θέλει να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και να προκριθεί εκείνη στους «8». Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι θα έχει στη διάθεση του τον Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Ανδαλουσιανών, ενώ εκτός έμειναν οι Ίσκο και Λο Σέλσο.