Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Μπενίτεθ: « Η ποιότητα της Μπέτις έκανε τη διαφορά – Η τελική γεύση που μένει είναι ικανοποίηση»
Ποδόσφαιρο 20 Μαρτίου 2026, 01:03

Δείτε όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα-αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Μπέτις

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη «βαριά» ήττα του Παναθηναϊκού με 4-0 από τη Ρεάλ Μπέτις και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, στάθηκε στο γεγονός πως η χαμένη ευκαιρία στην αρχή έκρινε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

Για το παιχνίδι: «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις θετικά στοιχεία μετά το αποτέλεσμα. Εμείς χάσαμε πρώτοι μεγάλη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει αλλάξει το παιχνίδι. . Μετά, όταν δέχεσαι κάποιο τέρμα πρέπει να ανοιχτείς και σε αυτές τις περιπτώσεις σε τιμωρεί η αντίπαλη ομάδα και μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχαμε 2-3 καλές αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί καλύτερα για εμάς. Ήταν όμως καλύτεροι από εμάς».

Για το πού εστιάζει για την ήττα: «Ξεκάθαρα η ποιότητα των αντιπάλων έκανε τη διαφορά. Είχαμε την ευκαιρία μας που αν την είχαμε εκμεταλλευτεί μπορεί να ήταν διαφορετικά. Όταν δέχεσαι γκολ υποφέρεις και εμείς υποφέραμε και δεν μπορούσαμε να αντιπαρατάξουμε κάτι στην ποιότητα των αντιπάλων».

 Για τον απολογισμό της ευρωπαϊκής πορείας: «Νομίζω ότι η πορεία ήταν καλή μέχρι σήμερα. Νομίζω τα πήγαμε αρκετά καλά. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Το τάιμινγκ που δεχτήκαμε τα γκολ δεν ήταν καλό. Σε κάθε περίπτωση είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αφοσίωση των παικτών. Σίγουρα σήμερα δεν πήγε έτσι όπως το θέλαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όσα κάναμε στο Europa League και από τους παίκτες μου, εκτός από το σημερινό παιχνίδι. Ακόμη και με 10 παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι τα καταφέραμε. Η τελική γεύση που μας μένει είναι ικανοποίηση που φτάσαμε έως εδώ».

Για τη συνέχεια από εδώ και περα: «Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη στο πρωτάθλημα και μετά τα playoff. Να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε την σωστή νοοτροπία. Πρέπει να δείξουμε τα παρουσιάσουμε τα θετικά στοιχεία που έχουμε δείξει αυτό το μήνα, αφήνοντας πίσω αυτό το παιχνίδι».

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Conference League 20.03.26

Ήττα... πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)

Με παρακαταθήκη το 3-1 του πρώτου αγώνα, η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε στους «8» του Conference, παρά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Σαμσουνπόρ στην Ισπανία. Προκρίσεις και για Στρασμπούρ, Σαχτάρ και Άλκμααρ

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα
Μπάσκετ 19.03.26

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

