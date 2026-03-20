Μπενίτεθ: « Η ποιότητα της Μπέτις έκανε τη διαφορά – Η τελική γεύση που μένει είναι ικανοποίηση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη «βαριά» ήττα του Παναθηναϊκού με 4-0 από τη Ρεάλ Μπέτις και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, στάθηκε στο γεγονός πως η χαμένη ευκαιρία στην αρχή έκρινε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

Για το παιχνίδι: «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις θετικά στοιχεία μετά το αποτέλεσμα. Εμείς χάσαμε πρώτοι μεγάλη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει αλλάξει το παιχνίδι. . Μετά, όταν δέχεσαι κάποιο τέρμα πρέπει να ανοιχτείς και σε αυτές τις περιπτώσεις σε τιμωρεί η αντίπαλη ομάδα και μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχαμε 2-3 καλές αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί καλύτερα για εμάς. Ήταν όμως καλύτεροι από εμάς».

Για το πού εστιάζει για την ήττα: «Ξεκάθαρα η ποιότητα των αντιπάλων έκανε τη διαφορά. Είχαμε την ευκαιρία μας που αν την είχαμε εκμεταλλευτεί μπορεί να ήταν διαφορετικά. Όταν δέχεσαι γκολ υποφέρεις και εμείς υποφέραμε και δεν μπορούσαμε να αντιπαρατάξουμε κάτι στην ποιότητα των αντιπάλων».

Για τον απολογισμό της ευρωπαϊκής πορείας: «Νομίζω ότι η πορεία ήταν καλή μέχρι σήμερα. Νομίζω τα πήγαμε αρκετά καλά. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Το τάιμινγκ που δεχτήκαμε τα γκολ δεν ήταν καλό. Σε κάθε περίπτωση είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αφοσίωση των παικτών. Σίγουρα σήμερα δεν πήγε έτσι όπως το θέλαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όσα κάναμε στο Europa League και από τους παίκτες μου, εκτός από το σημερινό παιχνίδι. Ακόμη και με 10 παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι τα καταφέραμε. Η τελική γεύση που μας μένει είναι ικανοποίηση που φτάσαμε έως εδώ».

Για τη συνέχεια από εδώ και περα: «Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη στο πρωτάθλημα και μετά τα playoff. Να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε την σωστή νοοτροπία. Πρέπει να δείξουμε τα παρουσιάσουμε τα θετικά στοιχεία που έχουμε δείξει αυτό το μήνα, αφήνοντας πίσω αυτό το παιχνίδι».