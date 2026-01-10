Οβιέδο – Μπέτις 1-1: Πήραν τον βαθμό στο φινάλε οι Σεβιγιάνοι

Οβιέδο και Μπέτις ήρθαν ισόπαλες 1-1, με τους «βερδιμπλάνκος» να παίρνουν τον ένα βαθμό στο φινάλε και να φιγουράρουν στην έκτη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αντίθετα, το αρνητικό σερί της Οβιέδο συνεχίστηκε. Παρόλο που οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ, ο Λο Σέλσο με γκολ στο 83′ «έγραψε» το 1-1 και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Οβιέδο μπήκε δυναμικά στο πρώτο μέρος και είχε μία καλή ευκαιρία στο 13′ με τον Κάρμο. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με δοκάρι του Τσούτσο Ερνάντες στο 23′. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Τσούτσο Ερνάντες «ξαναχτύπησε» όταν ο τερματοφύλακας της Οβιέδο βρισκόταν εκτός εστίας και έκανε μία απόπειρα να τον κρεμάσει, ωστόσο η μπάλα βρήκε και πάλι δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πιέζουν και πάλι και η Οβιέδο βρήκε το γκολ στο 64′ με τον Χάιρα, ο οποίος πέτυχε μόλις το τρίτο του γκολ εντός έδρας τη φετινή σεζόν. Καθώς η αναμέτρηση όδευε προς το τέλος και η Οβιέδο ήταν αγκαλιά με τη νίκη, ο Λο Σέλσο με κεφαλιά στο 83′ έγραψε το 1-1 και «ξέρανε» τους γηπεδούχους, δίνοντας το βαθμό στην Μπέτις, η οποία είναι προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League.

ΟΒΙΕΔΟ: Ααρόν Εσκαντέλ, Αχιχάδο, Κόστας, Κάρμο, Ραχίμ, Ιλίας Χάιρα (85′ Χάβι Λόπεθ), Σίμπο (57′ Φονσέκα), Κολομπάτο (86′ Ντεντόνκερ), Χασάν (76′ Μπρέκαλο), Φορές (76′ Μπόρμπας), Ρέινα

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγιές, Ορτίθ (61′ Μπεγερίν), Μπάρτρα, Βαλεντίν Γκόμεθ, Ζούνιορ Φίρπο (80′ Ρικάρντο Ροντρίγκες), Φορνάλς, Ρόκα, Άντονι, Λο Σέλσο, Ρουϊμπάλ (74′ Ρικέλμε), Τσούτσο Ερνάντες (80′ Άβιλα)

