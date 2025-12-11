Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.
Σπουδαία ματς στο πρώτο «πιάτο» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με πολλά γκολ, ματσάρες και μεγάλες ανατροπές. Η Ρεάλ Μπέτις πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό, επικράτησε εύκολα με 3-1 και «πάτησε» στη 2η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η Μίντιλαντ σε ακόμη μια μεστή βραδιά νίκησε και την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή με 15 βαθμούς σε 6 αγωνιστικές.
Οι Δανοί συνεχίζουν ακάθεκτοι και είναι μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα και στους «16» του Europa League, χάρη στο γκολ του Γκε-Σουνγκ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, «καρυδάτο» διπλό οκτάδας πήρε και η Νότιγχαμ Φόρεστ, που νίκησε με 2-1 με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης και ανέβηκε στην 7η θέση και στους 11 βαθμούς.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου «πιάτου» της ημέρας, η Φερεντσβάρος πήρε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στην Ουγγαρία κόντρα στη Ρέιντζερς με 2-1 και σκόρερ τους Ότβος και Βάργκα (άνοιξε το σκορ ο Μιόβσκι στο 27ο λεπτό). Οι Ούγγροι πλέον ανέβηκαν στους 14 βαθμούς και είναι στην 3η θέση μαζί με την Μπέτις σε μια απίθανη πορεία.
Το ματς της βραδιάς ήταν χωρίς αμφιβολία αυτό της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του βορρά να γλιτώνει στο φινάλε και να έρχεται ισόπαλος με 3-3 χάρη σε τέρμα του Μύθου στο φινάλε του ματς. Με αυτό τον βαθμό έφτασε τους 9 στη League Phase και με δύο αγωνιστικές να απομένουν είναι στην 15η θέση, χωρίς όμως να έχουν γίνει τα ματς των 22:00.
Από εκεί και πέρα, η Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, νίκησε 4-1 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και με 12 βαθμούς οι «Σουηβοί» βρίσκονται στην 6η θέση. Μία θέση πιο πάνω πέρασε η Μπράγκα, μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Γαλλία επί της Νις (1-0).
Τα αποτελέσματα και τα ματς των 22:00 στο Europa League
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μπέτις (Ισπανία) 1-3
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0
Μίντιλαντ (Δανία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-0
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1
Νις (Γαλλία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1
Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1
Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2
Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάλμε (Σουηδία) 22:00
Λιόν (Γαλλία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 22:00
Σέλτικ (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00
Βασιλεία (Ελβετία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00
Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 22:00
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00
Θέλτα (Ισπανία) – Μπολόνια (Ιταλία) 22:00
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00
Μπραν (Νορβηγία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22:00
Η βαθμολογία της League Phase του Europa League
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
22/01 19:45 Μπολόνια – Σέλτικ
22/01 19:45 Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα
22/01 19:45 Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς
22/01 19:45 Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας
22/01 19:45 ΠΑΟΚ – Μπέτις
22/01 19:45 Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
22/01 19:45 Μπραν – Μίντιλαντ
22/01 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο
22/01 19:45 Γιούνγκ Μπόις – Λιόν
22/01 22:00 Θέλτα – Λιλ
22/01 22:00 Ουτρέχτη – Γκενκ
22/01 22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
22/01 22:00 Ντίναμο – Στεάουα
22/01 22:00 Νις – Γκόου Αχέντ Ίγκλς
22/01 22:00 Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς
22/01 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία
22/01 22:00 Ρόμα – Στουτγκάρδη
22/01 22:00 Μπράγκα – Νότιγχαμ
