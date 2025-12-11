sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σπουδαία ματς στο πρώτο «πιάτο» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με πολλά γκολ, ματσάρες και μεγάλες ανατροπές. Η Ρεάλ Μπέτις πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό, επικράτησε εύκολα με 3-1 και «πάτησε» στη 2η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η Μίντιλαντ σε ακόμη μια μεστή βραδιά νίκησε και την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή με 15 βαθμούς σε 6 αγωνιστικές.

Οι Δανοί συνεχίζουν ακάθεκτοι και είναι μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα και στους «16» του Europa League, χάρη στο γκολ του Γκε-Σουνγκ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, «καρυδάτο» διπλό οκτάδας πήρε και η Νότιγχαμ Φόρεστ, που νίκησε με 2-1 με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης και ανέβηκε στην 7η θέση και στους 11 βαθμούς.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου «πιάτου» της ημέρας, η Φερεντσβάρος πήρε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στην Ουγγαρία κόντρα στη Ρέιντζερς με 2-1 και σκόρερ τους Ότβος και Βάργκα (άνοιξε το σκορ ο Μιόβσκι στο 27ο λεπτό). Οι Ούγγροι πλέον ανέβηκαν στους 14 βαθμούς και είναι στην 3η θέση μαζί με την Μπέτις σε μια απίθανη πορεία.

Το ματς της βραδιάς ήταν χωρίς αμφιβολία αυτό της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του βορρά να γλιτώνει στο φινάλε και να έρχεται ισόπαλος με 3-3 χάρη σε τέρμα του Μύθου στο φινάλε του ματς. Με αυτό τον βαθμό έφτασε τους 9 στη League Phase και με δύο αγωνιστικές να απομένουν είναι στην 15η θέση, χωρίς όμως να έχουν γίνει τα ματς των 22:00.

Από εκεί και πέρα, η Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, νίκησε 4-1 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και με 12 βαθμούς οι «Σουηβοί» βρίσκονται στην 6η θέση. Μία θέση πιο πάνω πέρασε η Μπράγκα, μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Γαλλία επί της Νις (1-0).

Τα αποτελέσματα και τα ματς των 22:00 στο Europa League

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μπέτις (Ισπανία) 1-3
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0
Μίντιλαντ (Δανία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-0
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1
Νις (Γαλλία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1
Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1
Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2

Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάλμε (Σουηδία) 22:00
Λιόν (Γαλλία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 22:00
Σέλτικ (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00
Βασιλεία (Ελβετία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00
Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 22:00
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00
Θέλτα (Ισπανία) – Μπολόνια (Ιταλία) 22:00
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00
Μπραν (Νορβηγία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22:00

Η βαθμολογία της League Phase του Europa League

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

22/01 19:45 Μπολόνια – Σέλτικ
22/01 19:45 Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα
22/01 19:45 Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς
22/01 19:45 Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας
22/01 19:45 ΠΑΟΚ – Μπέτις
22/01 19:45 Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
22/01 19:45 Μπραν – Μίντιλαντ
22/01 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο
22/01 19:45 Γιούνγκ Μπόις – Λιόν
22/01 22:00 Θέλτα – Λιλ
22/01 22:00 Ουτρέχτη – Γκενκ
22/01 22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
22/01 22:00 Ντίναμο – Στεάουα
22/01 22:00 Νις – Γκόου Αχέντ Ίγκλς
22/01 22:00 Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς
22/01 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία
22/01 22:00 Ρόμα – Στουτγκάρδη
22/01 22:00 Μπράγκα – Νότιγχαμ

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα
LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Bασιλεία – Άστον Βίλα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-2 στο 48΄, όμως βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο 77' (3-2) απέναντι στη Λουντογκόρετς. Εν τέλει όμως με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 3-3 στη μάχη της πρόκρισης στο Europa League.

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Europa League 11.12.25
Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πλζεν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη, στα ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25
Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25
Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11.12.25
Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25
Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25
To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

