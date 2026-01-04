Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-1: «Πάρτι» για τη Βασίλισσα – Χατ τρικ ο Γκονθάλο

Πάρτι… με καλεσμένη την Μπέτις οργάνωσε η Ρεάλ, αφού οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 5-1 εναντίον των φιλοξενούμενων, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Εμπαπέ και στη θέση του έλαμψε ο Γκονθάλο που πέτυχε χατ τρικ.

Ο νεαρός φορ άνοιξε λογαριασμό για τη βασίλισσα στο 20′ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 1-0 και στο 50′ διπλασίασε τα τέρματά του με την ομάδα με ένα εκπληκτικό σουτ για το 2-0.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 56′, ο Ασένσιο πέτυχε με κεφαλιά από κόρνερ το 3-0.

Στο 61′ ο Κούτσο μείωσε προσωρινά για την Μπέτις, «γράφοντας» το 3-1. Όμως, στο 82′ ο «καυτός» Γκονθάλο ήταν και πάλι εκεί και έκανε το 4-1 με ένα απίθανο τακουνάκι. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Γκαρθία στο 90+2 με προβολή στο πίσω δοκάρι.

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Ασένσιο, Βαλβέρδε, Ρίντιγκερ (88’ Μεντί), Καρέρας, Καμαβινγκά, Τσουαμενί (80’ Θεμπάγιος), Μπέλινγκχαμ, Ροντρίγκο (77’ Μασταντουόνο), Βινίσιους (77’ Γκιουλέρ), Γκονθάλο (88’ Φραν Γκαρσία)

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγές, Άνχελ Ορτίθ (46’ Μπεγερίν), Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Ρόκα (68’ Ρικέλμε), Ντεόσα (46’ Λο Σέλσο), Άντονι (87’ Πάμπλο Γκαρσία), Φορνάλς, Ρουϊμπαλ (68’ Αλτιμίρα), Κούτσο Ερναντές

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Ράγια Βαγιεκάνο – Χετάφε 1-1

Θέλτα – Βαλένθια 4-1

Οσασούνα – Αθλέτικ 1-1

Έλτσε – Βιγιαρεάλ 1-3

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2

Σεβίλλη – Λεβάντε 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-1

04/01 19:30 Αλαβές – Οβιέδο

04/01 19:30 Μαγιόρκα – Ζιρόνα

04/01 22:00 Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα

