Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-1: «Πάρτι» για τη Βασίλισσα – Χατ τρικ ο Γκονθάλο
Ποδόσφαιρο 04 Ιανουαρίου 2026 | 19:39

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-1: «Πάρτι» για τη Βασίλισσα – Χατ τρικ ο Γκονθάλο

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε την Μπέτις με 5-1 για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Σπουδαία εμφάνιση από τον Γκονθάλο, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ και… κάλυψε την απουσία του Εμπαπέ.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Πάρτι… με καλεσμένη την Μπέτις οργάνωσε η Ρεάλ, αφού οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 5-1 εναντίον των φιλοξενούμενων, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Εμπαπέ και στη θέση του έλαμψε ο Γκονθάλο που πέτυχε χατ τρικ.

Ο νεαρός φορ άνοιξε λογαριασμό για τη βασίλισσα στο 20′ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 1-0 και στο 50′ διπλασίασε τα τέρματά του με την ομάδα με ένα εκπληκτικό σουτ για το 2-0.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 56′, ο Ασένσιο πέτυχε με κεφαλιά από κόρνερ  το 3-0.

Στο 61′ ο Κούτσο μείωσε προσωρινά για την Μπέτις, «γράφοντας» το 3-1. Όμως, στο 82′ ο «καυτός» Γκονθάλο ήταν και πάλι εκεί και έκανε το 4-1 με ένα απίθανο τακουνάκι. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Γκαρθία στο 90+2 με προβολή στο πίσω δοκάρι.

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Ασένσιο, Βαλβέρδε, Ρίντιγκερ (88’ Μεντί), Καρέρας, Καμαβινγκά, Τσουαμενί (80’ Θεμπάγιος), Μπέλινγκχαμ, Ροντρίγκο (77’ Μασταντουόνο), Βινίσιους (77’ Γκιουλέρ), Γκονθάλο (88’ Φραν Γκαρσία)

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγές, Άνχελ Ορτίθ (46’ Μπεγερίν), Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Ρόκα (68’ Ρικέλμε), Ντεόσα (46’ Λο Σέλσο), Άντονι (87’ Πάμπλο Γκαρσία), Φορνάλς, Ρουϊμπαλ (68’ Αλτιμίρα), Κούτσο Ερναντές

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Ράγια Βαγιεκάνο – Χετάφε 1-1
Θέλτα – Βαλένθια 4-1
Οσασούνα – Αθλέτικ 1-1
Έλτσε – Βιγιαρεάλ 1-3
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2
Σεβίλλη – Λεβάντε 0-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-1
04/01 19:30 Αλαβές – Οβιέδο
04/01 19:30 Μαγιόρκα – Ζιρόνα
04/01 22:00 Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ 0-3
09/01 22:00 Χετάφε – Σοσιεδάδ
10/01 15:00 Οβιέδο – Μπέτις
10/01 17:15 Βιγιαρέαλ – Αλαβές
10/01 19:30 Ζιρόνα – Οσασούνα
10/01 22:00 Βαλένθια – Έλτσε
11/01 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα
11/01 17:15 Λεβάντε – Εσπανιόλ
11/01 22:00 Σεβίλλη – Θέλτα

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Μεταφορές
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Super League 04.01.26

Κοιτάζει... αριστερά στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
