Χωρίς Εμπαπέ για μερικές εβδομάδες η Ρεάλ Μαδρίτης – Τι συνέβη (pic)

Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης απολαμβάνουν λίγες μέρες διακοπών με αφορμή την αλλαγή του έτους, όμως τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν, και ειδικότερα για το μεγαλύτερο όνομα στο σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, που δεν είναι άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αναμένεται να μείνει εκτός δράσεις τις επόμενες περίπου τρεις εβδομάδες, καθώς σύμφωνα με όσα μεταφέρει η «Εquipe» έχει υποστεί διάστρεμμα συνδέσμου, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο 27χρονος σούπερ σταρ θα απουσιάσει από το ισπανικό Σούπερ Καπ, που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2026 στη Σαουδική Αραβία, με την επιστροφή του να αναμένεται στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League (28/1).