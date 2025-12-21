Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 2-0: Δύσκολη νίκη για τη «Βασίλισσα» με «ιστορικό» Εμπαπέ

Στον πόντο από την Μπαρτσελόνα πλησίασε η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε με 2-0 της Σεβίλλης στο «Μπερναμπέου» για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα της Ανδαλουσίας στάθηκε εξαιρετικά, αλλά έπεσε πάνω στον Κουρτουά που δεν την άφηνε να σκοράρει ενώ τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες και χωρίς τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο.

Ιστορία έγραψε ο Εμπαπέ που σκόραρε ξανά, έφτασε τα 59 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τα περισσότερα τέρματα ως παίκτης της «Βασίλισσας» σε ένα ημερολογιακό έτος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρομερό ρυθμό και τη μία ευκαιρία να διαδέχεται την άλλη. Μόλις στο 3΄ο Χάουσεν έσωσε τη Ρεάλ με τρομερό τάκλιν ενώ στο 5′ ο Βλαχοδήμος νίκησε σε τετ α τετ τον Φραν Γκαρθία. Στα επόμενα λεπτά η Σεβίλλη έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Ρομέρο και Αλέξις ενώ στο 17′ αστόχησε από καλή θέση ο Εμπαπέ. Στο 38′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Μπέλινγκχαμ από εκτέλεση φάουλ του Ροντρίγκο και στο 45+3′ ο Αλέξις έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με κοντινό σουτ.

Στην ανάπαυλα αποβλήθηκε ο Αλμέιδα και στο 51′ ο Κουρτουά νίκησε σε τετ α τετ τον Αλέξις, για να απαντήσει η Ρεάλ με δύο μεγάλες ευκαιρίες του Εμπαπέ μέσα σε ένα λεπτό. Το παιχνίδι είχε τρομερό ρυθμό και στην αντεπίθεση η Σεβίλλη έχασε ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία, με τον Κουρτουά να νικά τον Ρομέρο. Ο απίθανος Βέλγος νίκησε τον Ρομέρο και σε τετ α τετ στο 56′ ενώ στηξν κόντρα ο Εμπαπέ είχε δοκάρι με κεφαλιά.

Στο 66′ ο Αλέξις έφτασε κοντά στο γκολ με δυνατό σουτ και δύο λεπτά μετά η Σεβίλλη έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μαρκάο. Στο 78′ ο Βλαχοδήμος και το δοκάρι έσωσαν σε γυριστό του Ροντρίγκο ενώ στο 85′ η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χουάνλου. Ο Εμπαπέ εκτέλεσε εύστοχα στο 86′ για το 2-0 φτάνοντας τα 59 γκολ στο 2025. Το ματς δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, με τον Κουρτουά να είναι πρωταγωνιστής με μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Αλφόνσο στο 90+5′.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένσιο (90+3′ Χιμένες), Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Φραν Γκαρσία, Τσουαμενί, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ (72’ Καμαβινγκά), Ροντρίγκο, Βινίσιους (83’ Γκονθάλο), Εμπαπέ.

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Μακάρο, Χουάνλου, Καρμόνα (83′ Γιανουζάι), Γκουντέλι, Σουάσο (60’ Όσο), Αγκουμέ (83′ Σάλας), Μεντί (83′ Αλφόνσο Γκονθάλεθ), Σο, Σάντσες, Ρομέρο (69′ Πεκέ).

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Oβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1

Οσασούνα-Αλαβές 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Tζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα

Έλτσε-Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπέτις-Χετάφε

Δεύτερα 22 Δεκεμβρίου

Μπιλμπάο-Εσπανιόλ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Θέλτα-Βαλένθια

Οσασούνα-Μπιλμπάο

Έλτσε-Βιγιαρεάλ

Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Σεβίλλη-Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Μπέτις

Αλαβές-Οβιέδο

Μαγιόρκα-Τζιρόνα

Σοσιεδάδ-Ατλέτικο