Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Η Ρεάλ Μαδρίτης γράφει ιστορία με τη φανέλα της
Ποδόσφαιρο 19 Δεκεμβρίου 2025 | 22:15

Η Ρεάλ Μαδρίτης γράφει ιστορία με τη φανέλα της

Πάνω από 3 εκατ. πωλήσεις σε έναν χρόνο - Το «λευκό» brand καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ παγκοσμίως. Πρώτος σε πωλήσεις παικτών ο Λαμίν Γιαμάλ

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Καθώς το 2025 οδεύει προς το τέλος του, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν κάνουν μόνο αγωνιστικό απολογισμό, αλλά και οικονομικό. Και σε έναν από τους πιο καθοριστικούς δείκτες ισχύος του σύγχρονου ποδοσφαίρου –την εμπορική απήχηση– η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε κάτι που μέχρι σήμερα φαινόταν άπιαστο: ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των τριών εκατομμυρίων πωλήσεων φανελών μέσα σε έναν δωδεκάμηνο κύκλο.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Euromericas Sport Marketing, η «βασίλισσα» πούλησε συνολικά 3.133.000 επίσημες εμφανίσεις, με τα στοιχεία να έχουν «κλειδώσει» έως τον Νοέμβριο του 2025. Κανένας σύλλογος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να φτάσει –πόσο μάλλον να ξεπεράσει– αυτό το ορόσημο. Η Ρεάλ δεν επιβεβαιώνει απλώς την αγωνιστική της κυριαρχία, αλλά εδραιώνει και την απόλυτη εμπορική της υπεροχή σε παγκόσμια κλίμακα.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Μπαρτσελόνα με 2.940.000 πωλήσεις, σε μια ακόμα «εκτός γηπέδου» εκδοχή του διαχρονικού Clásico, ενώ το βάθρο συμπληρώνει η Παρί Σεν Ζερμέν με 2.546.000 φανέλες. Η μεταξύ τους απόσταση αναδεικνύει όχι μόνο τη δυναμική των brands, αλλά και τη σημασία της παγκόσμιας παρουσίας, της ιστορίας και της συνεχούς προβολής σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Το top-10 των συλλόγων συμπληρώνουν η Μπάγερν Μονάχου, η Ίντερ Μαϊάμι, η Μπόκα Τζούνιορς, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Φλαμένγκο, η Τσέλσι και η Αλ Νασρ. Έξι ευρωπαϊκές ομάδες, δύο από τη Νότια Αμερική, μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τη Σαουδική Αραβία συνθέτουν έναν παγκόσμιο χάρτη, που αποτυπώνει πού χτυπά σήμερα η «καρδιά» της ποδοσφαιρικής κατανάλωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάταξη σε επίπεδο ποδοσφαιριστών. Εκεί, την πρωτιά δεν την καταλαμβάνει παίκτης της Ρεάλ, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα είναι ο παίκτης με τις περισσότερες πωλήσεις φανελών για το 2025, φτάνοντας τις 1.320.000. Ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι με 1.280.000, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει παγκόσμιο εμπορικό φαινόμενο, ενώ τρίτος είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 1.110.000.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μην έχει εκπρόσωπο στην πρώτη τριάδα των παικτών, ωστόσο είναι ο μοναδικός σύλλογος που διαθέτει τρεις ποδοσφαιριστές στο top-10. Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Ζούνιορ και Ροντρίγκο συνθέτουν το «λευκό» τρίπτυχο, σε μια λίστα όπου συναντά κανείς επίσης τον Τζόρτζιαν ντε Αρασκαέτα, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Χάρι Κέιν.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ο απόλυτος «βασιλιάς» σε επίπεδο συλλόγων, μετατρέποντας τη φανέλα της σε παγκόσμιο σύμβολο ισχύος, επιτυχίας και ταυτότητας. Και την ίδια στιγμή, η νέα γενιά –με μπροστάρη τον Λαμίν Γιαμάλ– δείχνει ότι το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει μόνο αγωνιστικά, αλλά και εμπορικά, με τα είδωλα του αύριο να χτίζονται ήδη από σήμερα.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
Ποδόσφαιρο 19.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»
Ώπα 19.12.25

Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»

Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Σύνταξη
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο