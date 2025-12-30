sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Πρόβλημα αποτελεσματικότητας για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30 Δεκεμβρίου 2025

Πρόβλημα αποτελεσματικότητας για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η απόλυτη εξάρτηση από τον Εμπαπέ και οι αριθμοί που προβληματίζουν σε LaLiga και Champions League για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Για δεκαετίες, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ταυτίσει το όνομά της με την αμείλικτη αποτελεσματικότητα. Το παραμικρό λάθος του αντιπάλου συνήθως πληρωνόταν με γκολ. Ωστόσο, η φετινή Ρεάλ δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον μύθο. Παρά την εντυπωσιακή συγκομιδή τερμάτων του Κιλιάν Εμπαπέ, οι αριθμοί δείχνουν μια ομάδα που δημιουργεί πολύ, αλλά σκοράρει λιγότερο απ’ όσο θα έπρεπε.

Στις 17 πρώτες αγωνιστικές της LaLiga, η Ρεάλ έχει πετύχει 34 γκολ, 15 λιγότερα από την Μπαρτσελόνα. Για να φτάσει εκεί, χρειάστηκε 128 τελικές εντός εστίας, κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό αποτελεσματικότητας 28,1%. Για σύγκριση, η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει 35,5%, με 136 σουτ στο στόχο. Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, υπάρχουν 66 ομάδες πιο αποτελεσματικές από τη Ρεάλ, με την Τότεναμ να προηγείται με εντυπωσιακό 46,5%.

Το παράδοξο είναι ότι η Ρεάλ δεν υστερεί στη δημιουργία. Μόνο η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου έχουν περισσότερα σουτ εντός εστίας. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή φάσεων, αλλά η μετατροπή τους σε γκολ – και εκεί εμφανίζεται ξεκάθαρα η εξάρτηση από τον Εμπαπέ.

Ο Γάλλος έχει σκοράρει 29 γκολ με 61 σουτ στο στόχο, αγγίζοντας ένα εξωπραγματικό 47,5% αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, οι υπόλοιποι επιθετικοί υστερούν αισθητά: ο Βινίσιους Ζούνιορ βρίσκεται στο 18% και ο Ροντρίγκο μόλις στο 16%. Η ανισορροπία είναι τέτοια που γεννά εύλογα το ερώτημα: πού θα βρισκόταν η Ρεάλ χωρίς τα γκολ του Εμπαπέ;

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική στο Champions League. Εκεί, η αποτελεσματικότητα πέφτει στο 27,6%, κατατάσσοντας τη Ρεάλ 17η μεταξύ των 36 ομάδων της διοργάνωσης. Από τα 13 ευρωπαϊκά γκολ, τα εννέα φέρουν την υπογραφή του Εμπαπέ, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μοιράζονται οι Μπέλιγχαμ, Μπραχίμ, Καμαβινγκά και Ροντρίγκο.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τον τρόπο που «χτυπά» η Ρεάλ: σχεδόν τα πάντα περνούν από τον Εμπαπέ. Στην Ευρώπη, 18 από τα 47 σουτ εντός εστίας είναι δικά του, ενώ σχεδόν τα μισά καταλήγουν σε γκολ. Στη LaLiga, τα 39 από τα 128 σουτ στο στόχο προέρχονται από τον ίδιο και αντιστοιχούν σε περίπου τα μισά γκολ της ομάδας.

Το ζητούμενο για τη Ρεάλ –και για τον Τσάμπι Αλόνσο, που καλείται να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα– είναι να μετατραπεί η ατομική υπεροχή του Εμπαπέ σε συλλογική αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος ο Γάλλος έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς τίτλους οι αριθμοί χάνουν τη σημασία τους.

Σε ατομικό επίπεδο, πάντως, ο Εμπαπέ παραμένει σημείο αναφοράς. Στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, μόνο ο Χάρι Κέιν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχουν ένα γκολ παραπάνω, με λιγότερα σουτ στο στόχο. Η διαφορά είναι ότι στις ομάδες τους, το βάρος του σκοραρίσματος μοιράζεται. Στη Ρεάλ, προς το παρόν, πέφτει σχεδόν αποκλειστικά σε έναν ώμο.

Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οι ημερομηνίες της ομάδας του Ελ Κααμπί στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Κόπα Άφρικα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μαρόκο: Οι ημερομηνίες της ομάδας του Ελ Κααμπί στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Κόπα Άφρικα

Ο ασταμάτητος Ελ Κααμπί οδήγησε το Μαρόκο στην πρώτη θέση του ομίλου του στο Κόπα Άφρικα και πλέον συνεχίζει στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Πότε παίζει ξανά και το «μονοπάτι» από εδώ και πέρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία

Η Ένωση Φιλάθλων της Εσπανιόλ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που θα έχει τον Ζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια της

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
Ποδόσφαιρο 29.12.25

ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται

Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, αφού ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και απομένει μόνο η ανακοίνωση της μεταγραφής του, η οποία αναμένεται την Τρίτη (30/12).

Σύνταξη
Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)

«Τρελαίνει» κόσμο ο Ελ Κααμπί! Μετά το γκολ με ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε ξανά γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με 3-0 επί της Ζάμπια,

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
Ελλάδα 30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στ
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

