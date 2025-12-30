Πρόβλημα αποτελεσματικότητας για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Για δεκαετίες, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ταυτίσει το όνομά της με την αμείλικτη αποτελεσματικότητα. Το παραμικρό λάθος του αντιπάλου συνήθως πληρωνόταν με γκολ. Ωστόσο, η φετινή Ρεάλ δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον μύθο. Παρά την εντυπωσιακή συγκομιδή τερμάτων του Κιλιάν Εμπαπέ, οι αριθμοί δείχνουν μια ομάδα που δημιουργεί πολύ, αλλά σκοράρει λιγότερο απ’ όσο θα έπρεπε.

Στις 17 πρώτες αγωνιστικές της LaLiga, η Ρεάλ έχει πετύχει 34 γκολ, 15 λιγότερα από την Μπαρτσελόνα. Για να φτάσει εκεί, χρειάστηκε 128 τελικές εντός εστίας, κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό αποτελεσματικότητας 28,1%. Για σύγκριση, η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει 35,5%, με 136 σουτ στο στόχο. Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, υπάρχουν 66 ομάδες πιο αποτελεσματικές από τη Ρεάλ, με την Τότεναμ να προηγείται με εντυπωσιακό 46,5%.

Το παράδοξο είναι ότι η Ρεάλ δεν υστερεί στη δημιουργία. Μόνο η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου έχουν περισσότερα σουτ εντός εστίας. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή φάσεων, αλλά η μετατροπή τους σε γκολ – και εκεί εμφανίζεται ξεκάθαρα η εξάρτηση από τον Εμπαπέ.

Ο Γάλλος έχει σκοράρει 29 γκολ με 61 σουτ στο στόχο, αγγίζοντας ένα εξωπραγματικό 47,5% αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, οι υπόλοιποι επιθετικοί υστερούν αισθητά: ο Βινίσιους Ζούνιορ βρίσκεται στο 18% και ο Ροντρίγκο μόλις στο 16%. Η ανισορροπία είναι τέτοια που γεννά εύλογα το ερώτημα: πού θα βρισκόταν η Ρεάλ χωρίς τα γκολ του Εμπαπέ;

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική στο Champions League. Εκεί, η αποτελεσματικότητα πέφτει στο 27,6%, κατατάσσοντας τη Ρεάλ 17η μεταξύ των 36 ομάδων της διοργάνωσης. Από τα 13 ευρωπαϊκά γκολ, τα εννέα φέρουν την υπογραφή του Εμπαπέ, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μοιράζονται οι Μπέλιγχαμ, Μπραχίμ, Καμαβινγκά και Ροντρίγκο.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τον τρόπο που «χτυπά» η Ρεάλ: σχεδόν τα πάντα περνούν από τον Εμπαπέ. Στην Ευρώπη, 18 από τα 47 σουτ εντός εστίας είναι δικά του, ενώ σχεδόν τα μισά καταλήγουν σε γκολ. Στη LaLiga, τα 39 από τα 128 σουτ στο στόχο προέρχονται από τον ίδιο και αντιστοιχούν σε περίπου τα μισά γκολ της ομάδας.

Το ζητούμενο για τη Ρεάλ –και για τον Τσάμπι Αλόνσο, που καλείται να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα– είναι να μετατραπεί η ατομική υπεροχή του Εμπαπέ σε συλλογική αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος ο Γάλλος έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς τίτλους οι αριθμοί χάνουν τη σημασία τους.

Σε ατομικό επίπεδο, πάντως, ο Εμπαπέ παραμένει σημείο αναφοράς. Στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, μόνο ο Χάρι Κέιν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχουν ένα γκολ παραπάνω, με λιγότερα σουτ στο στόχο. Η διαφορά είναι ότι στις ομάδες τους, το βάρος του σκοραρίσματος μοιράζεται. Στη Ρεάλ, προς το παρόν, πέφτει σχεδόν αποκλειστικά σε έναν ώμο.