sports betsson
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Την ειρωνική αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε ρεπορτάζ αγγλικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με το οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να δώσει 200 εκατ. ευρώ στην «βασίλισσα» για την απόκτηση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Το «σενάριο» που είδε το φως της δημοσιότητας είναι, αν μη τι άλλο «τραβηγμένο απ’ τα μαλλιά» και η ισπανική ομάδα σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο τα όσα γράφτηκαν στον αγγλικό Τύπο.

«Αυτά είναι… ανέκδοτα, τέτοιες ιστορίες είναι για γέλια» ήταν το σχόλιο αξιωματούχου της «βασίλισσας», ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ περί πώλησης του Άγγλου μέσου στην Γιουνάιτεντ.

Μπορεί ο Μπέλινγκχαμ να μην βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του και αν επηρεάστηκε από τον τραυματισμό που είχε πριν από λίγους μήνες, ωστόσο παραμένει μεγάλο «κεφάλαιο» για την ισπανική ομάδα και οι «μερένχες» δεν κάνουν την παραμικρή σκέψη για πώληση του παίκτη.

«Ο Τζουντ είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ρεάλ και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να παραχωρηθεί. Τέτοια δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά και δεν υπάρχει ίχνος αληθείας σε όσα γράφτηκαν στον Τύπο.

Ο Μπέλινγκχαμ είναι παίκτης της Ρεάλ, είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδας μας, είναι ένας παίκτης στον οποίο στηρίζουμε πολλά για τα επόμενα χρόνια», τόνισε μέλος της διοίκησης του ισπανικού συλλόγου.

Η αλήθεια είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει ένα μεγάλο όνομα που θ’ αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αναγέννησης της ομάδας, αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι ο Μπέλινγκχαμ, καθώς είναι ξεκάθαρο πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον παίκτη.

Ο 22χρονος διεθνής άσος της «βασίλισσας» δεν το… κουνάει από το Μπερναμπέου κι αυτό σημαίνει πως η Γιουνάιτεντ θα πρέπει ν’ αναζητήσει άλλο μεγάλο όνομα για να κάνει την διαφορά στο μεταγραφικό «παζάρι».

Θυμίζουμε ότι ο Μπέλινγκχαμ διανύει την τρίτη του χρονιά στην «βασίλισσα» της Ευρώπης και η μεταγραφή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, είχε κοστίσει στην ισπανική ομάδα 105 εκατ. ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

inWellness
inTown
Stream sports
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
On Field 28.12.25

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
On Field 27.12.25

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Α, Β, Γ, Δ 29.12.25

Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ
Μεγάλη έκρηξη 29.12.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να ενημερώσει ποια εγκατάσταση ήταν και ποια αμερικανική υπηρεσία ενήργησε.

Σύνταξη
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Super Cup - Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Σύνταξη
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο