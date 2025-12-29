«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Την ειρωνική αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε ρεπορτάζ αγγλικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με το οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να δώσει 200 εκατ. ευρώ στην «βασίλισσα» για την απόκτηση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Το «σενάριο» που είδε το φως της δημοσιότητας είναι, αν μη τι άλλο «τραβηγμένο απ’ τα μαλλιά» και η ισπανική ομάδα σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο τα όσα γράφτηκαν στον αγγλικό Τύπο.

«Αυτά είναι… ανέκδοτα, τέτοιες ιστορίες είναι για γέλια» ήταν το σχόλιο αξιωματούχου της «βασίλισσας», ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ περί πώλησης του Άγγλου μέσου στην Γιουνάιτεντ.

Μπορεί ο Μπέλινγκχαμ να μην βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του και αν επηρεάστηκε από τον τραυματισμό που είχε πριν από λίγους μήνες, ωστόσο παραμένει μεγάλο «κεφάλαιο» για την ισπανική ομάδα και οι «μερένχες» δεν κάνουν την παραμικρή σκέψη για πώληση του παίκτη.

«Ο Τζουντ είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ρεάλ και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να παραχωρηθεί. Τέτοια δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά και δεν υπάρχει ίχνος αληθείας σε όσα γράφτηκαν στον Τύπο.

Ο Μπέλινγκχαμ είναι παίκτης της Ρεάλ, είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδας μας, είναι ένας παίκτης στον οποίο στηρίζουμε πολλά για τα επόμενα χρόνια», τόνισε μέλος της διοίκησης του ισπανικού συλλόγου.

Η αλήθεια είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει ένα μεγάλο όνομα που θ’ αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αναγέννησης της ομάδας, αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι ο Μπέλινγκχαμ, καθώς είναι ξεκάθαρο πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον παίκτη.

Ο 22χρονος διεθνής άσος της «βασίλισσας» δεν το… κουνάει από το Μπερναμπέου κι αυτό σημαίνει πως η Γιουνάιτεντ θα πρέπει ν’ αναζητήσει άλλο μεγάλο όνομα για να κάνει την διαφορά στο μεταγραφικό «παζάρι».

Θυμίζουμε ότι ο Μπέλινγκχαμ διανύει την τρίτη του χρονιά στην «βασίλισσα» της Ευρώπης και η μεταγραφή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, είχε κοστίσει στην ισπανική ομάδα 105 εκατ. ευρώ.