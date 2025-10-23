Ο Μπέλινγκχαμ, ο Τούχελ και ο μεγάλος Κουρτουά

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κάνει το 3Χ3 στην League Phase του Champions League, επικρατώντας της Γιουβέντους με 1-0 και η νίκη της «βασίλισσας» απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό και τον αγγλικό Τύπο.

Το γκολ της νίκης των Μαδριλένων πέτυχε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και αυτό ήταν… αρκετό για να ξεκινήσει η μεγάλη κουβέντα, αναφορικά με το αν ο διεθνής άσος των μερένχες θα είναι στην αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Η απόφαση του Τούχελ να μην συμπεριλάβει τον Μπέλινγκχαμ στην αποστολή των «λιονταριών» στο προηγούμενο παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και τώρα που ο Μπέλινγκχαμ βρήκε δίχτυα, έγινε ο… χαμός.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στη νίκη της Ρεάλ επί της Γιουβέντους λόγω του Άγγλου άσου και επισημαίνουν πως ο Τούχελ πρέπει να «στρέψει το βλέμμα» στον διεθνή άσο της «βασίλισσας».

Ήδη ξεκίνησε η κουβέντα αναφορικά με το αν ο μέσος της ισπανικής ομάδας, θα δώσει το παρών στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγγλικό Τύπο να τονίζει πως ο Τούχελ θα κάνει μεγάλο λάθος, αν δεν δώσει ηγετικό ρόλο στον Μπέλινγκχαμ ή ακόμα χειρότερα αν δεν συμπεριλάβει τον 22χρονο χαφ στην αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το γκολ που πέτυχε ο διεθνής άσος κόντρα στην Γιουβέντους, έφερε ξανά το όνομα του Μπέλινγκχαμ σε περίοπτη θέση της επικαιρότητας και η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής άσος της Ρεάλ είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στο ξεκίνημα της σεζόν και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο. Τώρα όμως δείχνει πως όλα είναι οκ και η επιστροφή του αναμένεται να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ισπανική ομάδα.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο «υποδέχθηκαν» οι οπαδοί της «βασίλισσας» τη νίκη της ομάδας τους επί της Γιουβέντους.

Ναι μεν είχαν καλά λόγια να πουν για τον Άγγλο μέσο, αλλά αυτός που αποθεώθηκε (και βεβαίως όχι άδικα) ήταν ο Τιμπό Κουρτουά καθώς ο τερματοφύλακας της Ρεάλ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Βέλγος ήταν και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ισπανικής ομάδας, καθώς οι αποκρούσεις που έκανε έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της «βασίλισσας».

Ο Κουρτουά δίνει στην Ρεάλ την αίσθηση της ασφάλειας στα μετόπισθεν και δεν είναι τυχαίο πως και ο προπονητής της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνιση του διεθνούς πορτιέρε.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι «μπιανκονέρι» έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να πάρουν θετικό αποτέλεσμα στο Μπερναμπέου, αλλά έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Κουρτουά και δεν απέφυγαν τελικά την ήττα.