Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17 Νοεμβρίου 2025 | 17:35

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει το… βιολί του, σκοράροντας ασταμάτητα και με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας και ο διεθνής άσος της Μπάγερν θα έπρεπε, υπό… κανονικές συνθήκες, να είναι το πρώτο θέμα στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διεθνής σέντερ φορ γράφει ιστορία (και) με τα «λιοντάρια», πετυχαίνοντας τα γκολ της Αγγλίας στην εκτός έδρας νίκη επί της Αλβανίας με 2-0 αλλά τα φώτα δεν… έπεσαν στον σούπερ σταρ των Άγγλων.

Άλλος παίκτης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας είναι αυτός που έγινε πρώτο θέμα στον αγγλικό Τύπο, αλλά όχι για την αγωνιστική του εικόνα.

Το «θέμα» Μπέλινγκχαμ και η κόντρα του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης με τον προπονητή των «λιονταριών», Τόμας Τούχελ καλά κρατεί και ο νεαρός μέσος φρόντισε να ρίξει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης.

Η αντίδραση του Μπέλινγκχαμ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αλβανία, την στιγμή που έγινε αλλαγή, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλη η Αγγλία συζητά το νέο επεισόδιο στην κόντρα των δύο ανδρών.

Ο Μπέλινγκχαμ είναι ξανά πρώτο θέμα στον αγγλικό Τύπο και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «λιονταριών» δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω, προσθέτοντας πως ο διεθνής χαφ θέτει σε κίνδυνο την παρουσία του στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, αυτή την στιγμή δεν είναι δεδομένη η παρουσία του Μπέλινγκχαμ στην αποστολή των «λιονταριών» για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Γερμανός τεχνικός είναι κάτι παραπάνω από… εκνευρισμένος με τον διεθνή άσο.

Η αντίδραση μάλιστα του παίκτη στο χθεσινό ματς με την Αλβανία, φανερώνει ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο καθώς κάθε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης, έχει αποτύχει.

Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Τούχελ θα συμπεριλάβει τον διεθνή άσο της Ρεάλ Μαδρίτης στην αποστολή των «λιονταριών» για το Μουντιάλ, αν και είναι ακόμα νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι ο Γερμανός τεχνικός δεν πρόκειται να φτάσει στα άκρα, αφήνοντας εκτός Μουντιάλ τον Μπέλινγκχαμ, γνωρίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων στην Αγγλία.

Το σίγουρο όμως είναι πως οι σχέσεις του διεθνούς άσου με τον προπονητή της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι στο ναδίρ κι όσο συντηρείται αυτή η κατάσταση, το κλίμα στα αποδυτήρια των «λιονταριών» θα είναι… ηλεκτρισμένο.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία και φανερώνει πολλά, είναι τα όσα διαδραματίστηκαν με τους Αλβανούς φιλάθλους και τον Μπέλινγκχαμ, έξω από το γήπεδο αλλά και στο αεροδρόμιο, πριν την αναχώρηση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Εκατοντάδες φίλαθλοι ζητούσαν αυτόγραφα από τον διεθνή άσο της Ρεάλ και μία σέλφι κι αυτό αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά. Η παρουσία του Άγγλου μέσου στην «βασίλισσα» της Ευρώπης κάνει την διαφορά και ο Μπέλινγκχαμ μεταφέρει αυτή την λάμψη και στα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Απομένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και αν οι δύο άνδρες θα ρίξουν «νερό στο κρασί» τους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Σύνταξη
Stream sports
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Ουκρανία 17.11.25

Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.11.25

Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία

Η Κομισιόν προτείνει 3 λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ουκρανία. Προκρίνει είναι ένα δάνειο με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα
Κίνημα Δημοκρατίας 17.11.25

Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα

Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης - «Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε», τόνισε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει
«Πυρά» 17.11.25

ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει

Σφοδρή είναι η ενόχληση που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως έγραψε ήδη το in, οι «ανησυχίες» του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα, όπως εκφράστηκαν σε δημοσίευμα. Κάνει λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση μέσω διαρροών»

Σύνταξη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

