Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει το… βιολί του, σκοράροντας ασταμάτητα και με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας και ο διεθνής άσος της Μπάγερν θα έπρεπε, υπό… κανονικές συνθήκες, να είναι το πρώτο θέμα στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διεθνής σέντερ φορ γράφει ιστορία (και) με τα «λιοντάρια», πετυχαίνοντας τα γκολ της Αγγλίας στην εκτός έδρας νίκη επί της Αλβανίας με 2-0 αλλά τα φώτα δεν… έπεσαν στον σούπερ σταρ των Άγγλων.

Άλλος παίκτης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας είναι αυτός που έγινε πρώτο θέμα στον αγγλικό Τύπο, αλλά όχι για την αγωνιστική του εικόνα.

Το «θέμα» Μπέλινγκχαμ και η κόντρα του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης με τον προπονητή των «λιονταριών», Τόμας Τούχελ καλά κρατεί και ο νεαρός μέσος φρόντισε να ρίξει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης.

Jude Bellingham’s England future decided with Thomas Tuchel facing one key issuehttps://t.co/NhO9FRU8lo pic.twitter.com/pKvM4oPLH0 — Mirror Football (@MirrorFootball) November 17, 2025

Η αντίδραση του Μπέλινγκχαμ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αλβανία, την στιγμή που έγινε αλλαγή, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλη η Αγγλία συζητά το νέο επεισόδιο στην κόντρα των δύο ανδρών.

Ο Μπέλινγκχαμ είναι ξανά πρώτο θέμα στον αγγλικό Τύπο και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «λιονταριών» δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω, προσθέτοντας πως ο διεθνής χαφ θέτει σε κίνδυνο την παρουσία του στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, αυτή την στιγμή δεν είναι δεδομένη η παρουσία του Μπέλινγκχαμ στην αποστολή των «λιονταριών» για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Γερμανός τεχνικός είναι κάτι παραπάνω από… εκνευρισμένος με τον διεθνή άσο.

Η αντίδραση μάλιστα του παίκτη στο χθεσινό ματς με την Αλβανία, φανερώνει ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο καθώς κάθε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης, έχει αποτύχει.

Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Τούχελ θα συμπεριλάβει τον διεθνή άσο της Ρεάλ Μαδρίτης στην αποστολή των «λιονταριών» για το Μουντιάλ, αν και είναι ακόμα νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη.

Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι ο Γερμανός τεχνικός δεν πρόκειται να φτάσει στα άκρα, αφήνοντας εκτός Μουντιάλ τον Μπέλινγκχαμ, γνωρίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων στην Αγγλία.

Το σίγουρο όμως είναι πως οι σχέσεις του διεθνούς άσου με τον προπονητή της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι στο ναδίρ κι όσο συντηρείται αυτή η κατάσταση, το κλίμα στα αποδυτήρια των «λιονταριών» θα είναι… ηλεκτρισμένο.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία και φανερώνει πολλά, είναι τα όσα διαδραματίστηκαν με τους Αλβανούς φιλάθλους και τον Μπέλινγκχαμ, έξω από το γήπεδο αλλά και στο αεροδρόμιο, πριν την αναχώρηση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Εκατοντάδες φίλαθλοι ζητούσαν αυτόγραφα από τον διεθνή άσο της Ρεάλ και μία σέλφι κι αυτό αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά. Η παρουσία του Άγγλου μέσου στην «βασίλισσα» της Ευρώπης κάνει την διαφορά και ο Μπέλινγκχαμ μεταφέρει αυτή την λάμψη και στα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Απομένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και αν οι δύο άνδρες θα ρίξουν «νερό στο κρασί» τους.