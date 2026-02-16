Ρούμπιο: Προς το συμφέρον των ΗΠΑ μια «ισχυρή Ευρώπη»

Μετά την ομιλία του στο Μόναχο, που προειδοποίησε την Ευρώπη ότι κινδυνεύει από «πολιτισμική υποκατάσταση» από τους μετανάστες και την κατηγόρησε ότι «φτωχοποιεί τον λαό της», λόγω των κλιματικών πολιτικών, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ είναι ένας εταίρος.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, από την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια «εξαρτώμενη» Ευρώπη ούτε «υποτελή». Αναφερόμενος στο κάλεσμα που έκανε προς τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στο όραμα του Ντόναλντ Τραμπ, είπε:

«Δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι εξαρτώμενη, δεν ζητάμε η Ευρώπη να είναι υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Και πρόσθεσε πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν «εταίρο». Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέμεινε στο γεγονός ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν «μια ισχυρή Ευρώπη». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που οι διατλαντικές σχέσεις διανύουν περίοδο αναταραχών, τόσο λόγω των δασμών, όσο και λόγω της απαίτησης του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Το αμερικανικό όραμα για την Ευρώπη

Στο Μόναχο, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, το Σάββατο, ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους να συσπειρωθούν πίσω από το όραμα του Αμερικανού προέδρου για την παγκόσμια τάξη. Τους κάλεσε να υπερασπιστούν τον δυτικό πολιτισμό που απειλείται κατά την άποψή του από τη μαζική μετανάστευση και την πολιτιστική και βιομηχανική παρακμή. Επίσης, υποστήριξε την ανανέωση του δεσμού με μια «ισχυρή» Ευρώπη.

Η απάντηση της Κάλας

Απαντώντας στον Μάρκο Ρούμπιο, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, επισήμανε:

«Σε αντίθεση με όσα λένε κάποιοι, η αφυπνισμένη παρακμιακή Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πολιτισμική διαγραφή».

Και σημείωσε ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να «θέλουν να ενταχθούν στην λέσχη μας – και όχι μόνο οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι», δείχνοντας τον Καναδά.

Ο Ρούμπιο έφτασε την Κυριακή στη Σλοβακία για μια επίσκεψη λίγων ωρών πριν μεταβεί στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Σλοβακία και Ουγγαρία είναι δύο χώρες της κεντρικής Ευρώπης που κυβερνώνται από στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε ενίσχυση των δεσμών με την κεντρική Ευρώπη. Και πως οι σχέσεις των ΗΠΑ με τις δύο αυτές χώρες δείχνουν το όραμα του Αμερικανού προέδρου για τις σχέσεις με όλη την ήπειρο.