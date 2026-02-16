newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Ρούμπιο: Προς το συμφέρον των ΗΠΑ μια «ισχυρή Ευρώπη»
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 00:05

Ρούμπιο: Προς το συμφέρον των ΗΠΑ μια «ισχυρή Ευρώπη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν μια Ευρώπη υποτελή». Από τη Σλοβακία, υποστήριξε ότι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ είναι ένας «εταίρος».

Μετά την ομιλία του στο Μόναχο, που προειδοποίησε την Ευρώπη ότι κινδυνεύει από «πολιτισμική υποκατάσταση» από τους μετανάστες και την κατηγόρησε ότι «φτωχοποιεί τον λαό της», λόγω των κλιματικών πολιτικών, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ είναι ένας εταίρος.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, από την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια «εξαρτώμενη» Ευρώπη ούτε «υποτελή». Αναφερόμενος στο κάλεσμα που έκανε προς τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στο όραμα του Ντόναλντ Τραμπ, είπε:

«Δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι εξαρτώμενη, δεν ζητάμε η Ευρώπη να είναι υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Και πρόσθεσε πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν «εταίρο». Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέμεινε στο γεγονός ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν «μια ισχυρή Ευρώπη». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που οι διατλαντικές σχέσεις διανύουν περίοδο αναταραχών, τόσο λόγω των δασμών, όσο και λόγω της απαίτησης του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Το αμερικανικό όραμα για την Ευρώπη

Στο Μόναχο, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, το Σάββατο, ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους να συσπειρωθούν πίσω από το όραμα του Αμερικανού προέδρου για την παγκόσμια τάξη. Τους κάλεσε να υπερασπιστούν τον δυτικό πολιτισμό που απειλείται κατά την άποψή του από τη μαζική μετανάστευση και την πολιτιστική και βιομηχανική παρακμή. Επίσης, υποστήριξε την ανανέωση του δεσμού με μια «ισχυρή» Ευρώπη.

Η απάντηση της Κάλας

Απαντώντας στον Μάρκο Ρούμπιο, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, επισήμανε:

«Σε αντίθεση με όσα λένε κάποιοι, η αφυπνισμένη παρακμιακή Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πολιτισμική διαγραφή».

Και σημείωσε ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να «θέλουν να ενταχθούν στην λέσχη μας – και όχι μόνο οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι», δείχνοντας τον Καναδά.

Ο Ρούμπιο έφτασε την Κυριακή στη Σλοβακία για μια επίσκεψη λίγων ωρών πριν μεταβεί στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Σλοβακία και Ουγγαρία είναι δύο χώρες της κεντρικής Ευρώπης που κυβερνώνται από στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε ενίσχυση των δεσμών με την κεντρική Ευρώπη. Και πως οι σχέσεις των ΗΠΑ με τις δύο αυτές χώρες δείχνουν το όραμα του Αμερικανού προέδρου για τις σχέσεις με όλη την ήπειρο.

Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες – Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 15.02.26

Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες στη Γάζα - Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή», λέει η Χαμάς - Το πέρασμα στη Ράφα πρέπει να ανοίξει για τους ασθενείς σε «μόνιμη και τακτική βάση», ζητά το υπουργείο Υγείας στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διάσκεψη Μονάχου: «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» – Δεν έπεισε ο Ρούμπιο
Διάσκεψη Μονάχου 15.02.26

«Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο

Πίσω από τον ευγενικό τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, η ουσία του μηνύματος δεν είχε αλλάξει και πολύ - Αμέσως μετά, η Φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα
Αποκαλύψεις «φωτιά» 15.02.26

«Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» - Στιβ Μπάνον και Τζέφρι Έπσταϊν ήθελαν να «καταστρέψουν» τον Πάπα

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν συνομιλίες του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
Δείτε αναλυτικά 15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολοκληρώθηκαν οι εκρηκτικές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026;
Πάμε δυνατά 15.02.26 Upd: 23:51

Ολοκληρώθηκαν οι εκρηκτικές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026;

Οι 14 καλλιτέχνες/ες που διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο για την Eurovision 2026 σε έναν μουσικό αγώνα δρόμου - Το in στον μεγάλο τελικό.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
