Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Οι ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στην Ουγγαρία με στόχο να δείξουν τη στήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, εν όψει των βουλευτικών της 12ης Απριλίου.

Με αφορμή το συνέδριο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Βουδαπέστη πήγαν η Μαρίν Λεπέν, του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, ο Πετρ Ματσίνκα των «Ανυπότακτων» της Τσεχίας, ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας του Βορρά της Ιταλίας, ο Χερτ Βίλντερς του Κόμματος της Ελευθερίας της Ολλανδίας και ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, του ισπανικού Vox.

Κρίσιμες εκλογές

Οι ουγγρικές βουλευτικές εκλογές θεωρούνται πολύ κρίσιμες όχι μόνο για τον Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz, αλλά και για όλη την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Όρμπαν είναι πιθανό να χάσει την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία. Για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική ακροδεξιά, ο Όρμπαν έχει υπάρξει πρότυπο ακροδεξιού ηγέτη, πολύ πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τον θαυμασμό του για τον Βίκτορ Όρμπαν, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ μεγάλο ηγέτη» και καλώντας την Ευρώπη «να του δείξει σεβασμό». Έχει ήδη στείλει στην Ουγγαρία τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για να δείξει τη στήριξή του, ενώ αναμένεται στη Βουδαπέστη και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Επίσης, ο Όρμπαν, έχει φανατικούς οπαδούς στο MAGA κίνημα των ΗΠΑ.

Οι λόγοι είναι σαφείς. Από το 2010 είχε τέσσερις συνεχόμενες εκλογικές νίκες. Κατόρθωσε να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του τους ουγγρικούς κυβερνητικούς θεσμούς, τα ΜΜΕ και τον ακαδημαϊκό χώρο. Επίσης, δηλώνει υπέρμαχος των «οικογενειακών αξιών».

Τώρα όμως, κινδυνεύει να χάσει από τον φιλοευρωπαίο κεντροδεξιό Πέτερ Μάγκιαρ, του κόμματος Tisza. Αν χάσει τις εκλογές, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα χάσει και την επιρροή του στο ευρωπαϊκό ακροδεξιό κίνημα.

Δηλώσεις στήριξης

Μετά τη συνάντηση, που έφερε τον τίτλο «Μεγάλη Πατριωτική Συνέλευση της Ευρώπης», ορισμένοι από τους ηγέτες δήλωσαν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν.

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι ήταν «μεγάλη τιμή της που ήρθε σήμερα για να υποστηρίξει» τον Όρμπαν, ισχυριζόμενη ότι «παντού στην ήπειρο, τα κινήματά μας αντιπροσωπεύουν ελπίδα για εκατομμύρια Ευρωπαίους».

Très honorée de venir aujourd’hui soutenir @PM_ViktorOrban, candidat à sa réélection au poste de Premier ministre en Hongrie, à l’occasion de la première grande assemblée des Patriotes pour l’Europe. Partout sur le continent, nos mouvements représentent l’espoir pour des… pic.twitter.com/rWa8RVsBYT — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 23, 2026



«Στις 12 Απριλίου, θα στείλετε ένα νέο μήνυμα δύναμης και αποφασιστικότητας στους κουρασμένους παλιούς τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες», είπε στο πλήθος.

Ο Ολλανδός Χερτ Βίλντερς δημοσίευσε μια σέλφι με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, μαζί με ένα emoji-καρδιά για την ουγγρική πρωτεύουσα.

Ο Ισπανός Σαντιάγο Αμπασκάλ τόνισε τη σημασία των κυρίαρχων εθνικών κρατών αντί των διεθνικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

A dear friend in Budapest! Great to see @Santi_ABASCAL on the margins of the 1st Patriots’ Grand Assembly. 🇭🇺🇪🇸 pic.twitter.com/1cBBkTlsbb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 23, 2026



Ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν, στη συγκέντρωση είπε ότι οι Πατριώτες «μιλούν ανοιχτά για την επιθυμία τους να αναλάβουν τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να καταλάβουμε και να μεταμορφώσουμε το κέντρο των Βρυξελλών».

Η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Στο Ευρωκοινοβούλιο, οι Πατριώτες για την Ευρώπη, που ιδρύθηκαν ως ομάδα από τον Βίκτορ Όρμπαν, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα. Τα κόμματα-μέλη της, από 13 χώρες της ΕΕ, μοιράζονται πολλά κοινά. Είναι αντίθετα στη μετανάστευση, προκρίνουν την εθνική κυριαρχία έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι προσηλωμένα σε συντηρητικές κοινωνικές αξίες.

Οι Πατριώτες για την Ευρώπη, επίσης, έχουν κερδίσει την εύνοια του Τραμπ και του κινήματός του MAGA. Σε βαθμό να παραφράζει το σύνθημα «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» (MAGA) σε «Κάντε την Ευρώπη Μεγάλη Ξανά» (MEGA).

Στις ΗΠΑ, η επιρροή του Όρμπαν μεταξύ των συντηρητικών και υπερσυντηρητικών είναι τόση, ώστε η Βουδαπέστη φιλοξένησε το Σάββατο το 5ο ουγγρικό συνέδριο Συνεδρίου Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC). Εκεί, ο Όρμπαν είπε ότι η Δύση υφίσταται «τη μεγαλύτερη πολιτική αναδιάταξη των τελευταίων εκατό ετών. Το επίκεντρο αυτής της αναδιάταξης, το κέντρο εξουσίας της, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η προωθημένη βάση της στην Ευρώπη είναι η Ουγγαρία».

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το CPAC, υποστήριξε την υποψηφιότητα του Όρμπαν για επανεκλογή. Τον επαίνεσε για την υπεράσπιση «των συνόρων σας, του πολιτισμού σας, της κληρονομιάς σας, της κυριαρχίας σας και των αξιών σας». Άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήθελε να χάσει τις εκλογές ένας από τους πιο ένθερμους οπαδούς του στο διεθνές πεδίο.