newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 20:42

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Spotlight

Οι ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στην Ουγγαρία με στόχο να δείξουν τη στήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, εν όψει των βουλευτικών της 12ης Απριλίου.

Με αφορμή το συνέδριο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Βουδαπέστη πήγαν η Μαρίν Λεπέν, του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, ο Πετρ Ματσίνκα των «Ανυπότακτων» της Τσεχίας, ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας του Βορρά της Ιταλίας, ο Χερτ Βίλντερς του Κόμματος της Ελευθερίας της Ολλανδίας και ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, του ισπανικού Vox.

Κρίσιμες εκλογές

Οι ουγγρικές βουλευτικές εκλογές θεωρούνται πολύ κρίσιμες όχι μόνο για τον Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz, αλλά και για όλη την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Όρμπαν είναι πιθανό να χάσει την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία. Για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική ακροδεξιά, ο Όρμπαν έχει υπάρξει πρότυπο ακροδεξιού ηγέτη, πολύ πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

REUTERS/Marton Monus

Αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τον θαυμασμό του για τον Βίκτορ Όρμπαν, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ μεγάλο ηγέτη» και καλώντας την Ευρώπη «να του δείξει σεβασμό». Έχει ήδη στείλει στην Ουγγαρία τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για να δείξει τη στήριξή του, ενώ αναμένεται στη Βουδαπέστη και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Επίσης, ο Όρμπαν, έχει φανατικούς οπαδούς στο MAGA κίνημα των ΗΠΑ.

Οι λόγοι είναι σαφείς. Από το 2010 είχε τέσσερις συνεχόμενες εκλογικές νίκες. Κατόρθωσε να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του τους ουγγρικούς κυβερνητικούς θεσμούς, τα ΜΜΕ και τον ακαδημαϊκό χώρο. Επίσης, δηλώνει υπέρμαχος των «οικογενειακών αξιών».

Τώρα όμως, κινδυνεύει να χάσει από τον φιλοευρωπαίο κεντροδεξιό Πέτερ Μάγκιαρ, του κόμματος Tisza. Αν χάσει τις εκλογές, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα χάσει και την επιρροή του στο ευρωπαϊκό ακροδεξιό κίνημα.

Δηλώσεις στήριξης

Μετά τη συνάντηση, που έφερε τον τίτλο «Μεγάλη Πατριωτική Συνέλευση της Ευρώπης», ορισμένοι από τους ηγέτες δήλωσαν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν.

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι ήταν «μεγάλη τιμή της που ήρθε σήμερα για να υποστηρίξει» τον Όρμπαν, ισχυριζόμενη ότι «παντού στην ήπειρο, τα κινήματά μας αντιπροσωπεύουν ελπίδα για εκατομμύρια Ευρωπαίους».


«Στις 12 Απριλίου, θα στείλετε ένα νέο μήνυμα δύναμης και αποφασιστικότητας στους κουρασμένους παλιούς τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες», είπε στο πλήθος.

Ο Ολλανδός Χερτ Βίλντερς δημοσίευσε μια σέλφι με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, μαζί με ένα emoji-καρδιά για την ουγγρική πρωτεύουσα.

Ο Ισπανός Σαντιάγο Αμπασκάλ τόνισε τη σημασία των κυρίαρχων εθνικών κρατών αντί των διεθνικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν, στη συγκέντρωση είπε ότι οι Πατριώτες «μιλούν ανοιχτά για την επιθυμία τους να αναλάβουν τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να καταλάβουμε και να μεταμορφώσουμε το κέντρο των Βρυξελλών».

Η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Στο Ευρωκοινοβούλιο, οι Πατριώτες για την Ευρώπη, που ιδρύθηκαν ως ομάδα από τον Βίκτορ Όρμπαν, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα. Τα κόμματα-μέλη της, από 13 χώρες της ΕΕ, μοιράζονται πολλά κοινά. Είναι αντίθετα στη μετανάστευση, προκρίνουν την εθνική κυριαρχία έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι προσηλωμένα σε συντηρητικές κοινωνικές αξίες.

REUTERS/Marton Monus

Οι Πατριώτες για την Ευρώπη, επίσης, έχουν κερδίσει την εύνοια του Τραμπ και του κινήματός του MAGA. Σε βαθμό να παραφράζει το σύνθημα «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» (MAGA) σε «Κάντε την Ευρώπη Μεγάλη Ξανά» (MEGA).

Στις ΗΠΑ, η επιρροή του Όρμπαν μεταξύ των συντηρητικών και υπερσυντηρητικών είναι τόση, ώστε η Βουδαπέστη φιλοξένησε το Σάββατο το 5ο ουγγρικό συνέδριο Συνεδρίου Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC). Εκεί, ο Όρμπαν είπε ότι η Δύση υφίσταται «τη μεγαλύτερη πολιτική αναδιάταξη των τελευταίων εκατό ετών. Το επίκεντρο αυτής της αναδιάταξης, το κέντρο εξουσίας της, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η προωθημένη βάση της στην Ευρώπη είναι η Ουγγαρία».

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το CPAC, υποστήριξε την υποψηφιότητα του Όρμπαν για επανεκλογή. Τον επαίνεσε για την υπεράσπιση «των συνόρων σας, του πολιτισμού σας, της κληρονομιάς σας, της κυριαρχίας σας και των αξιών σας». Άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήθελε να χάσει τις εκλογές ένας από τους πιο ένθερμους οπαδούς του στο διεθνές πεδίο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Κόσμος
Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Σύνταξη
Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύνταξη
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σύνταξη
Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Βάιος Μπαλάφας
Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Focus Bari 23.03.26

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Απόρρητο