Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί την Ουγγαρία στις αρχές Απριλίου, στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας στην χώρα. Προφανής στόχος της επίσκεψης, η στήριξη του Βίκτορ Όρμπαν, συμμάχου και ιδεολογικά οπαδού του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι πιθανό να χάσει στις 12 Απριλίου τις βουλευτικές εκλογές και την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος, βάσει των περισσότερων δημοσκοπήσεων βρίσκεται πίσω από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πίτερ Μαγιάρ.

Το ταξίδι Βανς στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο. Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς στην Ουγγαρία έρχεται έπειτα από εκείνη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο. Ο Ρούμπιο υποστήριξε δημόσια τον Βίκτορ Όρμπαν τότε.

Η δήλωση Σιγιάρτο

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα έρθει στην Ουγγαρία, αν έχω σωστή ενημέρωση, κάποια στιγμή στις αρχές Απριλίου», δήλωσε ο Σιγιάρτο στο podcast Otpontban. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εξαιρετικών σχέσεων ΗΠΑ-Ουγγαρίας, ότι υπάρχουν προσωπικές συναντήσεις από καιρό σε καιρό», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Ο Σιγιάρτο, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης.

Ο Όρμπαν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαμάχη με την ΕΕ για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ουκρανίας.

Αψηφώντας τις Βρυξέλλες, ο Ούγγρος πρωθυπουργός διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις με τη Μόσχα, αρνείται να στείλει όπλα στην Ουκρανία και λέει ότι το Κίεβο δεν μπορεί ποτέ να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τραμπ: Ο Όρμπαν είναι «πραγματικά ισχυρός ηγέτης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, έχει υποστηρίξει ανοιχτά τον Βίκτρο Όρμπαν. Τόσο κατά την επίσκεψη του δεύτερου στον Λευκό Οίκο, όσο και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τον αποκάλεσε «πραγματικά ισχυρό ηγέτη». Επίσης, πολλοί στην αμερικανική δεξιά θεωρούν τον Ούγγρο πρωθυπουργό πρότυπο για τις σκληρές πολιτικές μετανάστευσης του Τραμπ και την υποστήριξη του χριστιανικού συντηρητισμού.

Επιπλέον, το νέο αμερικανικό δόγμα έχει θέσει ως ένα από τα προτάγματά του τη στήριξη στην Ευρώπη δυνάμεων με ιδεολογίες φιλικές με αυτές της κυβέρνησης Τραμπ και της αμερικανικές δεξιάς.