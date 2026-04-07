Εν μέσω πολέμου στο Ιράν και σε μία κρίσιμη καμπή της σύγκρουσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, φτάνει σήμερα στη Βουδαπέστη για να ενισχύσει τον προεκλογικό αγώνα του ακροδεξιού προέδρου της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, που έρχεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής.

Ο Βανς θα μιλήσει το βράδυ σε προεκλογική συγκέντρωση σε αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης, πλαισιωμένος από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, η ομιλία του θα εστιάσει στη ισχυρή διμερή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ουγγαρίας. Πριν από την εκδήλωση, οι δύο πολιτικοί θα έχουν συνομιλίες και θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ παίρνουν θέση στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών – και όχι μόνο κρατών – εκφράζοντας την απροκάλυπτη στήριξή τους σε ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων.

Πιθανή η ανατροπή του Όρμπαν

Για χρόνια, οι εκλογές στην Ουγγαρία θεωρούνταν σχεδόν προβλέψιμες. Το Φιντέζ κέρδιζε με άνεση, η αντιπολίτευση παρέμενε κατακερματισμένη και η κυριαρχία του Όρμπαν έμοιαζε αδιατάρακτη.

Οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ορμπάν, ο οποίος είναι στην εξουσία από το 2010 και είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως πρωθυπουργός από το 1998 έως το 2002, μπορεί να χάσει από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ.

Σήμερα, αυτή η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά.

Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μάγιαρ, εμφανίζεται να προηγείται σημαντικά του κυβερνώντος Φιντέζ. Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, η διαφορά φτάνει ακόμη και το 58% έναντι 35%.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς αριθμητική. Όπως επισημαίνει ο δημοσκόπος Έντρε Χαν της Median στο BBC, πρόκειται για μια βαθιά μεταβολή στην αντίληψη των πολιτών: από την πεποίθηση ότι «το Φιντέζ θα κερδίσει», σε μια νέα πραγματικότητα όπου «τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν».