Στις όχθες του Δούναβη, απέναντι από το νεογοτθικό κτίριο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, επικρατούσε ευφορία, γινόταν πάρτι και το ποτό έρεε άφθονο. Χιλιάδες ψηφοφόροι είχαν συγκεντρωθεί ώρες νωρίτερα περιμένοντας να δουν αν το ρεκόρ συμμετοχής στην εκλογική αναμέτρηση θα ήταν ικανό αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο: να ανατρέψει τον Βίκτορ Όρμπαν, τον ισχυρό άνδρα της Ουγγαρίας που βρισκόταν αδιάλειπτα στην εξουσία από το 2010.

Η πρόσφατη εκλογική επικράτηση του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία σηματοδοτεί το τέλος της μακρόχρονης κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι η αποδέσμευση των παγωμένων κονδυλίων εξαρτάται άμεσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων

Όταν ο Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα του, το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες. «Ο Tisza ξεχειλίζει!» φώναζαν, αναφερόμενοι στον ποταμό από τον οποίο πήρε το όνομά του το κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ.

Ανοίγει ο δρόμος για συνταγματική αναθεώρηση

Ο Μαγιάρ, συντηρητικός και πρώην μέλος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του Όρμπαν μέχρι τη διάσπασή του πριν από δύο χρόνια, περιέγραψε τη νίκη του με βιβλικούς όρους, ως τη νίκη του Δαβίδ επί του Γολιάθ.

Δεσμεύτηκε να δημιουργήσει έναν κρατικό φορέα με αποστολή την αποκατάσταση του εθνικού πλούτου, ο οποίος θα στελεχώνεται από «τους καλύτερους νομικούς», και υιοθετεί έναν πιο φιλικό τόνο τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και προς το ΝΑΤΟ.

Το κόμμα Tisza εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στην επόμενη ουγγρική Βουλή, κερδίζοντας 138 από τις 199 έδρες, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για συνταγματική αναθεώρηση.

Ο χρόνος… θα δείξει

Η Ευρώπη είδε με ανακούφιση την επικράτηση Μαγιάρ αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

«Οι Βρυξέλλες θα περιμένουν να δουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις από τον Πέτερ Μάγιαρ, προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων της ΕΕ», προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τα συγχαρητήριά της προς την Ουγγαρία με μια προειδοποίηση ότι τα δεσμευμένα κονδύλια της ΕΕ δεν θα αποδεσμευθούν έως ότου η νέα κυβέρνηση προχωρήσει στην αναίρεση των αποφάσεων του Βίκτορ Ορμπάν.

«Σήμερα, η Ουγγαρία είναι αναμφισβήτητα μέρος της Ευρώπης. Ο λαός της Ουγγαρίας μίλησε και επανέκτησε την ευρωπαϊκή του πορεία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες.

«Για μένα είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε στενά με τη νέα ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά τα κονδύλια που πρέπει να διατεθούν και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά και τα κονδύλια που μπορούν να διατεθούν, γιατί ο ουγγρικός λαός το αξίζει. Ας τον αφήσουμε λοιπόν πρώτα να αναλάβει τα καθήκοντά του».

Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ που επικαλείται η Euractiv οι Βρυξέλλες ενδέχεται να αποδεσμεύσουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που έχουν επί του παρόντος δεσμευτεί λόγω διαφωνιών με την απερχόμενη κυβέρνηση Όρμπαν.

Η Φον ντερ Λάιεν, ωστόσο, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να δουν αποτελέσματα προτού καταβληθούν στη Βουδαπέστη τα κονδύλια που έχουν παρακρατηθεί.

Ευκαιρία για… αλλαγή

Δεδομένης της ευρείας νίκης του Μαγιάρ, έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες για μεταρρυθμίσεις φιλικές προς την ΕΕ. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει ο Μαγιάρ και, μέχρι τότε, θα τον κρατούν σε στενή εποπτεία, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε επίσης ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να αξιοποιήσουν την αλλαγή κυβέρνησης στη Βουδαπέστη και να προχωρήσουν στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει ένα πολιτικό ναρκοπέδιο για τον Μάγιαρ, ο οποίος κέρδισε πολλές ψήφους από τους ευρωσκεπτικιστές ψηφοφόρους.

«Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυναμική τώρα, πραγματικά, για να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα», είπε.

Ο γρίφος της νέας ουγγρικής κυβέρνησης

Αλλά, σε μια εποχή που το μπλοκ προσπαθεί να διακόψει τους ενεργειακούς δεσμούς του με τη Ρωσία ο Μάγιαρ έχει δηλώσει ότι ενώ η Ουγγαρία θα πρέπει να απογαλακτιστεί από την εξάρτησή της, οι ρωσικές εισαγωγές πρέπει να παραμείνουν μια επιλογή. Επίσης, πριν ακόμα συμπληρωθεί ένα 24ωρο από τη μεγάλη νίκη δηλώνει πως «αποκλείεται» να ενταχθεί η Ουκρανία, μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κόμμα του έχει επίσης αντιταχθεί σε ορισμένες αλλαγές στις πολιτικές μετανάστευσης.

Με μια προβλεπόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων, ο Μαγιάρ θα έχει την εντολή να προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές. Η επόμενη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο δύσκολη: η διακυβέρνηση μιας βαθιά διχασμένης χώρας.