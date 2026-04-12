Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, που είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τις Βρυξέλλες, τόσο για θέματα ευρωπαϊκών αρχών, όσο για τη στάση του έναντι της Ουκρανίας, αντιμετωπίστηκε με αίσθημα ανακούφισης. Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, θεωρείται φιλοευρωπαίος και έτοιμος να συνεργαστεί με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στο Χ:

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε». Και πρόσθεσε:

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο δυνατή».

Hungary has chosen Europe. Europe has always chosen Hungary. A country reclaims its European path. The Union grows stronger. Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Együtt erősebbek vagyunk. Egy ország visszatér az európai útjára. Az… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισήμανε τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές και τόνισε ότι η «θέληση των Ούγγρων είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Πέτερ Μαγιάρ», σημείωσε.

Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear. I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous. — António Costa (@eucopresident) April 12, 2026



Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έστειλε επίσης συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για τη «νίκη του στις σημερινές εθνικές εκλογές».

«Η θέση της Ουγγαρίας βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης», έγραψε στο X.

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today’s national elections in Hungary. Hungary’s place is at the heart of Europe 🇪🇺🇭🇺 Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott… — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026



Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν τηλεφώνησε στον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρεί.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ουγγαρία στην Ευρώπη. Μαζί, ας προωθήσουμε μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, την ανταγωνιστικότητά μας και τη δημοκρατία μας», έγραψε.

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie ! La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026



Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τον Πέτερ Μαγιάρ να «ενώσει τις δυνάμεις του για μια ισχυρή, ασφαλή και ενωμένη Ευρώπη».

Βροχή από συγχαρητήρια

Το νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, συνεχάρησαν επίσης ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν, και της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

Επίσης, οι ηγέτες των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε χαιρέτισε «ένα αποτέλεσμα με μεγάλη σημασία για όλη την Ευρώπη. Ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλ Κρίστερσον, μίλησε για «ιστορική νίκη» που «σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ουγγαρίας».

Τα θερμά συγχαρητήριά τους έστειλαν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα έστειλα και ο πρωθυπουργός της Λετονίας.

Ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, επαίνεσε τη «νίκη του λαού της Ουγγαρίας». Έγραψε στο μήνυμά του στο Χ ότι «απόψε είναι η νίκη του λαού της Ουγγαρίας».

«Ουσία. Λύσεις. Ενότητα—όχι κενά συνθήματα και φόβοι», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Σάντσεθ και Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έγραψε επίσης:

«Απόψε κέρδισαν η Ευρώπη και οι αρχές της. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες και τις ιστορικές εκλογές».

Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

Συγχαρητήρια και από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία και των δύο χωρών μας, έγραψε στο Χ.