Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Σε εξέλιξη είναι η καταμέτρηση είναι η καταμέτρηση στην Ουγγαρία για τις βουλευτικές εκλογές που κόστισαν την εξουσία στον εθνικιστή, ακροδεξιό πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, καθώς τα έως τώρα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις δημοσκοπήσεις.

Κανονικό exit poll δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Median, βασιζόμενο σε έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών της προεκλογικής εκστρατείας, έδωσε στο κόμμα Tisza της αντιπολίτευσης ποσοστό 55,5% (131-139 έδρες) και στο Fidesz, του Βίκτορ Όρμπαν 37,9% (59-67).

Με καταμετρημένο το 81% των ψήφων, το Tisza προβλέπεται να λάβει 137 έδρες, κάτι που θα της δώσει την κρίσιμη πλειοψηφία των δύο τρίτων στο νέο κοινοβούλιο.

Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται στις 54 έδρες και το Μι Χάζανκ στις 7 (σε σύνολο 199 στο ουγγρικό κοινοβούλιο).

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Europe Elect, που συγκεντρώνει δημοσκοπικά στοιχεία και εκλογικά αποτελέσματα, ώστε να κάνει προβλέψεις, η προβολή των έως τώρα αποτελεσμάτων δίνουν πραγματικά σημαντική κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο Tisza: 136 (+1) έδρες.

Hungary, 47.23% list vote counted: Seat projection national parliament TISZA-EPP: 136 (+1)

Fidesz/KDNP-PfE: 56 (-1)

Όρμπαν: «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ»

Σε μια σύντομη ομιλία του, ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε».

Ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν το κόμμα του και υπόσχεται να «μην τους απογοητεύσει ποτέ. Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από την αντιπολίτευση», λέει.

Πρόβλεψη για σαρωτική νίκη του Μαγιάρ

Όλες οι μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων προβλέπουν σαρωτική νίκη για το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, παρά το γεγονός ότι το εκλογικό σύστημα ευνοούσε το κόμμα του Όρμπαν.

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι μίλησε στο τηλέφωνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να δημιουργήσει ένα αντιπολιτευτικό κίνημα ικανό να επισκιάσει τον Όρμπαν. Η δημοτικότητα του ακροδεξιού πολιτικού επισκιάστηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι προβλέψεις των δύο μεγαλύτερων εταιρειών δημοσκοπήσεων διαφέρουν ελάχιστα ως προς το αποτέλεσμά τους. Το Median προβλέπει ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza θα λάβει το 55% των ψήφων, ενώ το Ινστιτούτο Έρευνας 21 δίνει κάτι λιγότερο από 55%. Επίσης, το Median προβλέπει ότι το Fidesz θα λάβει 37,9% των ψήφων, ενώ το Ινστιτούτο Έρευνας 21 δίνει 38%.

Πόλωση και υψηλή συμμετοχή

Για όλους τους δημοσκόπους και πολιτικούς αναλυτές, το αποτέλεσμα θα κρίνει η κινητοποίηση των πολιτών, έπειτα από μια εξαιρετικά πολωτική εκστρατεία. Έφτασε το 77,8%, πολύ κοντά στο 80% που προέβλεπαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το ποσοστό αυτό «έδειχνε» προς τη νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης, έπειτα από 16 χρόνια εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, όπως σημείωναν οι αναλυτές, για να μπορέσει ο Μαγιάρ να ανατρέψει τις πολιτικές του Όρμπαν, χρειάζεται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών στο Κοινοβούλιο. Πράγμα που πλέον φαίνεται ότι έχει πετύχει.

Ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ θέλει να φέρει την Ουγγαρία πιο κοντά στις Βρυξέλλες, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν προτίμησε να συμμαχήσει με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και, φυσικά, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έσπευσε να τον στηρίξει.

Έχοντας τα δύο τρίτα των εδρών του Κοινοβουλίου, το Tisza μπορεί να υλοποιήσει τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκτηση της πρόσβασης σε παγωμένα κονδύλια της ΕΕ. Επίσης να ανατρέψει έτη δημοκρατικής οπισθοδρόμησης υπό τον Όρμπαν. Το κόμμα θα μπορεί επίσης να απομακρύνει τους πιστούς του Fidesz από βασικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του επικεφαλής του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάτι που διαφορετικά θα μπορούσε να τορπιλίσει τους νόμους της νέας κυβέρνησης.

Επίσης, με πλειοψηφία των δύο τρίτων, η κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει τις δομές που κρατούν το 80% των μέσων ενημέρωσης υπό την επιρροή του Fidesz, να ανακτήσει κρατικά περιουσιακά στοιχεία που παραδόθηκαν σε ιδρύματα και ομάδες προβληματισμού που συνδέονται με τον Όρμπαν. Τέλος, να ξαναγράψει τους εκλογικούς κανόνες που έχουν από καιρό παραμορφωθεί ώστε να δυσκολεύουν οποιονδήποτε υποψήφιο να απομακρύνει ένα κόμμα από την εξουσία, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή στον δημοκρατικό πλουραλισμό.

Σοβαρό διακύβευμα

Το ενδιαφέρον για τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είναι τεράστια. Είτε στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είτε στον Λευκό Οίκο και στο Κρεμλίνο. Τα κίνητρα διαφορετικά.

Ο Όρμπαν έθεσε στόχο του να μετατρέψει την Ουγγαρία σε «ανελεύθερη χριστιανική δημοκρατία». Απέρριψε την πολυπολιτισμικότητα και τη μετανάστευση. Παρουσίασε τον εαυτό του ως υπερασπιστή των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών έναντι του δυτικού φιλελευθερισμού. Και βρήκε μιμητές εντός της Ευρώπης, ενώ κέρδισε τον θαυμασμό του MAGA κινήματος στις ΗΠΑ.

Έχτισε έναν φράχτη στα σύνορα, για να αποτρέψει τους πρόσφυγες από το να εισέλθουν παράνομα στην Ουγγαρία. Επίσης, στα 16 χρόνια περιόρισε τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, προσπάθησε να ελέγξει τη δικαιοσύνη και συγκρούστηκε με τις Βρυξέλλες. Κυρίως για τη μετανάστευση, τη διάβρωση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, αλλά και για τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε τις εκλογές σκληρή επιλογή μεταξύ «πολέμου ή ειρήνης». Ισχυρίστηκε ότι ο Μαγιάρ θα σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι που η αντιπολίτευση έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Γιατί χάνει τώρα…

Μέχρι στιγμής, ο Βίκτορ Όρμπαν κέρδιζε με υψηλά ποσοστά. Αλλά απέναντί του είχε κατακερματισμένη την αντιπολίτευση.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, όμως, ιδρύοντας το κεντροδεξιό Tisza, το άλλαξε αυτό. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κάτω των 40 ετών και στους ψηφοφόρους των πόλεων. Και ταυτόχρονα, πήγε στη βάση και στις αγροτικές περιοχές, όπου η πλειονότητα είναι ψηφοφόροι του Όρμπαν.

Επίσης, η άνοδος του Tisza συνέπεσε με τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας, έπειτα από το μεγαλύτερο σοκ πληθωρισμού από τη δεκαετία του 1990. Η οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό με τον πλουτισμό και τις υπερβολές των ολιγαρχών, φίλων του Όρμπαν, έφεραν πολλούς ψηφοφόρους κοντά του.

Ο πραγματιστής Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ επίσης αναμένεται να είναι πιο προσεκτικός στις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αποκλίνει από τη στάση του Όρμπαν σε ορισμένα βασικά ζητήματα όπως το Σύμφωνο Μετανάστευσης της ΕΕ, εκτιμούν αναλυτές.

Έχει δεσμευτεί να λάβει ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είπε επίσης ότι η Ουγγαρία θα ενταχθεί στην εισαγγελία της ΕΕ, ένα βήμα που απέρριψε ο Όρμπαν.

Όταν ρωτήθηκε για την προσέγγισή του απέναντι στη Ρωσία, ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε στο Reuters ότι θα ενεργήσει «πραγματιστικά». Πράγμα που συνδέεται και με το γεγονός ότι η Βουδαπέστη εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο…