Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Κόσμος 12 Απριλίου 2026, 22:26

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Upd:12.04.2026, 22:55
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Σε εξέλιξη είναι η καταμέτρηση είναι η καταμέτρηση στην Ουγγαρία για τις βουλευτικές εκλογές που κόστισαν την εξουσία στον εθνικιστή, ακροδεξιό πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, καθώς τα έως τώρα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις δημοσκοπήσεις.

Κανονικό exit poll δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Median, βασιζόμενο σε έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών της προεκλογικής εκστρατείας, έδωσε στο κόμμα Tisza της αντιπολίτευσης ποσοστό 55,5% (131-139 έδρες) και στο Fidesz, του Βίκτορ Όρμπαν 37,9% (59-67).

Ο Βίκτορ Όρμπαν απευθύνεται στους ψηφοφόρους του, μετά τα πρώτα αποτελέσματα / REUTERS/Bernadett Szabo

Με καταμετρημένο το 81% των ψήφων, το Tisza προβλέπεται να λάβει 137 έδρες, κάτι που θα της δώσει την κρίσιμη πλειοψηφία των δύο τρίτων στο νέο κοινοβούλιο.

Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται στις 54 έδρες και το Μι Χάζανκ στις 7 (σε σύνολο 199 στο ουγγρικό κοινοβούλιο).

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Europe Elect, που συγκεντρώνει δημοσκοπικά στοιχεία και εκλογικά αποτελέσματα, ώστε να κάνει προβλέψεις, η προβολή των έως τώρα αποτελεσμάτων δίνουν πραγματικά σημαντική κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο Tisza: 136 (+1) έδρες.

Όρμπαν: «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ»

Σε μια σύντομη ομιλία του, ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε».

Ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν το κόμμα του και υπόσχεται να «μην τους απογοητεύσει ποτέ. Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από την αντιπολίτευση», λέει.

Πρόβλεψη για σαρωτική νίκη του Μαγιάρ

Όλες οι μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων προβλέπουν σαρωτική νίκη για το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, παρά το γεγονός ότι το εκλογικό σύστημα ευνοούσε το κόμμα του Όρμπαν.

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι μίλησε στο τηλέφωνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να δημιουργήσει ένα αντιπολιτευτικό κίνημα ικανό να επισκιάσει τον Όρμπαν. Η δημοτικότητα του ακροδεξιού πολιτικού επισκιάστηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι προβλέψεις των δύο μεγαλύτερων εταιρειών δημοσκοπήσεων διαφέρουν ελάχιστα ως προς το αποτέλεσμά τους. Το Median προβλέπει ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza θα λάβει το 55% των ψήφων, ενώ το Ινστιτούτο Έρευνας 21 δίνει κάτι λιγότερο από 55%. Επίσης, το Median προβλέπει ότι το Fidesz θα λάβει 37,9% των ψήφων, ενώ το Ινστιτούτο Έρευνας 21 δίνει 38%.

Πόλωση και υψηλή συμμετοχή

Για όλους τους δημοσκόπους και πολιτικούς αναλυτές, το αποτέλεσμα θα κρίνει η κινητοποίηση των πολιτών, έπειτα από μια εξαιρετικά πολωτική εκστρατεία. Έφτασε το 77,8%, πολύ κοντά στο 80% που προέβλεπαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το ποσοστό αυτό «έδειχνε» προς τη νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης, έπειτα από 16 χρόνια εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, όπως σημείωναν οι αναλυτές, για να μπορέσει ο Μαγιάρ να ανατρέψει τις πολιτικές του Όρμπαν, χρειάζεται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εδρών στο Κοινοβούλιο. Πράγμα που πλέον φαίνεται ότι έχει πετύχει.

Από την καταμέτρηση ψήφων στη Βουδαπέστη / REUTERS/Elisabeth Mandl

Ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ θέλει να φέρει την Ουγγαρία πιο κοντά στις Βρυξέλλες, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν προτίμησε να συμμαχήσει με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και, φυσικά, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έσπευσε να τον στηρίξει.

Έχοντας τα δύο τρίτα των εδρών του Κοινοβουλίου, το Tisza μπορεί να υλοποιήσει τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκτηση της πρόσβασης σε παγωμένα κονδύλια της ΕΕ. Επίσης να ανατρέψει έτη δημοκρατικής οπισθοδρόμησης υπό τον Όρμπαν. Το κόμμα θα μπορεί επίσης να απομακρύνει τους πιστούς του Fidesz από βασικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του επικεφαλής του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάτι που διαφορετικά θα μπορούσε να τορπιλίσει τους νόμους της νέας κυβέρνησης.

Επίσης, με πλειοψηφία των δύο τρίτων, η κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει τις δομές που κρατούν το 80% των μέσων ενημέρωσης υπό την επιρροή του Fidesz, να ανακτήσει κρατικά περιουσιακά στοιχεία που παραδόθηκαν σε ιδρύματα και ομάδες προβληματισμού που συνδέονται με τον Όρμπαν. Τέλος, να ξαναγράψει τους εκλογικούς κανόνες που έχουν από καιρό παραμορφωθεί ώστε να δυσκολεύουν οποιονδήποτε υποψήφιο να απομακρύνει ένα κόμμα από την εξουσία, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή στον δημοκρατικό πλουραλισμό.

Σοβαρό διακύβευμα

Το ενδιαφέρον για τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είναι τεράστια. Είτε στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είτε στον Λευκό Οίκο και στο Κρεμλίνο. Τα κίνητρα διαφορετικά.

Ο Όρμπαν έθεσε στόχο του να μετατρέψει την Ουγγαρία σε «ανελεύθερη χριστιανική δημοκρατία». Απέρριψε την πολυπολιτισμικότητα και τη μετανάστευση. Παρουσίασε τον εαυτό του ως υπερασπιστή των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών έναντι του δυτικού φιλελευθερισμού. Και βρήκε μιμητές εντός της Ευρώπης, ενώ κέρδισε τον θαυμασμό του MAGA κινήματος στις ΗΠΑ.

Έχτισε έναν φράχτη στα σύνορα, για να αποτρέψει τους πρόσφυγες από το να εισέλθουν παράνομα στην Ουγγαρία. Επίσης, στα 16 χρόνια περιόρισε τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, προσπάθησε να ελέγξει τη δικαιοσύνη και συγκρούστηκε με τις Βρυξέλλες. Κυρίως για τη μετανάστευση, τη διάβρωση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, αλλά και για τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε τις εκλογές σκληρή επιλογή μεταξύ «πολέμου ή ειρήνης». Ισχυρίστηκε ότι ο Μαγιάρ θα σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι που η αντιπολίτευση έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Γιατί χάνει τώρα…

Μέχρι στιγμής, ο Βίκτορ Όρμπαν κέρδιζε με υψηλά ποσοστά. Αλλά απέναντί του είχε κατακερματισμένη την αντιπολίτευση.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, όμως, ιδρύοντας το κεντροδεξιό Tisza, το άλλαξε αυτό. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κάτω των 40 ετών και στους ψηφοφόρους των πόλεων. Και ταυτόχρονα, πήγε στη βάση και στις αγροτικές περιοχές, όπου η πλειονότητα είναι ψηφοφόροι του Όρμπαν.

Επίσης, η άνοδος του Tisza συνέπεσε με τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας, έπειτα από το μεγαλύτερο σοκ πληθωρισμού από τη δεκαετία του 1990. Η οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό με τον πλουτισμό και τις υπερβολές των ολιγαρχών, φίλων του Όρμπαν, έφεραν πολλούς ψηφοφόρους κοντά του.

Ο πραγματιστής Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ επίσης αναμένεται να είναι πιο προσεκτικός στις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αποκλίνει από τη στάση του Όρμπαν σε ορισμένα βασικά ζητήματα όπως το Σύμφωνο Μετανάστευσης της ΕΕ, εκτιμούν αναλυτές.

Έχει δεσμευτεί να λάβει ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είπε επίσης ότι η Ουγγαρία θα ενταχθεί στην εισαγγελία της ΕΕ, ένα βήμα που απέρριψε ο Όρμπαν.

Όταν ρωτήθηκε για την προσέγγισή του απέναντι στη Ρωσία, ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε στο Reuters ότι θα ενεργήσει «πραγματιστικά». Πράγμα που συνδέεται και με το γεγονός ότι η Βουδαπέστη εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο…

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Κόσμος
Ιράν: Συμφωνία μόνο αν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν τον ολοκληρωτισμό

Ιράν: Συμφωνία μόνο αν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν τον ολοκληρωτισμό

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

