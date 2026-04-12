Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχουν ποσότητες που απομένουν μετά τον εφοδιασμό εναλλακτικών αγορών, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ανακοίνωση ήρθε την ώρα που ο πόλεμος τη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και πλέον απειλεί να τα κλείσει και η Ουάσιγκτον. Και παράλληλα, ενώ η ΕΕ έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία στο πλαίσιο των κυρώσεων, λόγω του πολέμου από την Ουκρανία, εκπονεί σχέδιο για να μην ξεμείνει από ενέργεια.

«Υπάρχει άφθονο αέριο…»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε, σύμφωνα με το TASS:

«Υπάρχει άφθονο από αυτό το παρόν. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι πολύ λαίμαργες, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για εφοδιασμούς».

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, η Ευρώπη θα βρει τρόπο να αγοράσει φυσικό αέριο, ακόμη και αν η Ρωσία δεν το προμηθεύσει.

«Υπάρχουν τόσες μονάδες υγροποιημένου αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που η διαδικασία αυτή, αυτή η αγορά για άμεση παράδοση, λειτουργεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η ευρωπαϊκή απαγόρευση

Ωστόσο η ΕΕ έχει αποφασίσει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η απαγόρευση για το φυσικό αέριο και το LNG από τη Ρωσία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου.

Το σχέδιο είναι οι περιορισμοί στις ρωσικές ροές να ενταθούν περαιτέρω κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Οι εισαγωγές βάσει βραχυπρόθεσμων συμβάσεων θα λήξουν τους επόμενους μήνες και εκείνες βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων κατά το 2027. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσουν τις προμήθειες της ΕΕ σε ενέργεια το επόμενο διάστημα – καθώς δεν διαφαίνεται ο χρόνος απεμπλοκής εξαιτίας του πολέμου.

Η ρωσική ανακατεύθυνση στις αγορές

Η Ρωσία, απαντώντας στις ευρωπαϊκές κυρώσεις, έχει αναζητήσεις άλλες αγορές για το φυσικό αέριο που παράγει. Και πλέον έχει δηλώσει ότι οι εξαγωγείς LNG θα ανακατευθύνουν ορισμένα φορτία που είχαν προορισμό την Ευρώπη στην Ασία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει νωρίτερα θα τερματίσει τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και πως ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα έπαιρναν μόνο «αξιόπιστοι εταίροι». Σε αυτούς είχε συμπεριλάβει μόνο τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.