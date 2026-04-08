Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 22:15

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Ρωσία έφερε στο φως το Politico, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Ο Βίκτορ Όρμπαν προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, παρά τον κίνδυνο να χάσει τις εκλογές και να συγκρουστεί περαιτέρω με τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει δει το Politico, η συμφωνία ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Ρωσία προβλέπει την επέκταση των οικονομικών, εμπορικών, ενεργειακών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών. Και αναφέρει ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς τους.

Το σχέδιο των 12 σημείων

Η συμφωνία περιλαμβάνει 12 σημεία και υπεγράφη τον Δεκέμβριο στη Μόσχα. Την Ουγγαρία εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, ενώ τη Ρωσία ο υπουργός Υγείας, Μιχαΐλ Μουράσκο.

Το κείμενο καθορίζει τον βαθμό στον οποίο οι δύο κυβερνήσεις θα ευθυγραμμιστούν σε διάφορους τομείς. Από τα πυρηνικά καύσιμα και την εκπαίδευση έως τον αθλητισμό.

Το γεγονός έχει προκαλέσει την αντίδραση του βασικού αντιπάλου του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές, Πέτερ Μαγιάρ. Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία είναι «αχίλλειος πτέρνα» για την Ουγγαρία. Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση Όρμπαν για «κατάφωρη προδοσία».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το Politico, η Ρωσία και η Ουγγαρία «εξέτασαν τρέχοντα ζητήματα διμερούς εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας, κοινές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα, τη βιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία, τις κατασκευές και άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και στον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό τομέα». Και υπογράμμισαν τη σημασία της «ανάπτυξης μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Τι υπέγραψαν

Μεταξύ των σημείων που συμφωνήθηκαν είναι η δέσμευση για «αντιστροφή της αρνητικής τάσης στο διμερές εμπόριο» μετά την πτώση της μεταφοράς αγαθών ως αποτέλεσμα των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η συμφωνία ανοίγει επίσης την πόρτα σε ρωσικές εταιρείες να ξεκινήσουν νέα έργα ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στην Ουγγαρία και στενότερη συνεργασία σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνικά καύσιμα.

Η Ουγγαρία συμφώνησε επίσης να διερευνήσει την ενίσχυση της εκπαίδευσης στη ρωσική γλώσσα στη χώρα μέσω της εισαγωγής καθηγητών από τη Ρωσία. Επίσης, την ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και του ανοίγματος προγραμμάτων ανταλλαγών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ουγγρική κυβέρνηση υποστήριξε τα τρέχοντα προγράμματα ανταλλαγών σε όλα, από τον αθλητισμό μέχρι τις τέχνες του τσίρκου.

Τέλος, αναφέρεται στα έγγραφα ότι οι στενότεροι δεσμοί με τη Ρωσία δεν πρέπει να είναι «ασύμβατοι με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την Ουγγαρία από την ένταξή της στην ΕΕ».

Σιγιάρτο: Αφορά το εθνικό συμφέρον

Το Politico επικοινώνησε με το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικό και το αντίστοιχο στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, ρωτήθηκε για το περιεχόμενο των εγγράφων και τις επιπτώσεις τους στην πολιτική πορεία της Ουγγαρίας. Απάντησε ότι «η διμερής συνεργασία της Ουγγαρίας καθοδηγείται από το εθνικό συμφέρον. Όχι από οποιαδήποτε πίεση για συμμόρφωση με τα εξαιρετικά προκατειλημμένα φιλελεύθερα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Συνεχίστε το προκατειλημμένο έργο!»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Politico σημειώνει επίσης ότι επικοινώνησε με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν τις μεθόδους εργασίας της Μόσχας. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες προς τις ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των νέων δεσμεύσεων.

Η αντίδραση της ΕΕ

«Αναξιόπιστο εταίρο» χαρακτήρισαν οι Βρυξέλλες τη Ρωσία μετά τα δημοσιεύματα για τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Μόσχα.

Οι σχέσεις Μόσχας-Βουδαπέστης έχουν προκαλέσει σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στην Ουγγαρία και τους Ευρωπαίους εταίρους της στην ΕΕ.

Η Κομισιόν, απαντώντας στο ερώτημα του Politico για τη συμφωνία, δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος».

Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν τηρεί τις συμφωνίες του.

«Οι απόψεις μας για την αξιοπιστία της Ρωσίας είναι πολύ σαφείς – είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος. Το έχει αποδείξει στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε. «Μη έχοντας τις λεπτομέρειες, δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω».

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κόσμος
Προειδοποίηση Ιράν στις ΗΠΑ: Διαλέξτε ανάμεσα στον πόλεμο ή την εκεχειρία

Προειδοποίηση Ιράν στις ΗΠΑ: Διαλέξτε ανάμεσα στον πόλεμο ή την εκεχειρία

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Σύνταξη
Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Σύνταξη
Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Μπάσκετ 08.04.26

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Σύνταξη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
Champions League 08.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 08.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Σύνταξη
Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
English edition 08.04.26

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

Σύνταξη
«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

