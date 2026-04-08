Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Ρωσία έφερε στο φως το Politico, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Ο Βίκτορ Όρμπαν προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, παρά τον κίνδυνο να χάσει τις εκλογές και να συγκρουστεί περαιτέρω με τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει δει το Politico, η συμφωνία ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Ρωσία προβλέπει την επέκταση των οικονομικών, εμπορικών, ενεργειακών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών. Και αναφέρει ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς τους.

Το σχέδιο των 12 σημείων

Η συμφωνία περιλαμβάνει 12 σημεία και υπεγράφη τον Δεκέμβριο στη Μόσχα. Την Ουγγαρία εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, ενώ τη Ρωσία ο υπουργός Υγείας, Μιχαΐλ Μουράσκο.

Το κείμενο καθορίζει τον βαθμό στον οποίο οι δύο κυβερνήσεις θα ευθυγραμμιστούν σε διάφορους τομείς. Από τα πυρηνικά καύσιμα και την εκπαίδευση έως τον αθλητισμό.

Το γεγονός έχει προκαλέσει την αντίδραση του βασικού αντιπάλου του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές, Πέτερ Μαγιάρ. Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία είναι «αχίλλειος πτέρνα» για την Ουγγαρία. Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση Όρμπαν για «κατάφωρη προδοσία».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το Politico, η Ρωσία και η Ουγγαρία «εξέτασαν τρέχοντα ζητήματα διμερούς εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας, κοινές δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα, τη βιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία, τις κατασκευές και άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και στον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό τομέα». Και υπογράμμισαν τη σημασία της «ανάπτυξης μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Τι υπέγραψαν

Μεταξύ των σημείων που συμφωνήθηκαν είναι η δέσμευση για «αντιστροφή της αρνητικής τάσης στο διμερές εμπόριο» μετά την πτώση της μεταφοράς αγαθών ως αποτέλεσμα των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η συμφωνία ανοίγει επίσης την πόρτα σε ρωσικές εταιρείες να ξεκινήσουν νέα έργα ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στην Ουγγαρία και στενότερη συνεργασία σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνικά καύσιμα.

Η Ουγγαρία συμφώνησε επίσης να διερευνήσει την ενίσχυση της εκπαίδευσης στη ρωσική γλώσσα στη χώρα μέσω της εισαγωγής καθηγητών από τη Ρωσία. Επίσης, την ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και του ανοίγματος προγραμμάτων ανταλλαγών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ουγγρική κυβέρνηση υποστήριξε τα τρέχοντα προγράμματα ανταλλαγών σε όλα, από τον αθλητισμό μέχρι τις τέχνες του τσίρκου.

Τέλος, αναφέρεται στα έγγραφα ότι οι στενότεροι δεσμοί με τη Ρωσία δεν πρέπει να είναι «ασύμβατοι με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την Ουγγαρία από την ένταξή της στην ΕΕ».

Σιγιάρτο: Αφορά το εθνικό συμφέρον

Το Politico επικοινώνησε με το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικό και το αντίστοιχο στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, ρωτήθηκε για το περιεχόμενο των εγγράφων και τις επιπτώσεις τους στην πολιτική πορεία της Ουγγαρίας. Απάντησε ότι «η διμερής συνεργασία της Ουγγαρίας καθοδηγείται από το εθνικό συμφέρον. Όχι από οποιαδήποτε πίεση για συμμόρφωση με τα εξαιρετικά προκατειλημμένα φιλελεύθερα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Συνεχίστε το προκατειλημμένο έργο!»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Politico σημειώνει επίσης ότι επικοινώνησε με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν τις μεθόδους εργασίας της Μόσχας. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες προς τις ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των νέων δεσμεύσεων.

Η αντίδραση της ΕΕ

«Αναξιόπιστο εταίρο» χαρακτήρισαν οι Βρυξέλλες τη Ρωσία μετά τα δημοσιεύματα για τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Μόσχα.

Οι σχέσεις Μόσχας-Βουδαπέστης έχουν προκαλέσει σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στην Ουγγαρία και τους Ευρωπαίους εταίρους της στην ΕΕ.

Η Κομισιόν, απαντώντας στο ερώτημα του Politico για τη συμφωνία, δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος».

Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν τηρεί τις συμφωνίες του.

«Οι απόψεις μας για την αξιοπιστία της Ρωσίας είναι πολύ σαφείς – είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος. Το έχει αποδείξει στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε. «Μη έχοντας τις λεπτομέρειες, δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω».