ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 06:00

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, τα μηνύματα που έφταναν από την Ευρώπη στο γραφείο του Μαρκ Ρούτε στο ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, ήταν σαφή: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Όλοι ήταν οργισμένοι για ένα πόλεμο, επιθετικό, που ξεκίνησε από τον ισχυρότερο σύμμαχο, χωρίς να ερωτηθούν, και ο οποίος έβαζε φωτιά στην αυλή της Ευρώπης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ εμφανίστηκε στην τηλεόραση στέλνοντας ένα διαφορετικό μήνυμα. Δήλωσε ότι η Ευρώπη ήταν «εξαιρετικά χαρούμενη» από τις εξελίξεις. Πράγμα που δεν ίσχυε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την προσέγγιση Ρούτε προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Πιστεύουν ότι δεν είναι κατάλληλη. Ή έστω λειτουργική. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επιδεικνύει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ έναν «σεβασμό» υπερβολικά επιδεικτικό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπεται σε πολιτική συμφωνία.

ΝΑΤΟ σε ασταθές έδαφος

Το ΝΑΤΟ βλέπει τον γενικό γραμματέα του να «δένεται» στο άρμα του Ντόναλντ Τραμπ, και ταυτόχρονα η Συμμαχία να χάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος μείωσε τη βοήθεια προς την Ουκρανία ενώ ενίσχυσε τα οικονομικά της Ρωσίας. Παράλληλα, απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία, προκάλεσε εμπορικούς πολέμους και ξεκίνησε πόλεμο στο Ιράν.

Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Toby Melville

Σύμφωνα με αξιωματούχο, η στάση του Ρούτε πιθανόν έκανε τον Τραμπ να περιμένει ότι το ΝΑΤΟ θα τον υποστήριζε στον πόλεμο.

Και παράλληλα, το ΝΑΤΟ κινείται σε εξαιρετικά ασταθές έδαφος. Ο Τραμπ απειλεί κάθε τόσο να αποχωρήσει. Αυτή την εβδομάδα, ο Ρούτε πήγε στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ρίξει ξανά τους τόνους. Τη Δευτέρα 6 Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «ήθελε τη Γροιλανδία, δεν του την έδωσαν και πλέον τους λέει “αντίο”».

Όλα αυτά βάζουν θεμέλια στη θέση τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρώπης στον κόσμο. Και καθώς η δέσμευση των ΗΠΑ στη συμμαχία είναι υπό αίρεση, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσει μια νέα οικονομική και στρατιωτική πραγματικότητα, πολύ διαφορετική από αυτήν που διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, επισήμανε στο Bloomberg, ότι αυτό «είναι ό,τι ακριβώς θέλουν να δουν οι εχθροί των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τη Ρωσία και την Κίνα».

Η προνομιακή σχέση Ρούτε-Τραμπ

Ο Μαρκ Ρούτε την ίδια ώρα προσπαθεί ηγηθεί του ΝΑΤΟ παίζοντας με τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ. Αποφεύγει τα τυπικά γραφειοκρατικά κανάλια, μιλάει απευθείας στον Τραμπ. «Στέλνει μηνύματα» στον Λευκό Οίκο με συνεντεύξεις σε δίκτυα που ξέρει ότι παρακολουθεί ο Λευκός Οίκος. Επίσης, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επαναλαμβάνει δημοσίως τα επιχειρήματα του Τραμπ. Δεν χάνει ευκαιρία να τον επαινέσει, επαναλαμβάνει ακόμη και φράσεις του.

Όλα τα παραπάνω, του έχουν εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση στον Τραμπ. Κάτι που έχουν πετύχει και Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι και ο Φινλανδός Αλεξάντερ Σταμπ. Αλλά ο γ.γ. του ΝΑΤΟ έχει πολλή και τακτική ιδιωτική επικοινωνία με τον Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.

Δρώντας παρασκηνιακά, απέτρεψε τον Τραμπ από το να συνεχίσει την προσπάθεια να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Και έπεισε τους συμμάχους (πλην Ισπανίας) να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5%, ισχυρή απαίτηση του Αμερικανού προέδρου.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Νταβός / REUTERS/Jonathan Ernst

Αξιωματούχος από χώρα της ανατολικής Ευρώπης περιέγραψε την κολακεία ως «τίμημα που αξίζει να καταβληθεί για να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ ενωμένο σε μια τεταμένη παγκόσμια συγκυρία». Η τακτική, είπε ο αξιωματούχος, αναγνωρίζει ότι ο Τραμπ συχνά αλλάζει γνώμη και επιτρέπει στην Ευρώπη να κερδίσει χρόνο για να αναπτύξει τους δικούς της στρατούς.

Οι ανατολικές χώρες επικροτούν τον Ρούτε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ιδίως οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης επιθυμούν να διατηρήσουν τις ΗΠΑ εμπλεκόμενες ως αντίβαρο στη Ρωσία. Συνεπώς, επικροτούν τη στρατηγική του Ρούτε. Ακόμη και οι επικριτές του γ.γ. του ΝΑΤΟ λένε ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι η καλύτερη από πολλές κακές επιλογές.

Σύμφωνα με την Λουνγκέσκου, ο Ρούτε λειτουργεί με τρόπο που «διατηρεί ανοιχτό το κανάλι διαλόγου. Απορροφά ορισμένα από τα σοκ που προκαλεί η Ουάσιγκτον. Και το χρησιμοποιεί ως πλατφόρμα από την οποία μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι σύμμαχοι».

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι, ειδικά στη Δύση, έχουν αρχίσει να αποδοκιμάζουν τη στρατηγική κατευνασμού του Τραμπ γενικότερα. Κυρίως γιατί βλέπουν οφέλη όταν λένε απλώς «όχι». Επίσης, ορισμένοι αξιωματούχοι δεν εκτιμούν καθόλου το γεγονός ότι ο Μαρκ Ρούτε σχεδόν έπαιρνε το μέρος του Τραμπ εναντίον της Ευρώπης. Διότι ανησυχούν ότι αυτή η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ μπορεί να υπονομεύσει τη θέση της ίδιας της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν έφερε στο προσκήνιο αυτές τις παρασκηνιακές εντάσεις. Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Bloomberg είπαν ότι η απροκάλυπτη υποστήριξη του Ρούτε στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν «ήταν ιδιαίτερα αντίθετη με το αίσθημα μεταξύ των περισσότερων μελών του ΝΑΤΟ». Ακόμη και η Βρετανία, που υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις συμφιλιωτικές τακτικές του Ρούτε. Το Λονδίνο θεώρησε ότι ο γενικός γραμματέας το παράκανε, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Ο Ρούτε δεν υποστήριζε απλώς τον πόλεμο, αλλά ενθάρρυνε και τους Αμερικανούς να προχωρήσουν. Και με τον τρόπο αυτό επενέβη σε εσωτερική πολιτική χώρα, κάτι αδιανόητο και απαγορευμένο για γ.γ. του ΝΑΤΟ.

«Έχω δει τις δημοσκοπήσεις, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι ο αμερικανικός λαός θα είναι μαζί του», είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη στο CBS στα τέλη Μαρτίου. Και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ κάνει πόλεμο «για να κάνει ολόκληρο τον κόσμο ασφαλέστερο».

Αξιωματούχος εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι δεν χειρίστηκαν καλά την κατάσταση. Αντί να απορρίψουν κατηγορηματικά τις απαιτήσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια του πολέμου, θα μπορούσαν να είχαν εκφράσει την προθυμία τους να διαπραγματευτούν. Και ανέφερε ότι αυτό συνέβη τελικά, εν μέρει χάρη στη βοήθεια του Ρούτε.

Ο συνασπισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Πλέον, συνασπισμός πάνω από 30 χωρών συζητά τώρα πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αλλά θέλουν να το κάνουν αυτό μόνο αφού σταματήσει ο πόλεμος. Επίσης, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η κατάπαυση πυρός θα διατηρηθεί.

Πλέον, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ φαίνεται να μειώνει τη δημόσια υποστήριξή του στον πόλεμο του Ιράν. Στόχος του είναι μια επιτυχής σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα τον Ιούνιο, λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης. Άλλος αξιωματούχος όμως επισημαίνει ότι «όλοι συνειδητοποιούν ότι ο Ρούτε δεν μπορεί να εμποδίσει τον Τραμπ να λάβει δραματικές αποφάσεις». Είτε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επαινεί είτε καταδικάζει τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.

Για την Οάνα Λουνγκέσκου, η θέση του γ.γ. του ΝΑΤΟ «είναι μια δύσκολη, άχαρη δουλειά».

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ – Συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ με τη συμμετοχή Ρούμπιο
Κόσμος 14.04.26

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ – Συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ με τη συμμετοχή Ρούμπιο

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Μονοπάτι ζωής 14.04.26

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ιράν

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Στα χέρια του Βανς η σκυτάλη της επίθεσης στον Πάπα

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Ιράν - ΗΠΑ 14.04.26

Λαβρόφ στον Αραγτσί: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

