Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, διαβεβαίωσε, σε συνέντευξή του πως η Συμμαχία δεν θα εμπλακεί
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, εξήρε τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά απέκλεισε τη συμμετοχή της Συμμαχίας στην περιφερειακή σύγκρουση.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι ARD στις Βρυξέλλες, ο Ρούτε δήλωσε ότι είναι «πολύ σημαντικό» αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ «μαζί με το Ισραήλ» για να εξουδετερώσουν και να υποβαθμίσουν την ικανότητα του Ιράν να αναπτύξει την πυρηνική και πυραυλική δυνατότητά του.
Ο Ρούτε συνέχισε τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ ως συμμαχία δεν θα εμπλακεί.
«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για το ΝΑΤΟ να εμπλακεί σε αυτό ή να συμμετάσχει σε αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι μεμονωμένοι σύμμαχοι μπορεί να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ.
Νωρίτερα ο Μαρκ Ρούτε είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπου μίλησαν για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την παγκόσμια και την περιφερειακή ασφάλεια ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.
Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία για να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Μαρκ Ρούτε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.
