Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

Για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την παγκόσμια και την περιφερειακή ασφάλεια ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, προειδοποίησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, που συζήτησε το θέμα και με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε:

«Εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, η σύγκρουση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Κανείς δεν μπορεί να αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες που θα δημιουργούσε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, η φωτιά πρέπει να σβήσει πριν εξαπλωθεί περαιτέρω».

Φίλοι και γείτονες

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Άγκυρας με την Τεχεράνη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε:

«Το Ιράν είναι γείτονάς μας. Ο ιρανικός λαός, με τον οποίο ζούμε σε ειρήνη και ηρεμία από το 1639, είναι αδελφός μας, όπως και οι άλλοι λαοί της περιοχής».

Και πρόσθεσε:

«Ζούμε ειρηνικά δίπλα-δίπλα εδώ και αιώνες. Θα συνεχίσουμε να ζούμε ειρηνικά και ήρεμα δίπλα-δίπλα με τους Ιρανούς αδελφούς μας για πολλούς ακόμη αιώνες.

»Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο».

«Χρειάζεται διπλωματία»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία για να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Μαρκ Ρούτε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων

Στο μεταξύ, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε παράταση αναστολής των πτήσεων προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι πτήσεις προς το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναστέλλονται έως τις 3 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανο και Ιορδανία μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Επίσης, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και σε αεροπλάνα της Turkish Airlines και της Pegasus Airlines, που έχουν εγκλωβιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Δήλωσε ότι αυτά τα αεροπλάνα θα συνεχίσουν να μεταφέρουν επιβάτες πίσω στην Τουρκία μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.