newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 17:28

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Spotlight

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός παίχτηκε μία από τις πιο σημαντικές πράξεις του δράματος με τον τίτλο «Γροιλανδία». Ο Ντόναλντ Τραμπ, που φαινόταν έτοιμος να προχωρήσει σε προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής, ακόμη και με την απειλή των όπλων, φάνηκε να υποχωρεί, έπειτα από τη συνάντησή του με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησαν με τον Μαρκ Ρούτε σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία. Και αυτό θα εξασφαλίσει στις ΗΠΑ «πρόσβαση σε όλα» στο νησί της Αρκτικής. Αρχικά όλοι εξέπνευσαν με ανακούφιση: το ΝΑΤΟ φάνηκε να βγαίνει σώο από τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο γ.γ. της Συμμαχίας είχε βοηθήσει σε αυτό.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε // REUTERS/Denis Balibouse

Αλλά τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι ακριβώς έτσι. Όπως επισημαίνει το Politico, εκ του ρόλου του, ο Μαρκ Ρούτε έχει μια βασική αποστολή: να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ από το να διαλύσει το ΝΑΤΟ. Οι ενέργειες, ωστόσο, και οι δηλώσεις του, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων.

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

Πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αντίδραση που προκάλεσε, όταν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

«Αν κάποιος πιστεύει εδώ… ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη στο σύνολό της μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται. Αυτό δεν γίνεται», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δεν το άφησε να πέσει κάτω: «Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους ασφάλειας. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ», έγραψε στο Χ.

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ναταλί Λουαζό, μίλησε για «ντροπιαστική στιγμή». Χαρακτήρισε τον Ρούτε «φανατικό οπαδό» και σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να επανισορροπήσει τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές προσπάθειες».

Ενώ ο Ισπανός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ τον ρώτησε: «Είστε ο πρεσβευτής [των ΗΠΑ] στο [ΝΑΤΟ] ή ο γενικός γραμματέας που εκπροσωπεί τη συμμαχία και τα μέλη της;»

Ο «μπαμπάκας» Τραμπ και οι δαπάνες για την άμυνα

Και αν αυτό ήταν το αποκορύφωμα, έχουν προηγηθεί άλλες δηλώσεις και παρεμβάσεις του Μαρκ Ρούτε, που προκαλούν ανησυχία. Καθώς φαίνεται να προσπαθεί να κρατάει κοντά τον Ντόναλντ Τραμπ, για να μη διαλυθεί το ΝΑΤΟ, καταφεύγει σε λεκτικές υπερβολές, ακόμη και κινήσει που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κολακείες.

Υπερασπίστηκε μέχρι τέλους την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσουν τα μέλη του ΝΑΤΟ τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5%. Επαινεί τον Αμερικανό πρόεδρος για όσα κάνει για τη Συμμαχία, ενώ τον έχει χαρακτηρίσει ακόμη και «μπαμπάκα» (daddy) των συμμάχων. Χαρακτηρισμό που πλέον χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τον εαυτό του.

Αλλά, η Ευρώπη μιλάει όλο και περισσότερο για την ανάγκη να ενισχύσει αυτόνομα την άμυνά της και να δημιουργήσει έναν στρατό εκτός ΝΑΤΟ. Το ζήτημα της Γροιλανδίας ενέτεινε αυτές τις συζητήσεις.

«Διαχειριστής κρίσεων»

Σύμφωνα με το Politico, που μίλησε με ανθρώπους στο ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε περιγράφεται ως ηγετική μορφή με ικανότητες στη διαχείριση κρίσεων. Επίσης, όσοι τον υπερασπίζονται, λένε ότι σε αυτόν οφείλεται το ότι η Συμμαχία διατηρείται ενωμένη. Και πως όταν μιλάει κατ’ ιδίαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, του λέει αυτό που πρέπει με ειλικρίνεια.

Οι υπερασπιστές του επίσης λένε ότι ο Ρούτε, όπως και οι προκάτοχοί του, «είναι πεπεισμένος ότι η συλλογική μας ασφάλεια εξυπηρετείται καλύτερα από τη συνεργασία της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής μέσω του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, διπλωμάτης του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η κρίση της Γροιλανδίας «προκάλεσε μεγάλη ζημιά» και «αποξένωσε τους συμμάχους». Και η προσέγγισή του Ρούτε, είπε, ήταν ένα «τσιρότο». «Είμαστε μια συμμαχία 32, όχι μια λέσχη ΗΠΑ-συν-31», είπε ο διπλωμάτης.

Ερωτήματα δημιουργεί ακόμη και η «συμφωνία» του με τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον οδήγησε να αποσύρει τις απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμφωνήθηκε, ούτε αν η υπαναχώρηση Τραμπ είναι προσωρινή.

Η Βίλι Σόντβαλ, ευρωβουλευτής των Πρασίνων και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, έθεσε στον Ρούτε ένα κρίσιμο ερώτημα: «Τι υποτίθεται ότι συμφωνήσατε με τον Πρόεδρο Τραμπ; Είχατε εντολή ως γενικός γραμματέας να διαπραγματευτείτε εκ μέρους της Γροιλανδίας και της Δανίας;»

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ το αρνήθηκε: «Δεν έχω εντολή να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Δανίας. Δεν είχα και δεν θα το κάνω».

Το Άρθρο 5

Ένα άλλο ζήτημα που εγείρεται, καθώς ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι η δέσμευση των μελών της Συμμαχίας για συλλογική άμυνα. Τόσο το Άρθρο 5 της Συμφωνίας του ΝΑΤΟ, όσο και άλλα άρθρα, δεσμεύουν τα κράτη μέλη να υπερασπιστούν το ένα το άλλο, αλλά και να προχωρούν αμοιβαία σε επανεξοπλισμό.

Διπλωμάτης που μίλησε στο Politico είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με δασμούς και με προσάρτηση της Γροιλανδίας, παραβιάζει αυτούς τους κανόνες.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να αμφισβητεί τη δέσμευση των άλλων συμμάχων στην κοινή άμυνα. Επίσης, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι μόνο οι ΗΠΑ πολέμησαν στην πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν.

Αμυντικές δαπάνες

Ο Μαρκ Ρούτε εμμένει σταθερά στη στρατηγική του να υποστηρίζει δημόσια τον Τραμπ. Επιμένει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είχε συμφωνήσει να αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Και ο Λευκός Οίκος επικυρώνει αυτή τη θέση.

Το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, το επιβεβαίωσε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου σε δήλωση στο Politico: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον. Οι συνεισφορές της Αμερικής στο ΝΑΤΟ επισκιάζουν αυτές άλλων χωρών και η επιτυχία του στην εκπλήρωση της δέσμευσης δαπανών 5% από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ βοηθά την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της».

Η Άννα Κέλι επισήμανε την «εξαιρετική σχέση» Τραμπ-Ρούτε και σημείωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μόνος εταίρος του ΝΑΤΟ που μπορεί να προστατεύσει τη Γροιλανδία. Ο Πρόεδρος προωθεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ με αυτόν τον τρόπο».

Ρεαλιστής ή κόλακας;

Σύμφωνα με πρώην συνάδελφό του, ο Μαρκ Ρούτε, επί χρόνια πρωθυπουργός κυβερνήσεων συνασπισμού στην Ολλανδία, είναι απλώς «ρεαλιστής». Και έχει συνειδητοποιήσει ότι η δημόσια κολακεία είναι ο τρόπος για να συγκρατήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη βιογράφο του Ρούτε, Πέτρα ντε Κόνινγκ, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ «μπορεί να γίνει πολύ μικρός και ταπεινός για να πετύχει τον στόχο του».

Και σύμφωνα με διπλωμάτη του ΝΑΤΟ, «τα καταφέρνει». «Σε αντίθεση με ορισμένους άλλους ηγέτες, δεν αμφέβαλε ποτέ για τη συμμαχία – το αποδίδω στην εμπειρία», είπε άλλος ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, σύμφωνα με τον Στίβεν Φάρνγουορθ, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Μέρι Ουάσινγκτον της Βιρτζίνια,

Όταν κάποιος καλοπιάνει τον Τραμπ, τον ενθαρρύνει να απαιτεί περισσότερα. Ο Φάρνσγουορθ τονίζει ότι «πολιτικοί σε όλο τον κόσμο και στις ΗΠΑ τείνουν να αγνοούν το Εγώ του Τραμπ. Και αυτό εγκυμονεί κίνδυνο τους ίδιους».

Επίσης, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για τη συμμαχία στο μέλλον. «Προς όφελος της Συμμαχίας, [ο Ρούτε] “γλείφει”» τον Τραμπ, είπε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Αλλά το ερώτημα είναι, πού καταλήγει αυτό;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Μιλάει ανοιχτά 28.01.26

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο