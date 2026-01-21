Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, υπερασπίστηκε τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα έχει κάνει για τη συμμαχία. Και ενώ ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στη Γροιλανδία θα μπορούσε να λειτουργήσει διαλυτικά για το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει πραγματικά να «είναι χαρούμενη» που ο Τραμπ είναι επικεφαλής.

«Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Μαρκ Ρούτε. Και υποστήριξε ότι είναι καλό που ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχατε λάβει αποφάσεις για την άμυνα»

«Πιστεύω πραγματικά ότι μπορείτε να είστε ευτυχείς που είναι εκεί. Επειδή μας ανάγκασε στην Ευρώπη να αναλάβουμε δράση, να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που πρέπει, να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας», είπε σε συζήτηση με τίτλο «Μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της;».

Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, όπως οι Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, δεν θα είχαν συμφωνήσει ποτέ να διαθέσουν το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνα, αν ο Τραμπ δεν είχε ξαναγίνει πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Με τίποτα, χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Όλοι τους τώρα δίνουν 2%», είπε ο Ρούτε. «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχατε λάβει αυτές τις αποφάσεις. Και είναι κρίσιμες, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ να αναπτυχθούν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει από την πλευρά του υποστηρίξει ότι έχει κάνει για το ΝΑΤΟ «όσα κανένας άλλος άνθρωπος, ζωντανός ή νεκρός». Και επίσης έχει αμφισβητήσει ότι το ΝΑΤΟ θα προσέτρεχε να βοηθήσει τις ΗΠΑ αν το είχαν ανάγκη.

«Έχουν στρατό στην Ευρώπη»

Οι ευρωπαϊκές χώρες, είτε στο πλαίσιο των αμυντικών δαπανών για το ΝΑΤΟ (που είναι 5% επί του ΑΕΠ, πλέον, και όχι 2%) είτε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενισχύουν την άμυνά τους. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αποσύρουν αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αλλάζει προτεραιότητες.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μαρκ Ρούτε, που έχει εργαστεί σκληρά για να χτίσει μια καλή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και κολακεύοντάς τον, επέμεινε:

«Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να έχουν πάνω από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και της Γερμανίας. Και έτσι εξακολουθούν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και ναι, πρέπει να στραφούν περισσότερο προς την Ασία. Επομένως, είναι λογικό να περιμένουν από εμάς, την Ευρώπη, να αναβαθμίσουμε την πορεία μας με την πάροδο του χρόνου», είπε. Σημείωσε επίσης ότι η πυρηνική ομπρέλα είναι η απόλυτη εγγύηση.

Και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να υιοθετήσουν «στοχαστική διπλωματία».

«Βλέπω ότι υπάρχουν αυτές οι εντάσεις αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», είπε ο Μαρκ Ρούτε. «Και πάλι, δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτό. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε είναι, τελικά, η στοχαστική διπλωματία».

Για τη Γροιλανδία

Όταν ρωτήθηκε τι κάνει το ΝΑΤΟ, για να αποτρέψει γεγονότα που θα μπορούσαν να διαλύσουν τη συμμαχία, λόγω της Γροιλανδίας, είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ: «Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εργάζομαι πάνω σε αυτό το θέμα στο παρασκήνιο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω δημόσια».

Ο Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός. Και φέρεται ότι προσπαθεί να «εκτρέψει» το ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου από τη Γροιλανδία σε μια ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια στην Αρκτική.

«Όσον αφορά την Αρκτική, νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο. Άλλοι ηγέτες στο ΝΑΤΟ έχουν δίκιο. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Αρκτική», είπε.

Και επίσης προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες ότι η κρίση για τη Γροιλανδία θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση της συμμαχίας. «Το ΝΑΤΟ είναι κρίσιμο. Όχι μόνο για την άμυνα της Ευρώπης, αλλά και για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε. «Για να παραμείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλείς, χρειάζονται μια ασφαλή Αρκτική, έναν ασφαλή Ατλαντικό και μια ασφαλή Ευρώπη».

Και υποστήριξε ότι έχει απαντήσει στα σχόλια Τραμπ, που αμφισβητεί ότι η Ευρώπη θα βοηθούσε τις ΗΠΑ, αν το χρειάζονταν.

«Του λέω, ναι, θα το κάνουν», είπε ο Ρούτε. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να σώσουν την Ευρώπη. Και θα σώσουμε και τις ΗΠΑ».