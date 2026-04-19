newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 10:00

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αρχές Μαρτίου, ο MAGA πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαινούσε την ακροδεξιά (με νεοφασιστικές «ρίζες») πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα και φίλη μου», έλεγε τότε στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Προσπαθεί πάντα να βοηθά», ανέφερε στις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν.

Ένα μήνα μετά τη χαρακτηρίζει «απαράδεκτη», μια αρχηγό κράτους χωρίς θάρρος, που «δεν τη νοιάζει αν το Ιράν έχει πυρηνικό όπλο και ότι, αν είχε τη δυνατότητα, θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά».

Οι σχέσεις τους -βασισμένες στην ιδεολογική συγγένεια- έχουν ψυχρανθεί εσχάτως, με πλείστες όσες αφορμές.

Είτε την άρνηση της Ιταλίας και της ΕΕ εν γένει να υπακούσουν στα κελεύσματα του Τραμπ για εμπλοκή στον πόλεμο επιλογής των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Είτε τις εν εξελίξει φραστικές επιθέσεις του κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ -του πρώτου Αμερικανού- αφότου ο τελευταίος στηλίτευσε, σε αγρυπνία και προσευχή για την ειρήνη το περασμένο Σάββατο, «την αυταπάτη της παντοδυναμίας», «την ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος» και «την επίδειξη δύναμης», που τροφοδοτούν τον πόλεμο.

Ειδικά η στοχοποίηση του Πάπα εξόργισε τους ήδη σφόδρα αντιτραμπικούς και κατά του πολέμου Ιταλούς.

Βιώνουν τις οικονομικές του συνέπειες στην καθημερινότητά τους, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα «μαύρισαν» τη Μελόνι στο δημοψήφισμα για την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση, που εκλήφθηκε ως μια τραμπικής εκδοχής επίθεση στο κράτος δικαίου.

Αποτέλεσε την πρώτη βαριά πολιτική ήττα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, που πλέον επιχειρεί ανασυγκρότηση σε λεπτές ισορροπίες.

Η δημόσια ρήξη με τον Τραμπ μετρά πόντους στο εσωτερικό, όπου η πολιτική φθορά της είναι εμφανής.

«Όταν έχεις συμμάχους και ιδιαίτερα όταν είναι στρατηγικοί, πρέπει να έχεις το θάρρος να πεις ότι διαφωνείς», διακηρύττει τώρα.

Στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει σαφώς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και τη «νωπή» βαριά ήττα του φιλοτραμπικού Ούγγρου ακροδεξιού «φίλου» της Βίκτορ Όρμπαν.

Στιγμιότυπο από την πρώτη επίσημη επίσκεψη της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο επί της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, πέρυσι τον Απρίλιο (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Αποστάσεις ασφαλείας

Ο επανακαθορισμός πορείας της Μελόνι άρχισε όψιμα λίγα 24ωρα πριν από το δημοψήφισμα του Μαρτίου.

Το κάνει ωστόσο περπατώντας στις μύτες των ποδιών.

Μόλις στα μέσα του περασμένου μήνα, κι έπειτα από πολλές παλινωδίες, επέκρινε την αμερικανοϊσραηλινή επέμβαση στο Ιράν ως μέρος μιας αυξανόμενης και επικίνδυνης τάσης μονομερών παρεμβάσεων «εκτός του πεδίου εφαρμογής του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζοντας παράλληλα την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια από το «καθεστώς των αγιατολάχ».

Προ δύο εβδομάδων, η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει άδεια προσγείωσης στη βάση Σιγονέλα στη Σικελία σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στη Μέση Ανατολή. Όμως η απόφαση αποδόθηκε στο ότι οι ΗΠΑ δεν ακολούθησαν την απαιτούμενη διαδικασία, με το πρωθυπουργικό γραφείο να εκδίδει ανακοίνωση, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις παραμένουν «σταθερές και βασισμένες σε πλήρη και πιστή συνεργασία».

Παρ’ όλα αυτά, η Μελόνι δεν έχασε την ευκαιρία, σε πρόσφατη ομιλία της στο κοινοβούλιο, να απαριθμήσει δημόσιες διαφωνίες της με τον Λευκό Οίκο -από τους δασμούς και τη Γροιλανδία, μέχρι το Ιράν.

Εξέφρασε ωστόσο με… χρονοκαθυστέρηση στήριξη στον Πάπα, ένα και πλέον 24ωρο αφότου ο Τραμπ είχε αρχίσει να τον στοχοποιεί δημόσια, κατηγορώντας τον μέχρι και ότι «με τη συμπεριφορά του στηρίζει τη ριζοσπαστική Αριστερά».

Ήταν πολύ πιο άμεση και έντονη η αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης κατά του Ισραήλ, όταν ο Λατίνος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ εμποδίστηκε από την ισραηλινή αστυνομία να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Παναγίου Τάφου.

Η δε τελευταία απόφαση της Ρώμης να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση του μνημονίου αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ ελήφθη, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, κατόπιν πιέσεων από την αντιπολίτευση και προτροπών εμπειρογνωμόνων προς την ιταλική κυβέρνηση να πάρει αποστάσεις από τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα και, πιο πρόσφατα, στον Λίβανο και το Ιράν.

Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση Μελόνι έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο φόντο του Βίκτορ Όρμπαν (REUTERS/Yves Herman)

Οι πολιτικοί υπολογισμοί της Μελόνι

Για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η νέα στρατηγική της εμπεριέχει ένα υπολογισμένο πολιτικό ρίσκο.

Όμως δεν ξέρει πώς θα της βγει.

Από «γητεύτρα του Τραμπ» και «γεφυροποιός» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, έχει πέσει τώρα και αυτή στη δυσμένεια του Λευκού Οίκου.

Πολιτικά, παραμένει αμφίβολο εάν η αναπροσαρμογή της στάσης της και η συσπείρωση του καθολικού ποιμνίου θα της εξασφαλίσουν την επανεκλογή της.

Κανονικά, οι επόμενες εκλογές αναμένονται το 2027 και η ίδια διακηρύττει ότι θα εξαντλήσει τη θητεία της.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι ωστόσο καθοριστικοί.

Εάν τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις είναι ενθαρρυντικά, η Μελόνι μπορεί να επισπεύσει τις εξελίξεις, προλαβαίνοντας έτσι και τις διεργασίες στους κόλπους της κατακερματισμένης κεντροαριστερής και κεντρώας αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση ενός κοινού εκλογικού μετώπου.

Προς το παρόν, ωστόσο, η πολιτική φθορά συνεχίζεται για τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι τριγμοί μεταξύ των Αδελφών της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι, της επίσης ακροδεξιάς Λέγκα και της κεντροδεξιάς Φόρτσα Ιτάλια γίνονται όλο και πιο αισθητοί.

Στο φόντο είναι η ήδη βαριά πολιτική ήττα στο δημοψήφισμα, διαφωνίες σε θέματα εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής, η διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια από σειρά ανατιμήσεων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και οι νέες πιέσεις στην υψηλού δημόσιου χρέους ιταλική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Όχι τυχαία, η Μελόνι ήδη διαμηνύει στις Βρυξέλλες ότι, εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, το ενδεχόμενο αναστολής του Συμφώνου Σταθερότητας «δεν θα πρέπει να αποτελεί ταμπού».

«Ο κόμπος στο χτένι»

Όσο για τη μεταστροφή στις σχέσεις με τον Τραμπ;

Μετά τις φραστικές επιθέσεις του στον Πάπα, η Μελόνι έτυχε μιας σπάνιας διακομματικής στήριξης -καθολικών ψηφοφόρων γαρ- αν και με αιχμές.

«Είχα προσπαθήσει να προειδοποιήσω ότι τουλάχιστον η ευθύτητα και η σαφήνεια μπορούν να προσφέρουν κάποια προστασία, σε αντίθεση με ορισμένες ασάφειες που, αργά ή γρήγορα, όπως όλοι οι κόμποι, έρχονται στο χτένι», σχολίασε ο Τζουζέπε Κόντε, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Κινήματος Πέντε Αστέρων.

«Την Τζόρτζια Μελόνι την εγκαταλείπουν ακόμα και οι δικοί της άνθρωποι, ο γκουρού της, ο ηγέτης της», έγραψε στο Χ ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, νυν ηγέτης του κεντρώου κόμματος Italia Viva (Ζωντανή Ιταλία).

«Από το δημοψήφισμα και μετά, κάθε μέρα είναι ένα πρόβλημα», προσέθεσε.

«Θα είναι 15 μήνες σε ολισθηρό κατήφορο μέχρι τις εκλογές. Η κατάρρευση μόλις άρχισε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Κόσμος
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σύνταξη
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Σύνταξη
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Σύνταξη
Πόλεμοι φθοράς 03.04.26

Ενώ το διεθνές ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται σε διπλωματικό κενό, με τις ΗΠΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο και την Ευρώπη σε αμηχανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Σύνταξη
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κεφαλονιά 19.04.26

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Κόσμος 19.04.26

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Σύνταξη
Σημείο αναφοράς 19.04.26

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
English edition 19.04.26

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Σύνταξη
Αβεβαιότητα για τις συνομιλίες 19.04.26 Upd: 10:28

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Opinion 19.04.26

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Πολιτική 19.04.26

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Ημερομηνίες 19.04.26

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Μπάσκετ 19.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies