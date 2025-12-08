newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Παρά τους δασμούς του Τραμπ, η οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται περισσότερο από το αναμενόμενο το 2025
Διεθνής Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Παρά τους δασμούς του Τραμπ, η οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται περισσότερο από το αναμενόμενο το 2025

Η Πολωνία και η Ισπανία αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμό σημαντικά ταχύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ

Η ΕΕ αναμένεται να σημειώσει ισχυρότερη οικονομική απόδοση φέτος, με την ανάπτυξη να προβλέπεται ότι θα φτάσει το 1,4% σε ολόκληρη την Ένωση.

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι θετικές προοπτικές τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή δυναμική της Πολωνίας και της Ισπανίας, οι οποίες αναμένεται να καταστούν οι χώρες με την καλύτερη απόδοση στην Ένωση.

Η Πολωνία και η Ισπανία προηγούνται

Σύμφωνα με το Politico, μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, η Πολωνία και η Ισπανία προβλέπεται να παρουσιάσουν μερικούς από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2025.

Η οικονομία της Βαρσοβίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,2%, ενώ η Μαδρίτη προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,9%, ξεπερνώντας κατά πολύ την παραγωγή πολλών οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης.

Η ισχυρή τους πορεία υπογραμμίζει μια μετατόπιση της οικονομικής δυναμικής από τους παραδοσιακούς ηγέτες του Βορρά προς τμήματα της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης.

Οι τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής σηματοδοτούν μια μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις προβλέψεις της άνοιξης, οι οποίες προέβλεπαν ανάπτυξη 1,1%.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις — συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν δασμούς 15% σε ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ — οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι η Ένωση θα διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη περίπου 1,4% το επόμενο έτος.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός παραμένουν θετικές

Πέρα από τα συνολικά στοιχεία για την ανάπτυξη, η αγορά εργασίας της ΕΕ φαίνεται να παραμένει σταθερή.

Η Επιτροπή προβλέπει ότι η ανεργία θα παραμείνει κάτω από το όριο του 6% έως το 2027, ένα σημάδι ανθεκτικότητας παρά την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, μειώνοντας στο 2,2% κατά την ίδια περίοδο.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Valdis Dombrovskis τόνισε ότι η τρέχουσα δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ζήτησε «αποφασιστική δράση» για την τόνωση της εγχώριας ανάπτυξης μέσω της απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, της βαθύτερης ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και της ενίσχυσης της υποστήριξης για την καινοτομία.

Από την κρίση στην ανάπτυξη

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις που επισημαίνονται στην έκθεση είναι η αντιστροφή της τύχης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Χώρες που κάποτε συνδέονταν με την κρίση της ευρωζώνης — όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Ισπανία — προβλέπεται πλέον να ξεπεράσουν σε απόδοση τις παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Φινλανδία και η Αυστρία.

Αυτή η αλλαγή υποδηλώνει μια ευρύτερη μεταμόρφωση στην οικονομική γεωγραφία του μπλοκ.

Οι μεγάλες οικονομίες της ΕΕ δείχνουν σημάδια αδυναμίας

Η εικόνα είναι λιγότερο αισιόδοξη για τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.

Η Γερμανία, που θεωρείται από καιρό η οικονομική μηχανή της Ευρώπης, αναμένεται να σημειώσει ελάχιστη ανάπτυξη, με προβλέψεις για 0,2% το 2025 και 1,2% το 2026 και το 2027.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει ακόμη πιο συγκρατημένες προοπτικές, με προβλεπόμενη ανάπτυξη μόλις 0,4% το επόμενο έτος, ακολουθούμενη από 0,8% τα επόμενα δύο έτη, παρά τη σημαντική στήριξη από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία.

Η Γαλλία παραμένει επίσης σε αδύναμη τροχιά.

Η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη ξεπερνούν τις προσδοκίες

Αντίθετα, αρκετές χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης προβλέπεται να παρουσιάσουν ισχυρά αποτελέσματα το 2025.

Η Μάλτα αναμένεται να σημειώσει αύξηση 4%, η Βουλγαρία 3%, η Λιθουανία 2,4% και η Κροατία 3,2%.

Η απόδοσή τους υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της οικονομικής δυναμικής προς τα νεότερα ή μικρότερα μέλη της ΕΕ, ακόμη και όταν οι βασικές οικονομίες αγωνίζονται να ανακτήσουν τη δυναμική τους.

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Live 08.12.25 Upd: 21:34

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
