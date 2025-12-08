Παρά τους δασμούς του Τραμπ, η οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται περισσότερο από το αναμενόμενο το 2025

Η ΕΕ αναμένεται να σημειώσει ισχυρότερη οικονομική απόδοση φέτος, με την ανάπτυξη να προβλέπεται ότι θα φτάσει το 1,4% σε ολόκληρη την Ένωση.

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι θετικές προοπτικές τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή δυναμική της Πολωνίας και της Ισπανίας, οι οποίες αναμένεται να καταστούν οι χώρες με την καλύτερη απόδοση στην Ένωση.

Η Πολωνία και η Ισπανία προηγούνται

Σύμφωνα με το Politico, μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, η Πολωνία και η Ισπανία προβλέπεται να παρουσιάσουν μερικούς από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2025.

Η οικονομία της Βαρσοβίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,2%, ενώ η Μαδρίτη προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,9%, ξεπερνώντας κατά πολύ την παραγωγή πολλών οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης.

Η ισχυρή τους πορεία υπογραμμίζει μια μετατόπιση της οικονομικής δυναμικής από τους παραδοσιακούς ηγέτες του Βορρά προς τμήματα της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης.

Οι τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής σηματοδοτούν μια μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις προβλέψεις της άνοιξης, οι οποίες προέβλεπαν ανάπτυξη 1,1%.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις — συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν δασμούς 15% σε ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ — οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι η Ένωση θα διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη περίπου 1,4% το επόμενο έτος.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός παραμένουν θετικές

Πέρα από τα συνολικά στοιχεία για την ανάπτυξη, η αγορά εργασίας της ΕΕ φαίνεται να παραμένει σταθερή.

Η Επιτροπή προβλέπει ότι η ανεργία θα παραμείνει κάτω από το όριο του 6% έως το 2027, ένα σημάδι ανθεκτικότητας παρά την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, μειώνοντας στο 2,2% κατά την ίδια περίοδο.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Valdis Dombrovskis τόνισε ότι η τρέχουσα δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ζήτησε «αποφασιστική δράση» για την τόνωση της εγχώριας ανάπτυξης μέσω της απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, της βαθύτερης ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και της ενίσχυσης της υποστήριξης για την καινοτομία.

Από την κρίση στην ανάπτυξη

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις που επισημαίνονται στην έκθεση είναι η αντιστροφή της τύχης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Χώρες που κάποτε συνδέονταν με την κρίση της ευρωζώνης — όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Ισπανία — προβλέπεται πλέον να ξεπεράσουν σε απόδοση τις παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Φινλανδία και η Αυστρία.

Αυτή η αλλαγή υποδηλώνει μια ευρύτερη μεταμόρφωση στην οικονομική γεωγραφία του μπλοκ.

Οι μεγάλες οικονομίες της ΕΕ δείχνουν σημάδια αδυναμίας

Η εικόνα είναι λιγότερο αισιόδοξη για τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.

Η Γερμανία, που θεωρείται από καιρό η οικονομική μηχανή της Ευρώπης, αναμένεται να σημειώσει ελάχιστη ανάπτυξη, με προβλέψεις για 0,2% το 2025 και 1,2% το 2026 και το 2027.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει ακόμη πιο συγκρατημένες προοπτικές, με προβλεπόμενη ανάπτυξη μόλις 0,4% το επόμενο έτος, ακολουθούμενη από 0,8% τα επόμενα δύο έτη, παρά τη σημαντική στήριξη από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία.

Η Γαλλία παραμένει επίσης σε αδύναμη τροχιά.

Η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη ξεπερνούν τις προσδοκίες

Αντίθετα, αρκετές χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης προβλέπεται να παρουσιάσουν ισχυρά αποτελέσματα το 2025.

Η Μάλτα αναμένεται να σημειώσει αύξηση 4%, η Βουλγαρία 3%, η Λιθουανία 2,4% και η Κροατία 3,2%.

Η απόδοσή τους υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της οικονομικής δυναμικής προς τα νεότερα ή μικρότερα μέλη της ΕΕ, ακόμη και όταν οι βασικές οικονομίες αγωνίζονται να ανακτήσουν τη δυναμική τους.