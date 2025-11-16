newspaper
16.11.2025 | 17:02
«Μου άρπαξαν 350.000 ευρώ» – Νέα καταγγελία για το κύκλωμα απάτης μέσω των καζίνο
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Οικονομία 16 Νοεμβρίου 2025 | 22:54

Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Ευρώπη, ένας κόμβος παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, φιλοξενεί μερικές από τις πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου. Η δυναμική των ευρωπαϊκών οικονομικών μεγεθών καθορίζεται κυρίως από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο λειτουργεί ως ο πλέον βασικός δείκτης για το μέγεθος και την ισχύ κάθε χώρας.

Οι τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκτιμούν ότι το συνολικό ΑΕΠ της Ευρώπης θα φτάσει τα 27,0 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2026

Η οικονομική πρωτοκαθεδρία ανήκει παραδοσιακά σε έναν πυρήνα ισχυρών κρατών, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Η Γερμανία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος οικονομικός «γίγαντας», με το βιομηχανικό της μοντέλο να αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Οι χώρες που ακολουθούν και συμπληρώνουν την πεντάδα

Παρά την αποχώρησή του από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τη θέση του ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές οικονομίες, κυρίως λόγω του πανίσχυρου χρηματοοικονομικού του κέντρου. Ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία, οικονομίες με ισχυρή βάση σε υπηρεσίες, μεταποίηση και εξειδικευμένες βιομηχανίες.

Την πεντάδα συμπληρώνει η Ισπανία, η οποία έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα και ανάπτυξη, στηριζόμενη σε έναν συνδυασμό υπηρεσιών και βιομηχανίας όμως σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, το 2026 αναμένεται να χάσει τη θέση της από τη Ρωσία (δεν ανήκει στην ΕΕ).

Το 40%

Από την επεξεργασία των οικονομικών δεικτών, παρατηρούμε ότι μετά από δύο χρόνια υποτονικής δραστηριότητας, η οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου αναμένεται να ανακτήσει τη δυναμική της.

Η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές προβλέπει ότι το συνολικό ΑΕΠ θα φτάσει τα 27,0 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2026, με τα μεγαλύτερα κέρδη να συγκεντρώνονται στη Δυτική Ευρώπη.

Η Γερμανία αναμένεται να ανακτήσει τη δυναμική της αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Θα ακολουθήσουν από κοντά το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Αθροιστικά οι τρεις αυτές μεγάλες οικονομίες θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της Ευρώπης.

Ευρώπη δύο ταχυτήτων

Μια προσεκτική ματιά στους αριθμούς δείχνει τις μεγάλες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της βόρειας και δυτικής Ευρώπης σε σχέση με τη νότια και ανατολική.

Η Ιταλία και η Ισπανία, υπολογίσιμες δυνάμεις της νότιας Ευρώπης, βρίσκονται σε πορεία μέτριας ανάπτυξης. Στην ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία κινείται ανοδικά χάρη στις εξαγωγές ενέργειας, ενώ η Πολωνία εισέρχεται στην πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, παρά τη δεκαετία υπερβολικής ανάπτυξης που ανέβασε το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ανατολική Ευρώπη υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να κλείσει το χάσμα με τη δύση.

Το ΔΝΤ έχει καλά και κακά νέα

Τα καλά νέα είναι ότι η πανδημία και οι ενεργειακές κρίσεις έχουν περάσει και η ήπειρος βρίσκεται επίσημα σε φάση ανάκαμψης χάρη στις «σωστές πολιτικές αποφάσεις». Αυτό οδήγησε σε αύξηση των πραγματικών μισθών, η οποία ενίσχυσε την κατανάλωση, ιδίως στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία.

Τα κακά νέα είναι ότι ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αβεβαιότητα και θα μειώσει την ανάπτυξη κατά 0,5%, κάτι που θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τις υψηλότερες δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Ωστόσο, αυτή η αύξηση των δημόσιων δαπανών επιτυγχάνεται με κόστος το χρέος.

Η θέση της Ελλάδας

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη διαφοροποιείται ανάλογα με τον δείκτη που χρησιμοποιείται. Με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ (σε δισεκατομμύρια ευρώ), η Ελλάδα κατατάσσεται περίπου στη μέση. Από τα στοιχεία που παρουσίασε το ΔΝΤ και επεξεργάστηκε το visualcapitalist σε σύνολο 41 χωρών η Ελλάδα βρίσκεται (με βάση τις προβλέψεις για το 2026) στην 20η θέση βλέποντας την «πλάτη» της Φινλανδίας, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας, της Ρουμανίας και της Δανίας.

Οι χώρες που ακολουθούν σε χαμηλότερη θέση, από κοντά την Ελλάδα, είναι η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία.

Το ΑΕΠ της χώρα μας, σε τρέχουσες τιμές το 2024, ανήλθε σε 237,6 δισ. ευρώ. Η ελληνική οικονομία, βάσει αυτών των ονομαστικών μεγεθών, έχει επιτύχει την επιστροφή στα επίπεδα του ΑΕΠ πριν την οικονομική κρίση. Οι προβλέψεις θέλουν το 2026 να ξεπερνά τα 260 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ελληνική οικονομία, με βασικούς πυλώνες τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, έχει εισέλθει σε μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η ουσιαστική σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάτι που αποτυπώνεται στον δείκτη Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ). Σύμφωνα με τη Eurostat, το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδας, μετρημένο με αυτόν τον δείκτη, βρίσκεται ακόμα περίπου 30% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, τοποθετώντας τη χώρα στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

«Travel Tuesday»: Η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» στην Black Friday
Δεκέμβριος 2025 16.11.25

Η «Travel Tuesday» έρχεται προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις - Μικρές συμβουλές για την παγκόσμια γιορτή ταξιδιού

Μετά τον αγοραστικό πυρετό της «Black Friday» και της «Cyber Monday» η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» μπαίνοντας στο χορό των προσφορών με την «Travel Tuesday».

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος
Οικονομία 16.11.25

Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος

Καμπανάκι απ' την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων προς την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδας για αθέμιτες πρακτικές εκ μέρους συγκεκριμένων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που εκπροσωπούν τα funds στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25

Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου
Η Πτώση του Ίκαρου 16.11.25

Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», είναι ένα οπτικό τρικ που δείχνει μια ανθρώπινη σιλουέτα να χάνεται σε ένα κίτρινο ψυχεδελκό μοτίβο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 16.11.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καλαμάτα – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Volleyleague Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς
Δυστοπία 16.11.25

Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

O ηθοποιός Κάλουμ Ουόρθι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας ΑΙ, έγραψε για την νέα εφαρμογή: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
