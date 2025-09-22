newspaper
Γαλλία: Αντικαθιστά την Ιταλία στη δημοσιονομική κρίση της Ευρώπης [γραφήματα]
Διεθνής Οικονομία 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:37

Γαλλία: Αντικαθιστά την Ιταλία στη δημοσιονομική κρίση της Ευρώπης [γραφήματα]

Το χάσμα ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία μειώνεται, όπως λένε οι οίκοι αξιολόγησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Spotlight

Η παρατεταμένη πολιτική κρίση στη Γαλλία έχει μετατρέψει τη χώρα σε σημείο ανάφλεξης της δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο που για πολύ καιρό διαδραμάτιζε η Ιταλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η αλλαγή αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής την Παρασκευή, όταν η Γαλλία υπέστη τη δεύτερη υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε μια εβδομάδα, την ίδια στιγμή που η Ιταλία κέρδισε την πρώτη αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την Fitch Ratings από το 2021. Το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου, ο οποίος τώρα τοποθετεί τις χώρες σε απόσταση μόλις τριών βαθμών.

Λόγοι ανησυχίας

Οι βραχυπρόθεσμοι λόγοι ανησυχίας για το Παρίσι είναι σαφείς: η επικρατούσα αστάθεια από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, η μη επίτευξη των στόχων για το έλλειμμα και η απουσία σαφούς πορείας προς τη δημοσιονομική εξυγίανση. Το κοινοβούλιο είναι διχασμένο σε ασυμβίβαστες παρατάξεις και η Γαλλία έχει πλέον τον πέμπτο πρωθυπουργό της σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Στην Ιταλία, εν τω μεταξύ, η σημερινή κυβέρνηση με επικεφαλής την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι βρίσκεται στην εξουσία για σχεδόν δύο χρόνια, μια ασυνήθιστα μακρά θητεία, και έχει καταφέρει ακόμη και να επιταχύνει το ρυθμό μείωσης του ελλείμματος.

Ωστόσο, παρά τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις σε κάθε χώρα, υπάρχουν και μακροπρόθεσμοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Στην πραγματικότητα, τα τρέχοντα προβλήματα στο Παρίσι έχουν τις ρίζες τους εδώ και δεκαετίες.

Οι οίκοι αξιολόγησης και ο Μακρόν

Ακολουθούν μερικά διαγράμματα που δείχνουν πώς η δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας ξεπέρασε σε σοβαρότητα αυτή της Ιταλίας.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έθεσε σε κίνηση μια περίοδο σχεδόν 20 ετών αποκλίσεων μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας.

Οι οίκοι αξιολόγησης ανταποκρίθηκαν στο υψηλό δημόσιο χρέος της Ιταλίας και στη χρόνια χαμηλή ανάπτυξη με μια σειρά υποβαθμίσεων από το 2011 και μετά. Η Γαλλία έχασε τις υψηλότερες πιστωτικές της βαθμολογίες περίπου την ίδια περίοδο, αλλά δεν έπεσε τόσο χαμηλά και σταθεροποιήθηκε από το 2016 και μετά.

Η εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017 επέκτεινε αυτή την περίοδο σταθερότητας, καθώς οι αξιολογητές και οι επενδυτές χαιρέτισαν τα σχέδιά του που ευνοούν την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις.

Η απόκλιση

Η αγορά ομολόγων έχει παρουσιάσει μια παρόμοια εικόνα. Αφού οι τύχες των χωρών άρχισαν να αποκλίνουν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ιταλία βυθίστηκε στο επίκεντρο της κρίσης χρέους του ευρώ, μαζί με άλλες οικονομίες της νότιας Ευρώπης. Η Γαλλία, εν τω μεταξύ, κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της ως ένα από τα λεγόμενα βασικά μέλη της νομισματικής ζώνης, σε μικρή απόσταση από τη Γερμανία.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από την απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού. Χρειάστηκαν χρόνια για να σταθεροποιηθεί η χώρα και να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς οι αποσπασματικές δημοσιονομικές προσπάθειες των διαφόρων κυβερνήσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποαπόδοσης της Ιταλίας, οι δαπάνες στη Γαλλία ήταν στην πραγματικότητα σημαντικά υψηλότερες. Μειώθηκαν αισθητά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μακρόν, αλλά όταν ξέσπασε η πανδημία του Covid και οι δύο χώρες δαπάνησαν τεράστια ποσά. Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τα λόγια του Ιταλού Μάριο Ντράγκι, δεσμευόμενος να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να αποτρέψει την κατάρρευση της οικονομίας.

Όταν η κατάσταση ηρέμησε μετά την πανδημία και την κρίση πληθωρισμού που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δαπάνες της Γαλλίας ως ποσοστό της οικονομίας της ήταν μόνο ελαφρώς χαμηλότερες από ό,τι όταν ο Μακρόν ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας — και εξακολουθούσαν να είναι οι υψηλότερες μεταξύ των προηγμένων οικονομιών του κόσμου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Τα ελλείμματα

Η Γαλλία έχει συνήθως μεγαλύτερα ελλείμματα από την Ιταλία και σπάνια βρίσκεται εντός του ορίου του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, του οποίου η τελευταία υπολείπεται ήδη από το επόμενο έτος. Ωστόσο, ακόμη και ο βασικός δείκτης της διαφοράς μεταξύ δαπανών και εσόδων κρύβει μια βαθύτερη απόκλιση.

Εάν εξαιρέσουμε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, η δημοσιονομική πειθαρχία της Ιταλίας με την πάροδο του χρόνου δεν φαίνεται και τόσο κακή. Ένας άλλος δείκτης που προσαρμόζεται επίσης στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου — γνωστός στην ευρωπαϊκή ορολογία ως κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο — είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικός για τη μακροχρόνια δημοσιονομική χαλαρότητα της Γαλλίας. Ο δείκτης αυτός έχει χάσει την προτίμησή των Βρυξελλών όσον αφορά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής ορθότητας, αλλά αποτελεί μια στιγμιαία εικόνα των θεμελιωδών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γαλλία.

Οι τεράστιες δαπάνες

Με μεγαλύτερες δαπάνες από την Ιταλία, η Γαλλία πάντα χρειαζόταν να εισπράττει περισσότερους φόρους. Από αυτή την άποψη, η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών τείνει να παραμένει μικρή, μέχρι την αξιοσημείωτη σύγκλιση που παρατηρήθηκε μετά την εκλογή του Μακρόν το 2017.

Τα τελευταία χρόνια, τα κρατικά ταμεία της Ιταλίας έχουν επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών φορολογικού ελέγχου, καθώς και από την ευρύτερη χρήση ανιχνεύσιμων πληρωμών.

Ο Μακρόν, εν τω μεταξύ, προωθούσε ένα επιθετικό πρόγραμμα υπέρ των επιχειρήσεων με μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Ο στόχος ήταν να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη που θα μείωνε το σχετικό κόστος των τεράστιων δημόσιων δαπανών.

Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε ανεπαρκές. Τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν για αλλαγή πορείας και επιστροφή σε υψηλότερη φορολογία για τις επιχειρήσεις και τους πλούσιους.

Καλύτερες επιδόσεις στο ΑΕΠ για τη Γαλλία

Βεβαίως, η Γαλλία εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα όσον αφορά το συνολικό ΑΕΠ. Το χάσμα έχει διευρυνθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με το ΑΕΠ να ξεπερνά το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η Ιταλία, εν τω μεταξύ, σημείωσε μείωση της ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο και πρόσφατα μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για το τρέχον έτος σε μόλις 0,6%. Αυτό παρά το γεγονός ότι θα εισρεύσουν σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ (235 δισεκατομμύρια δολάρια) σε επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόβλημα με το δημόσιο χρέος

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κληροδότημα δημόσιου χρέους και στις δύο χώρες. Το βάρος της Ιταλίας εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο, αλλά η διαφορά μειώνεται γρήγορα, καθώς στο Παρίσι συνεχίζεται η αδιέξοδος κατάσταση όσον αφορά την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Η δημοσιονομική εξυγίανση της Ιταλίας της επέτρεψε να επιτύχει και πάλι ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο χρησιμοποιεί για να μειώσει τα χρέη της, αν και η διαδικασία είναι αργή.

Το μεγαλύτερο χρέος, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επιτόκια, αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και για τις δύο κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον κρατικό ελεγκτή Cour des Comptes, το ετήσιο κόστος στη Γαλλία αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, από περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020.

Πόσο ευχαριστημένοι είναι οι πολίτες;

Παρά την υποστήριξη που προσφέρουν τα κράτη τους στους πολίτες, δεν είναι σαφές εάν οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί είναι πιο ευχαριστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας των χωρών τους, σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, οι κοινωνικές δαπάνες στη Γαλλία βρίσκονται κοντά στην κορυφή της κλίμακας, στο 30,6% του ΑΕΠ. Η Ιταλία δεν υστερεί πολύ, με 27,6%. Ωστόσο, όταν οι πολίτες ερωτώνται για το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις διοικητικές υπηρεσίες, και οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά στο τέλος της κατάταξης.

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Markets
Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι – Καρυστιανού
Η ανακοίνωση 22.09.25 Upd: 16:29

Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι - Καρυστιανού

«Ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου - «Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται», προστίθεται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
