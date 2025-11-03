Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους στις αρχές της δεκαετίας του 2010 δημιούργησε την εικόνα μίας ηπείρου χωρισμένης σε δύο μέρη, αυτές οι χώρες που φαίνονταν δημοσιονομικά υπεύθυνες όπως η Γερμανία και αυτές που χαρακτηρίζονταν κατά το παρελθόν «σπάταλες» όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Σήμερα, οι ρόλοι φαίνεται ότι έχουν αντιστραφεί. Οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης έχουν κολλήσει σε έναν κύκλο αδύναμης ανάπτυξης, που οδηγεί σε αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής και παραμένει βυθισμένη σε δημοσιονομική και πολιτική κρίση, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων για να μειώσει το χάσμα και να αποφύγει την αναστάτωση των αγορών. Η γνωστή για τη λιτότητά της Γερμανία και οι Κάτω Χώρες είναι αντιμέτωπες με χρέος, αν και από χαμηλότερα επίπεδα.

Η ανάπτυξη μετά τα μέτρα

Χώρες του νότου όπως η Ισπανία έχουν κάνει μεγάλα άλματα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, με κυβερνήσεις που πριν από 15 χρόνια αντιμετώπιζαν χρεοκοπία, να έχουν σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Η δημοσιονομική εργασία έγινε στη νότια Ευρώπη μετά την κρίση του δημόσιου χρέους», δήλωσε ο Φιλίπο Ταντέι, ανώτερος οικονομολόγος της Goldman Sachs. «Σε καθεμία από αυτές τις χώρες, οι δημοσιονομικές προοπτικές είναι σημαντικά πιο προσεκτικές από ό,τι στην περίπτωση της Γαλλίας, ή ακόμα και των Κάτω Χωρών και της Γερμανίας».

Η αντιστροφή των ρόλων θα μπορούσε να είναι ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα της κρίσης, η οποία ανάγκασε χώρες του νότου όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία να προβούν σε οδυνηρές περικοπές δαπανών στο πλαίσιο των πακέτων διάσωσης.

Τα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν στη νότια Ευρώπη άφησαν βαθιά σημάδια τα οποία είναι εμφανή ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα, η οικονομία της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι περίπου ένα πέμπτο μικρότερη από ό,τι ήταν πριν από την κρίση, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ανεργία παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την χώρα. Τα κράτη αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, η απλοποίηση της γραφειοκρατίας, η ιδιωτικοποίηση βιομηχανιών και η αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, σημείωσε συρρίκνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

«Πολλές από τις χώρες που τα πάνε καλύτερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χώρες που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα», δήλωσε ο Φρανκ Γκιλ, αναλυτής της S&P Global Ratings για την Ευρώπη, αναφερόμενος στα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν είτε από το ΔΝΤ είτε από τους ευρωπαίους πιστωτές. «Έχουν αναδειχθεί πιο ανθεκτικές σε σύγκριση με τις οικονομικές δομές που είχαν πριν από 15 χρόνια».

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ισπανική οικονομία σημείωσε πέρυσι αύξηση 3,5% σε πραγματικούς όρους, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, σημείωσε συρρίκνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Τι «ανέβασε» τις οικονομίες στη νότια Ευρώπη

Η αύξηση του τουρισμού είναι εν μέρει υπεύθυνη για την υπεραπόδοση. Οι νότιες χώρες έχουν επίσης λάβει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας στη χρηματοδότηση υποβρύχιων καλωδίων στην Ιταλία, στην αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου στην Ελλάδα και στην κατασκευή δικτύου υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο στην Ισπανία.

Ωστόσο, ο Ταντέι, οικονομολόγος της Goldman, δήλωσε ότι οι οικονομικές αλλαγές που ωφελούν τη νότια Ευρώπη είναι βαθύτερες. Το Μιλάνο, η Λισαβόνα και η Σεβίλλη έχουν εξελιχθεί σε αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι αγορές εργασίας που κάποτε κυριαρχούσαν οι χαμηλής αξίας εργασίες προσθέτουν πλέον θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη συνολική παραγωγή.

Οι κυβερνήσεις είναι επίσης πιο ευαίσθητες τώρα στα όρια των δαπανών τους και στις πιθανές συνέπειες για την αγορά σε περίπτωση υπέρβασής τους. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανέλαβε την εξουσία το 2022 μετά από προεκλογική εκστρατεία με θέμα τις φορολογικές περικοπές και τις υψηλότερες συντάξεις. Ωστόσο, η ηγέτιδα της δεξιάς έθεσε την δημοσιονομική προσοχή σε πρώτη προτεραιότητα, προκειμένου να καθησυχάσει την ευάλωτη αγορά ομολόγων της Ιταλίας. Έκτοτε, έχει περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το επόμενο έτος, υποστηρίζει η Wall Street Journal.

Η πρόβλεψη αυτή έτυχε πρόσφατα επαίνων από το ΔΝΤ. «Αυτό είναι φανταστικό», δήλωσε ο Χέλγκε Μπέργκερ, αναπληρωτής διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, σε συνέντευξη Τύπου. Εξήρε επίσης την «πολύ εντυπωσιακή» απόδοση του προϋπολογισμού του περασμένου έτους.

Η μετατόπιση του προβλήματος

Τώρα, είναι οι χώρες στο κέντρο της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το μοντέλο ανάπτυξης της Δυτικής Ευρώπης, που επικεντρώνεται στο εμπόριο και τη βιομηχανία, έχει κλονιστεί από τους δασμούς των ΗΠΑ, την άνοδο του κινεζικού ανταγωνισμού και το τέλος της φθηνής ρωσικής ενέργειας.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, που δανείστηκαν μεγάλα ποσά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, προσπαθούν να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους. Οι χώρες του νότου έχουν σε μεγάλο βαθμό επαναφέρει τα ελλείμματα στα επίπεδα που ήταν πριν από την πανδημία, αλλά οι κυβερνήσεις των χωρών του βορρά, που αγωνίζονται να αυξήσουν τα έσοδά τους εν μέσω της αδύναμης ανάπτυξης, κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Γαλλία αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ φέτος, σε σύγκριση με 2,4% πριν από την πανδημία. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και το Βέλγιο είναι πάνω από 4%.

Η Γερμανία δαπανά έως και 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε υποδομές και άμυνα. Αυτή η κίνηση είναι πιθανό να ενισχύσει την ανάπτυξη, αλλά θα οδηγήσει το έλλειμμα της χώρας πολύ πάνω από το ετήσιο όριο του 3% που είχε οριστεί στη συνθήκη της ΕΕ —με την επιμονή του τότε καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ— και που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της νομισματικής ένωσης.

Οι δαπάνες είναι πιθανό να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, τις δεσμεύσεις για την άμυνα, τις δαπάνες για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την απότομη αύξηση των πληρωμών τόκων του χρέους, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες για τον περιορισμό του κράτους πρόνοιας προκειμένου να καλυφθούν άλλες δαπάνες, αποτυγχάνουν.

Η Γαλλία έχει δει τρεις κυβερνήσεις να πέφτουν το τελευταίο έτος λόγω των σχεδίων για περικοπή των δαπανών. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου αλλά επανεκλέχθηκε λίγες ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε σχέδια για την αναστολή της χαρακτηριστικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αυξάνει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης.

Αυτός ο αυξημένος πολιτικός κατακερματισμός έχει καταστήσει πιο δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης για επώδυνες οικονομικές πολιτικές.

«Είναι σαφές ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να γίνει κάτι», δήλωσε ο Γκιλ της S&P. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη συναίνεση για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει». Το αδιέξοδο αυτό οδήγησε την S&P να ανακοινώσει τον περασμένο μήνα μια αιφνιδιαστική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας.

Ελλείψει οικονομικής ανάπτυξης, οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι και στρέφονται προς κόμματα της άκρας δεξιάς και αριστεράς. Αυτός ο αυξημένος πολιτικός κατακερματισμός έχει καταστήσει πιο δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης για επώδυνες οικονομικές πολιτικές.

«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος μεταξύ της πολύ απαιτητικής δημοσιονομικής πολιτικής και της πολιτικής σταθερότητας, ο οποίος ενισχύεται», δήλωσε ο Μουζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στην Eurasia Group. «Στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχομένως τη Γερμανία, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά ενισχύουν την πολιτική αστάθεια, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την αναμόρφωση αυτών των θεμάτων».

Ανησυχία ή όχι και τόση;

Κάποιοι αμφισβητούν εάν τα μαζικά προγράμματα αγοράς ομολόγων που υλοποίησαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, και ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φέρουν εν μέρει ευθύνη. Η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση βοήθησε τις οικονομίες να ξεπεράσουν την κρίση, καθιστώντας το δανεισμό φθηνότερο για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα στήριξης των κεντρικών τραπεζών δημιουργούν «ηθικό κίνδυνο» για τις κυβερνήσεις, μειώνοντας την ανάγκη τους να ισοσκελίζουν τους προϋπολογισμούς τους ή να αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα χρέη.

«Προς το παρόν, καμία χώρα δεν έχει φτάσει στο σημείο καμπής, εν μέρει επειδή η ΕΚΤ βρίσκεται στο παρασκήνιο», δήλωσε ο Ραχμάν. «Ωστόσο, το να φτάσουμε στο σημείο καμπής μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που αναπτύσσονται αργά». Εάν δεν το κάνουν, αυξάνεται ο κίνδυνος μιας άτακτης κρίσης, καθώς και η πιθανή μακροπρόθεσμη ζημιά.

Πλέον και το Ηνωμένο Βασίλειο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο χρέος και τις ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέβαλε ένα σχέδιο για τη μείωση ορισμένων επιδομάτων αναπηρίας αυτό το καλοκαίρι, μετά την εξέγερση των βουλευτών του δικού του Εργατικού Κόμματος. Τις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυξήσεις φόρων αντί για περικοπές δαπανών. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δεσμευτεί να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό και να μειώσει το χρέος της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αν και οι οικονομολόγοι είναι σκεπτικοί ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο Μαχμούντ Πραντάν, επικεφαλής της παγκόσμιας μακροοικονομικής πολιτικής της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Amundi, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν άμεση κρίση χρέους. Η Γερμανία, ειδικότερα, έχει σχετικά χαμηλό χρέος, το οποίο ανέρχεται στο 64% του ΑΕΠ. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει αυξηθεί φέτος, ξεπερνώντας αυτό της Ιταλίας, αλλά η κυβέρνηση δεν είχε κανένα πρόβλημα να βρει αγοραστές για το χρέος της.

«Το πραγματικό μειονέκτημα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ανταποκριθεί σε μελλοντικές κρίσεις».

Ωστόσο, προειδοποιεί τις χώρες που υπερβαίνουν τα όρια των δαπανών τους ότι κινδυνεύουν να δεσμεύσουν τα χέρια τους για μελλοντικές κρίσεις, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Το πραγματικό μειονέκτημα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ανταποκριθεί σε μελλοντικές κρίσεις», δήλωσε. «Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς, αλλά είναι πιθανό ότι σε μελλοντικές κρίσεις θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συμβιβαστικές λύσεις».