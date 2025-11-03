newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03 Νοεμβρίου 2025 | 16:02

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους στις αρχές της δεκαετίας του 2010 δημιούργησε την εικόνα μίας ηπείρου χωρισμένης σε δύο μέρη, αυτές οι χώρες που φαίνονταν δημοσιονομικά υπεύθυνες όπως η Γερμανία και αυτές που χαρακτηρίζονταν κατά το παρελθόν «σπάταλες» όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Σήμερα, οι ρόλοι φαίνεται ότι έχουν αντιστραφεί. Οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης έχουν κολλήσει σε έναν κύκλο αδύναμης ανάπτυξης, που οδηγεί σε αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής και παραμένει βυθισμένη σε δημοσιονομική και πολιτική κρίση, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων για να μειώσει το χάσμα και να αποφύγει την αναστάτωση των αγορών. Η γνωστή για τη λιτότητά της Γερμανία και οι Κάτω Χώρες είναι αντιμέτωπες με χρέος, αν και από χαμηλότερα επίπεδα.

Η ανάπτυξη μετά τα μέτρα

Χώρες του νότου όπως η Ισπανία έχουν κάνει μεγάλα άλματα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, με κυβερνήσεις που πριν από 15 χρόνια αντιμετώπιζαν χρεοκοπία, να έχουν σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Η δημοσιονομική εργασία έγινε στη νότια Ευρώπη μετά την κρίση του δημόσιου χρέους», δήλωσε ο Φιλίπο Ταντέι, ανώτερος οικονομολόγος της Goldman Sachs. «Σε καθεμία από αυτές τις χώρες, οι δημοσιονομικές προοπτικές είναι σημαντικά πιο προσεκτικές από ό,τι στην περίπτωση της Γαλλίας, ή ακόμα και των Κάτω Χωρών και της Γερμανίας».

Η αντιστροφή των ρόλων θα μπορούσε να είναι ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα της κρίσης, η οποία ανάγκασε χώρες του νότου όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία να προβούν σε οδυνηρές περικοπές δαπανών στο πλαίσιο των πακέτων διάσωσης.

Τα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν στη νότια Ευρώπη άφησαν βαθιά σημάδια τα οποία είναι εμφανή ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα, η οικονομία της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι περίπου ένα πέμπτο μικρότερη από ό,τι ήταν πριν από την κρίση, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ανεργία παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την χώρα. Τα κράτη αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, η απλοποίηση της γραφειοκρατίας, η ιδιωτικοποίηση βιομηχανιών και η αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, σημείωσε συρρίκνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

«Πολλές από τις χώρες που τα πάνε καλύτερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χώρες που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα», δήλωσε ο Φρανκ Γκιλ, αναλυτής της S&P Global Ratings για την Ευρώπη, αναφερόμενος στα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν είτε από το ΔΝΤ είτε από τους ευρωπαίους πιστωτές. «Έχουν αναδειχθεί πιο ανθεκτικές σε σύγκριση με τις οικονομικές δομές που είχαν πριν από 15 χρόνια».

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ισπανική οικονομία σημείωσε πέρυσι αύξηση 3,5% σε πραγματικούς όρους, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, σημείωσε συρρίκνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Τι «ανέβασε» τις οικονομίες στη νότια Ευρώπη

Η αύξηση του τουρισμού είναι εν μέρει υπεύθυνη για την υπεραπόδοση. Οι νότιες χώρες έχουν επίσης λάβει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας στη χρηματοδότηση υποβρύχιων καλωδίων στην Ιταλία, στην αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου στην Ελλάδα και στην κατασκευή δικτύου υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο στην Ισπανία.

Ωστόσο, ο Ταντέι, οικονομολόγος της Goldman, δήλωσε ότι οι οικονομικές αλλαγές που ωφελούν τη νότια Ευρώπη είναι βαθύτερες. Το Μιλάνο, η Λισαβόνα και η Σεβίλλη έχουν εξελιχθεί σε αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι αγορές εργασίας που κάποτε κυριαρχούσαν οι χαμηλής αξίας εργασίες προσθέτουν πλέον θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη συνολική παραγωγή.

Οι κυβερνήσεις είναι επίσης πιο ευαίσθητες τώρα στα όρια των δαπανών τους και στις πιθανές συνέπειες για την αγορά σε περίπτωση υπέρβασής τους. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανέλαβε την εξουσία το 2022 μετά από προεκλογική εκστρατεία με θέμα τις φορολογικές περικοπές και τις υψηλότερες συντάξεις. Ωστόσο, η ηγέτιδα της δεξιάς έθεσε την δημοσιονομική προσοχή σε πρώτη προτεραιότητα, προκειμένου να καθησυχάσει την ευάλωτη αγορά ομολόγων της Ιταλίας. Έκτοτε, έχει περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το επόμενο έτος, υποστηρίζει η Wall Street Journal.

Η πρόβλεψη αυτή έτυχε πρόσφατα επαίνων από το ΔΝΤ. «Αυτό είναι φανταστικό», δήλωσε ο Χέλγκε Μπέργκερ, αναπληρωτής διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, σε συνέντευξη Τύπου. Εξήρε επίσης την «πολύ εντυπωσιακή» απόδοση του προϋπολογισμού του περασμένου έτους.

Η μετατόπιση του προβλήματος

Τώρα, είναι οι χώρες στο κέντρο της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το μοντέλο ανάπτυξης της Δυτικής Ευρώπης, που επικεντρώνεται στο εμπόριο και τη βιομηχανία, έχει κλονιστεί από τους δασμούς των ΗΠΑ, την άνοδο του κινεζικού ανταγωνισμού και το τέλος της φθηνής ρωσικής ενέργειας.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, που δανείστηκαν μεγάλα ποσά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, προσπαθούν να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους. Οι χώρες του νότου έχουν σε μεγάλο βαθμό επαναφέρει τα ελλείμματα στα επίπεδα που ήταν πριν από την πανδημία, αλλά οι κυβερνήσεις των χωρών του βορρά, που αγωνίζονται να αυξήσουν τα έσοδά τους εν μέσω της αδύναμης ανάπτυξης, κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Γαλλία αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ φέτος, σε σύγκριση με 2,4% πριν από την πανδημία. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και το Βέλγιο είναι πάνω από 4%.

Η Γερμανία δαπανά έως και 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε υποδομές και άμυνα. Αυτή η κίνηση είναι πιθανό να ενισχύσει την ανάπτυξη, αλλά θα οδηγήσει το έλλειμμα της χώρας πολύ πάνω από το ετήσιο όριο του 3% που είχε οριστεί στη συνθήκη της ΕΕ —με την επιμονή του τότε καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ— και που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της νομισματικής ένωσης.

Οι δαπάνες είναι πιθανό να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, τις δεσμεύσεις για την άμυνα, τις δαπάνες για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την απότομη αύξηση των πληρωμών τόκων του χρέους, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες για τον περιορισμό του κράτους πρόνοιας προκειμένου να καλυφθούν άλλες δαπάνες, αποτυγχάνουν.

Η Γαλλία έχει δει τρεις κυβερνήσεις να πέφτουν το τελευταίο έτος λόγω των σχεδίων για περικοπή των δαπανών. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου αλλά επανεκλέχθηκε λίγες ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε σχέδια για την αναστολή της χαρακτηριστικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αυξάνει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης.

Αυτός ο αυξημένος πολιτικός κατακερματισμός έχει καταστήσει πιο δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης για επώδυνες οικονομικές πολιτικές.

«Είναι σαφές ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να γίνει κάτι», δήλωσε ο Γκιλ της S&P. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη συναίνεση για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει». Το αδιέξοδο αυτό οδήγησε την S&P να ανακοινώσει τον περασμένο μήνα μια αιφνιδιαστική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας.

Ελλείψει οικονομικής ανάπτυξης, οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι και στρέφονται προς κόμματα της άκρας δεξιάς και αριστεράς. Αυτός ο αυξημένος πολιτικός κατακερματισμός έχει καταστήσει πιο δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης για επώδυνες οικονομικές πολιτικές.

«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος μεταξύ της πολύ απαιτητικής δημοσιονομικής πολιτικής και της πολιτικής σταθερότητας, ο οποίος ενισχύεται», δήλωσε ο Μουζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στην Eurasia Group. «Στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχομένως τη Γερμανία, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά ενισχύουν την πολιτική αστάθεια, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την αναμόρφωση αυτών των θεμάτων».

Ανησυχία ή όχι και τόση;

Κάποιοι αμφισβητούν εάν τα μαζικά προγράμματα αγοράς ομολόγων που υλοποίησαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, και ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, φέρουν εν μέρει ευθύνη. Η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση βοήθησε τις οικονομίες να ξεπεράσουν την κρίση, καθιστώντας το δανεισμό φθηνότερο για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι αυτά τα μέτρα στήριξης των κεντρικών τραπεζών δημιουργούν «ηθικό κίνδυνο» για τις κυβερνήσεις, μειώνοντας την ανάγκη τους να ισοσκελίζουν τους προϋπολογισμούς τους ή να αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα χρέη.

«Προς το παρόν, καμία χώρα δεν έχει φτάσει στο σημείο καμπής, εν μέρει επειδή η ΕΚΤ βρίσκεται στο παρασκήνιο», δήλωσε ο Ραχμάν. «Ωστόσο, το να φτάσουμε στο σημείο καμπής μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που αναπτύσσονται αργά». Εάν δεν το κάνουν, αυξάνεται ο κίνδυνος μιας άτακτης κρίσης, καθώς και η πιθανή μακροπρόθεσμη ζημιά.

Πλέον και το Ηνωμένο Βασίλειο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο χρέος και τις ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέβαλε ένα σχέδιο για τη μείωση ορισμένων επιδομάτων αναπηρίας αυτό το καλοκαίρι, μετά την εξέγερση των βουλευτών του δικού του Εργατικού Κόμματος. Τις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυξήσεις φόρων αντί για περικοπές δαπανών. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δεσμευτεί να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό και να μειώσει το χρέος της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αν και οι οικονομολόγοι είναι σκεπτικοί ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο Μαχμούντ Πραντάν, επικεφαλής της παγκόσμιας μακροοικονομικής πολιτικής της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Amundi, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν άμεση κρίση χρέους. Η Γερμανία, ειδικότερα, έχει σχετικά χαμηλό χρέος, το οποίο ανέρχεται στο 64% του ΑΕΠ. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει αυξηθεί φέτος, ξεπερνώντας αυτό της Ιταλίας, αλλά η κυβέρνηση δεν είχε κανένα πρόβλημα να βρει αγοραστές για το χρέος της.

«Το πραγματικό μειονέκτημα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ανταποκριθεί σε μελλοντικές κρίσεις».

Ωστόσο, προειδοποιεί τις χώρες που υπερβαίνουν τα όρια των δαπανών τους ότι κινδυνεύουν να δεσμεύσουν τα χέρια τους για μελλοντικές κρίσεις, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Το πραγματικό μειονέκτημα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ανταποκριθεί σε μελλοντικές κρίσεις», δήλωσε. «Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς, αλλά είναι πιθανό ότι σε μελλοντικές κρίσεις θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συμβιβαστικές λύσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο