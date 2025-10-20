Το επίτευγμα του Παπανικολάου: Έγινε 4ος καλύτερος πασέρ του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL
Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 623 ασίστ στη Stoiximan GBL και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη για να ανέβει στην 4η θέση της λίστας των καλύτερων πασέρ του Ολυμπιακού.
Δεν σταματάει να ανεβαίνει στις λίστες των κορυφαίων ο Κώστας Παπανικολάου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος βραβεύτηκε πριν από λίγες ημέρες ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», έφτασε τις 623 ασίστ στη Stoiximan GBL και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη.
Απέναντι στον Πανιώνιο, ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε για 16 λεπτά, έχοντας 6 πόντους, 2 ριμπάουντ 2 ασίστ και 2 λάθη. Αυτές οι δύο ασίστ ήταν αρκετές για να τον ανεβάσουν στην τέταρτη θέση των καλύτερων πασέρ του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τον πλέον παίκτη της Μυκόνου, με 622, τις οποίες σημείωσε στην οκταετία που βρέθηκε στην ομάδα του Πειραιά (2011-2019).
Το επίτευγμα του Παπανικολάου
Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο 4ος πασέρ του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL‼
Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» είχε δύο ασίστ στον αγώνα με τον Πανιώνιο, έφτασε τις 623 και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη που είχε 622 στην οχταετία 2011-19.#StoiximanGBL #GBL #OlympiacosBC pic.twitter.com/QhpnApn67d
— GBL (@StoiximanGBL) October 19, 2025
Υπενθυμίζεται ότι στο παιχνίδι απέναντι στην Εφές για τη Euroleague, ο Παπανικολάου σημείωσε άλλο ένα «milestone», καθώς έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία που φτάνει τις 400 συμμετοχές στην κορυφαία διοργάνωση, μετά τους Σέρχιο Γιουλ, Κώστα Σλούκα, Κάιλ Χάινς και Σέρτζιο Ροντρίγκεθ.
